Мы уехали в Сербию и купили там дом

Сербия — одно из самых популярных направлений для эмиграции из России. Сейчас там живет около 100 тысяч россиян. Для переезда туда не нужна виза, а на месте довольно легко легализоваться и получить вид на жительство. Некоторые эмигранты решают обосноваться в Сербии надолго и покупают там жилье. Одним из таких россиян стал дизайнер Кирилл Белушкин, который переехал в Сербию вместе с женой и купил частный дом. Он рассказал о своем опыте «Холоду».

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Мы жили в Петербурге, но в 2021 году уехали из России, потому что решили сменить обстановку. Сначала переехали в Тбилиси — Грузия показалась нам комфортным вариантом: там можно долго находиться, приятный климат и вкусная кухня, которую мы полюбили еще дома.

Через несколько месяцев мы вернулись в Россию, а осенью 2022 года снова приехали в Тбилиси. На тот момент в Грузии у нас было уже много знакомых, которые тоже уехали из страны. Но в этот раз мы быстро поняли, что не хотим там жить: мы встретили там три Новых года, город стал казаться нам слишком интенсивным, шумным и громким. От жизни там мы немного подустали и поняли, что Грузия не наша страна.

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Выбор пал на Сербию: она давно нас привлекала своей атмосферой, к тому же в Петербурге мы познакомились с балканской кухней и полюбили ее. Окончательно перебраться туда мы решили в начале 2024 года.

Я всегда хотел жить в своем доме

На самом деле мы переезжали наугад: у нас не было времени и финансовой возможности съездить на разведку. На пересадке в Турции мы встретили своих знакомых и попали на один самолет до Белграда. Там мы договорились, что на первое время снимем квартиру на Airbnb. Мы арендовали жилье недалеко от центра Белграда и параллельно смотрели другие районы и квартиры.

После жизни в Тбилиси нам еще больше захотелось свой дом с участком

На тот момент у нас не было финансов для аренды жилья в центральных районах Белграда: мы уже планировали вложить деньги именно в покупку своего дома. Поэтому мы искали самые дешевые варианты. Сначала нашли квартиру в Борче — это пригород Белграда. Около года мы жили там и параллельно искали дом, который хотим купить.

Сам я родился в Череповце, а у моих бабушек и дедушек были дома в деревне. Я провел у них почти все детство и часто ездил туда уже взрослым. Поэтому до сих пор считаю, что моя родина — это не город Череповец, а именно деревня, от жизни в которой у меня остались приятные воспоминания. Мне всегда казалось, что дом должен быть именно частным. К тому же я очень люблю выращивать растения в огороде и вести хозяйство.

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После жизни в Тбилиси нам еще больше захотелось свой дом с участком, чтобы там было спокойно и хорошо. Очень хотелось иметь свою территорию, где ты можешь чем-то заниматься, воплощать какие-то творческие идеи как на работе, так и на собственном участке.

Европейская архитектура и много русских

Мы отталкивались от наших финансов: лимит составлял 30 тысяч евро (около трех миллионов рублей) со всеми налогами и расходами на услуги нотариусов. Квартиру в ипотеку мы взять не могли, потому что мы не были резидентами и у нас пока даже нет ВНЖ. А деньги на покупку у нас были потому, что мы продали квартиру в Череповце и еще отложили небольшую сумму.

Суботица. Фото: Unsplash

В попытках найти приятный и недорогой вариант мы начали ездить по городам Сербии и смотреть, как они выглядят. Однажды мы доехали до Суботицы. Этот город находится в регионе Воеводина рядом с венгерской границей, и он показался нам очень красивым. Вообще в Сербии чем дальше едешь на север, тем более европейскими выглядят города. В Суботице оказалась прекрасная архитектура, а еще это маленький спокойный городок, в котором при этом есть все для жизни.

Мы долго не могли найти устраивающий нас вариант

Жилье в Суботице дешевле, чем в Белграде, сам город довольно развитый. Тут есть много разных заведений, а еще — активное российское комьюнити. Летом в Сербии очень жарко, но в Суботице высокая температура переносится легче: возможно, там чаще дует ветер. Важно еще и то, что недавно из Белграда до Будапешта построили скоростную железную дорогу. Она проходит через Суботицу, туда обещали пустить поезда-экспрессы, поэтому мы легко могли бы ездить в Белград к друзьям и на разные мероприятия (запуск поездов планировался в ноябре 2024 года, но его отложили из-за обрушения навеса на вокзале в Нови-Саде. — Прим. «Холода»).

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Суботица нам очень понравилась, и мы решили покупать дом в этом городе или в его окрестностях. В Сербии довольно много сайтов недвижимости, но жилье мы смотрели только на одном: на портале 4zida. В местном чате мы нашли проверенного риэлтора, которая многим помогла с оформлением документов и покупкой жилья. Она предложила несколько вариантов, но они нам не понравились, поэтому мы решили искать жилье самостоятельно.

Мы мониторили местные соцсети и сайты, сами ходили по районам города, которые нам нравились, и смотрели на дома. В Воеводине штрафуют за некошеные газоны на участке. Поэтому, если мы видели рядом с домом высокую траву, — было понятно, что, скорее всего, там никто не живет. Мы пытались наклеить на забор объявление о том, что хотим купить жилье, или оставить записку, чтобы в случае чего соседи передали ее владельцам. Я веду инстаграм о своем переезде. Некоторые подписчики, уже купившие жилье, пересылали мне объявления о том, что рядом с ними что-то продается.

Дом, который купили Кирилл с женой. Фото: предоставлено героями

Но сработал неочевидный вариант: почти у каждого населенного пункта в Сербии есть своя страничка в фейсбуке. Там люди часто публикуют объявления о продаже домов, квартир, машин и всего остального. В какой-то момент мы тоже написали объявление, что ищем дом в Суботице или рядом с ней. Хозяйка одного из домов написала нам, чтобы мы приехали и посмотрели его. Дом за 22 тысячи евро (2,3 миллиона рублей) показался нам хорошим: туда можно было сразу заехать и начинать жить.

Для россиян все просто

В Сербии очень комфортные правила покупки жилья для россиян. Тебе не нужно быть резидентом или иметь вид на жительство. Для сделки нужен ваш паспорт и «белый картон» — то есть сербская прописка, которую вам делает арендодатель. Я бы не сказал, что покупка дома в другой стране оказалась сложнее, чем в России. Единственные трудности — страх другого языка при оформлении документов и то, что нужно изучить и узнать, из каких материалов строятся дома в месте, куда ты приехал.

Участок, прилегающий к дому. Фото: предоставлено героями

Сейчас в Сербии идет процесс «укниживания» — то есть дома записываются в кадастровый реестр как собственность — в стране очень много самостроя, который не внесен ни в какие официальные списки. Наш дом был зарегистрирован в реестре, но земля, на которой он стоит, разделена на несколько частей. Чтобы их объединить, нам с владелицей пришлось обращаться к юристу: специалисты собрали и подготовили документы, после чего мы заключили сделку. Потом мы пришли к нотариусу с хозяйкой дома, свидетелями и переводчиком, подписали документы, и нам передали ключи.

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На риэлтора, оформление сделки и проверку документов мы потратили 1200 евро (около 126 тысяч рублей). Еще дополнительно мы заплатили 25 тысяч динар (примерно 22 тысячи рублей) нотариусу. Размер этого сбора зависит от цены сделки. Еще нам нужно будет заплатить налог в 2,5% на покупку дома — это примерно 550 евро (около 58 тысяч рублей).

При заключении сделки мы переводили деньги на банковский счет продавца дома. В Сербии с россиянами без ВНЖ работает мало банков. Мы открывали счет в Alta — там даже есть отделения для иностранцев, где с вами могут поговорить по-русски. Правда, функционал карты ограничен: ей можно расплачиваться в терминалах, переводить на нее деньги, но нельзя купить что-то онлайн.

Торопиться не надо

Покупка жилья в Сербии дает привилегии иностранцам. Если у тебя есть свой дом или квартира, то ты легко можешь сделать ВНЖ на основании покупки недвижимости. Его выдают сразу на три года, после этого можно подаваться на ПМЖ. Сейчас мы подали документы на получение вида на жительство.

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Тем, кто хочет купить жилье в другой стране, я бы посоветовал не торопиться с решением и все взвесить. Потому что, если подойти к вопросу невнимательно, можно купить то, что вас не устроит. Часто люди расстраиваются, что не проверили состояние интернета или не увидели проблемы с канализацией или септиком.

У нас тоже был такой опыт, когда мы поехали на первый просмотр дома. Он находился в Суботице в районе Пешчара. Домик находился на небольшом отдалении от других участков, был не очень большим, но показался нам классным. Дом стоял на фундаменте, там был сделан свежий ремонт. Мы долго думали, в итоге решились, но опоздали — его уже купили.

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Сначала мы сильно расстроились. Но теперь я понимаю, что это было бы дороже за меньшую площадь дома и участка. Хотя на тот момент дом казался крутым, потому что мы мало что посмотрели.

Еще в Сербии нужно понимать, в каком районе или регионе лучше жить. А при покупке дома стоит обратить внимание на множество нюансов, чтобы не купить кота в мешке. Мы смотрели, городская канализация в доме или септик, какое электричество, есть ли газ и можно ли его провести, есть ли интернет, какая у него скорость и возможно ли его провести. Нужно было посмотреть на гидроизоляцию дома, на состояние крыши, заглянуть на чердак, понять, из чего сделаны стены, с какой стороны встает солнце, есть ли на участке наклон.

Мы хотим надолго обосноваться здесь

Наш дом находится в поселке Баймок — это 23 километра от Суботицы. На автобусе до города ехать 20–25 минут, мы иногда пользуемся BlaBlaCar. Своей машины у нас пока нет, но мы планируем сдать на права и купить ее.

Оформление документов может занять много времени

Сам поселок довольно большой — здесь живет около шести тысяч человек. Есть школа, супермаркеты, бары, кафе и ресторанчики. То есть у нас нет ощущения, что мы оторваны от цивилизации. К тому же я привык к такой деревенской атмосфере. Вокруг красивая природа, спокойная жизнь, совсем рядом города Сомбор и Суботица. А еще Баймок очень интернациональный: здесь много русских и сербов, но живут еще и венгры, китайцы, и есть даже пара из Израиля.

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Знакомые, с которыми мы приехали в Сербию и жили вместе первую неделю, тоже купили дом в Суботице, причем даже быстрее нас. А из-за того, что я веду блог, мне пишет много россиян, которые приобрели здесь недвижимость.

Интерьер дома. Фото: предоставлено героями

Мы живем в доме всего месяц. Вообще-то мы планировали его купить еще до Нового года, но проверка документов затянулась, и понадобилось три месяца, чтобы сделка прошла легально (в Сербии банки проверяют происхождение средств, если деньги проходят через местную банковскую систему, а нотариусы проверяют законность сделки и статус недвижимости. Этот процесс может занять несколько месяцев, особенно если требуется подтверждение источника средств или углубленная юридическая проверка собственности. — Прим. «Холода»). В доме есть четыре комнаты, кухня, туалет с ванной и кладовка, а на участке даже небольшой лесок, где можно гулять. Конечно, дом не в идеальном состоянии: ему много лет, где-то есть трещинки на стенах, но обычно за такую цену в Сербии предлагают варианты гораздо хуже.

Интерьер дома. Фото: предоставлено героями

Сейчас мы начали ремонт. В первую очередь хотим сделать гидроизоляцию: многие старые сербские дома строились не на фундаменте, а прямо на земле. То есть они впитывают всю влагу, а потом в домах появляется плесень, и они могут быстро разрушиться. Я не знаю, в какую сумму обойдется ремонт, но пока гидроизоляция — это самое большое, что мы хотим сделать. Внутри мы планируем просто снять старую краску, выровнять стены, покрасить их заново и обставить дом новой интересной мебелью.

За время жизни в Сербии мы немного выучили язык. Местные жители — очень открытые люди. Когда ты пытаешься поговорить на сербском, они говорят с тобой медленнее, чтобы тебе было понятнее. По большей части мы здесь стараемся общаться именно с местными. Мне кажется, сербы в целом открыты к иностранцам и очень доброжелательны. У меня остались самые позитивные эмоции от общения с ними. Мы решили, что закрепимся в Сербии надолго и будем здесь жить: нам очень нравится страна.

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