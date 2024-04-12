Колумбийцам предложили принимать душ парами из-за засухи

Мэр Боготы Карлос Фернандо Галан попросил местных жителей, живущих с партнерами, принимать душ вместе из-за недостатка воды, вызванного засухой. Об этом пишет The Guardian.

Галан также попросил жителей полностью отказаться от ежедневных гигиенических процедур, поскольку уровень воды в резервуарах, по его словам, находится на историческом минимуме. «Если вы не собираетесь выходить из дома в воскресенье или в любой другой день недели, воспользуйтесь этим и не принимайте ванну», — сказал мэр.

Засуха в Колумбии и других странах Латинской Америки вызвана феноменом Эль-Ниньо — явлением, при котором экваториальная часть Тихого океана становится теплее. Феномен вызвал уменьшение количества осадков и лесные пожары. Также из-за Эль-Ниньо значительно упал уровень воды в местных водохранилищах. Например, в озере Чингаса, которое обеспечивает водой 70% жителей Боготы, осталось лишь 16% воды.

В связи с недостатком воды местные власти ввели режим отключения водоснабжения. Столица Колумбии поделили на девять районов. В каждом из них поочередно будут полностью отключать подачу воды на сутки. Как пишет The Guardian, по оценкам коммунальной службы водоснабжения Боготы, воды может хватить примерно на 54 дня. При этом мэр города на уточнял, как долго продлится такой режим водоснабжения.

The Guardian отмечает, что Колумбия — не единственная страна в Латинской Америке, которая приняла меры в связи с засухой. Мексика также ограничила водоснабжение, а Гватемала объявила режим чрезвычайной ситуации, пытаясь усмирить лесные пожары.

Читать еще Самый северный регион Норвегии попросил два дополнительных часа в сутках

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.