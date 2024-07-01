Жара вызвала масштабные лесные пожары в России

Власти Тувы объявили в регионе режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами. Об этом в своем телеграм-канале сообщил местный губернатор Владислав Ховалыг.

«Жаркая погода, сильные ветра и сухие грозы вызвали новые возгорания в тайге. Сейчас на территории республики зарегистрировано 23 лесных пожара. Огнем охвачено примерно 1700 гектаров. Большая часть — в труднодоступной горной местности», — написал он.

По словам Ховалыга, в тушении пожаров уже принимают участие 220 человек. Как отметил губернатор, скоро к ним присоединятся 30 авиадесантников, которых власти региона отозвали с тушения пожаров в Забайкальском крае. Ховалыг также сообщил, что власти Тувы обратились к руководству ряда сибирских регионов с просьбой прислать людей для помощи в борьбе с огнем.

«По прогнозам синоптиков, в последующие дни жара несколько ослабеет, и местами в республике ожидаются дожди. Но на погоду уповать мы не можем: июль в целом обещает быть самым сложным месяцем в плане пожароопасной обстановки. А мы должны бороться за каждый гектар леса», — добавил губернатор.

Ранее режим ЧС из-за лесных пожаров ввели на всей территории Якутии, Амурской области и Забайкальского края, а также в нескольких районах Бурятии, Иркутской области, Красноярского края и Чукотки.

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С конца июня в Туве установилась аномальная жара — температура воздуха достигала +37°С и выше. По данным местного МЧС, чрезвычайная пожароопасность (5-й класс горимости) сохраняется на территории Кызылского района, а высокая пожароопасность (4-й класс) — на территории шести районов Тувы из 17.

Между тем о 40-градусной жаре, ожидающейся в первые дни июля, предупредило бурятское МЧС.

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