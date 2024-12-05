Сербия пострадает от изменений климата больше всех в Европе

Ей грозят смертельные температуры и катаклизмы. Власти винят во всем богатые страны и ничего не хотят менять

Глобальное изменение климата кардинально меняет жизнь в Сербии: средние температуры в стране растут в два раза быстрее, чем во всем мире. Лето 2024 года там было рекордно жарким — и, скорее всего, дальше будет хуже. Жить в городах станет невыносимо — из-за брутальной бетонной застройки температуры в мегаполисах будут достигать смертельных для человека 55 градусов. Экономика страны пострадает от засух и наводнений, а изменить ситуацию без того, чтобы направить деньги на финансирование энергетического перехода и экологических инициатив, невозможно. Власти Сербии менять ситуацию не готовы и ждут, когда богатые страны заплатят за негативное влияние на окружающую среду и помогут бедным. «Холод» рассказывает о последствиях глобального потепления для Сербии.

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Чтобы выяснить, насколько сильно деятельность человека влияет на глобальное изменение климата, ученые обычно сравнивают сегодняшние показатели температуры с данными XIX века — периода до индустриальной революции. Согласно этим данным, в среднем по миру за это время температура поднялась на 1,3 градуса. Если эта цифра увеличится до 2,5–3 градусов, то нарушатся устоявшиеся цепочки поставок продовольствия, а значит, вырастут цены на еду, настанет голод, и люди начнут массово мигрировать из засушливых регионов.

Всего в мире в таких регионах живут 3,6 миллиарда человек, и все они под потенциальным риском. Быстрее всего температура поднимается в Европе — сейчас на континенте на 2,3 градуса жарче, чем в XIX веке.

Причин такого роста температуры несколько. Во-первых, на климатическую систему Европы влияет близость к Арктике, а именно, ее влияние на европейские воздушные потоки и морские течения. Рост температуры в Арктике приводит к тому, что морские и воздушные потоки недостаточно охлаждаются и более «нагретыми» попадают в Европу. Во-вторых, это сверхиспользование на континенте нефти, газа и угля: их сжигание приводит к выбросу в атмосферу парниковых газов, которые удерживают тепло.

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Среди стран Европы уязвимее всего к изменениям климата Сербия. Это значит, что в будущем она хуже других может адаптироваться к негативному воздействию изменяющегося климата. Сейчас температура в стране выше показателей XIX века в среднем на 1,8 градуса, а летом — на целых 2,6 градуса. К началу следующего века, всего через 75 лет, в Сербии может потеплеть почти на 6 градусов.

«Если температура тела человека повышается на 1,5 градуса, он болен. То же самое происходит с планетой», — объясняет сербский климатолог Владимир Джурджевич.

Чтобы замедлить изменение климата, средняя мировая температура не должна превышать 1,5 градуса в сравнении с доиндустриальной эпохой. В ЕС для этого делают ставку на электроэнергию из возобновляемых источников: в 2022 и 2023 годах континент вырабатывал больше электроэнергии из возобновляемых источников, чем из ископаемых. Однако Сербия является лишь кандидатом в члены ЕС, поэтому его климатические директивы не имеют силы для страны и их нормы пока что не включены полностью в сербское законодательство. Крупнейшая энергетическая компания в стране производит 70% электроэнергии из угля, потенциал солнечной энергетики мало используется, а энергоэффективность значительно ниже, чем в среднем в ЕС.

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Борьба с изменением климата стране обойдется дорого. Если власти решат реконструировать существующие электростанции, модернизировать производство угля и сократить потери при распределении электроэнергии, они потратят на это три миллиарда евро. Для Сербии это огромная сумма — шестая часть всех ее доходов за год. Выполнить такую программу можно лишь с помощью Евросоюза․

Пока же этого в планах нет. Сербские власти только в 2023 году заговорили о мерах адаптации к изменившемуся климату и составили соответствующую программу до 2030 года. Однако эксперты считают, что даже при самом оптимистическом сценарии темпы потепления в стране не обуздать.

Самое жаркое лето

Официально 2023 год в Сербии был самым теплым, но уже очевидно, что 2024 его превзойдет․ Это лето в стране было самым жарким — в среднем более чем на три градуса теплее обычного и на градус теплее рекордного лета 2012 года.

Эксперты настаивают, что власти делают недостаточно, и не ждут ничего хорошего в будущем

За лето в стране зафиксировали пять волн жары — это периоды аномально высокой температуры, которые длятся не менее пяти дней. В середине июля и середине августа, например, температура превысила норму для этих периодов на 10 градусов. Для сравнения — в середине XX века в году обычно была только одна такая волна.

В столице Сербии Белграде наблюдения за климатом ведут с 1888 года. В сравнении с тем временем в последние пять-шесть лет в городе было примерно на два градуса теплее. В 2024 году 60 летних ночей в столице были тропическими — с температурой не ниже 20 градусов. Это побило рекорд 2012 года, когда таких ночей было 51.

Засохшее озеро Русанда в Сербии. Фото: Zorana Jevtic / Reuters / Scanpix

Такие высокие температуры ведут к засухам, наводнениям, долгим и мощным грозам и тропическим ночам в октябре. В этом году на севере Сербии полностью высохло соленое озеро Русанда, а десятки деревень и городов столкнулись с нехваткой питьевой воды из-за засухи. Солдаты перевозили цистерны с водой в горы на юго-западе страны для страдающего от жажды скота.

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Позитивных сценариев нет

Сербские эксперты уверены, что темпы потепления в стране не остановить. Еще в рекордно жарком на тот момент 2018 году они составили два возможных сценария повышения температуры. Сравнивали показатели температуры не с XIX веком, а с эталонным периодом 1986–2005 годов, климатические условия которых большинством воспринимаются как типичные.

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По мнению экспертов, при негативном исходе событий выбросы парниковых газов будут продолжать расти, температура по сравнению с эталонным периодом увеличится на критические два градуса к 2050 году и на 4,3 градуса к концу века.

Второй сценарий оптимистичнее — но ненамного. Если выбросы парниковых газов удастся стабилизировать, температура все равно вырастет на критические два градуса по сравнению с эталонным периодом, но лишь к 2100 году. Сценария, при котором темпы потепления удастся обуздать, нет.

55 градусов может достигать температура в крупных городах Сербии

Сильнее всего от потепления пострадает центральная часть страны, где находятся крупнейшие города Белград и Нови-Сад, и юг, с третьим по величине Нишем. Если температура вырастет на три градуса, то в самые жаркие дни года температура на улицах Белграда и Нови-Сада будет ощущаться как 45 градусов, а в аномально жарких частях городов — как 55. Ощущаемые 45 градусов — это уже смертельно опасная температура для человека, а это значит, что при дальнейшем потеплении умирать от жары в этих районах будет все больше людей.

Сколько именно человек пострадают в Сербии, неизвестно. Сейчас в Европе ежегодно от жары умирают 44 тысячи человек. Исследователи прогнозируют, что если температура повысится на три градуса, эта цифра увеличится почти втрое — до 129 тысяч.

Города страдают больше

При дальнейшем увеличении температур в городах Сербии станет невыносимо жарко. Все из-за большой плотности застройки и недостатка зеленых зон. В Белграде, например, зеленые зоны покрывают всего 12% территории, а в центральной части города и того меньше — 2,83%.

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Значительная часть застройки крупных сербских городов выполнена в стиле югославского брутализма — это многоэтажные дома из недекорированного бетона, стоящие на открытых пространствах. Асфальт, бетон и другие строительные материалы поглощают солнечное тепло, дополнительно нагревая воздух, а высокие многоэтажки «захватывают» это тепло.

В дневное время асфальт и бетон под прямыми солнечными лучами могут нагреваться на 10 градусов больше, чем голая почва, и на 20 градусов больше, чем поверхности с травой. Таким образом, в более урбанизированных частях города с плотной застройкой настает аномальная жара. В центре Белграда, например, температура может быть на семь градусов выше, чем в городских парках.

Белград. Фото: Tanja Tepavac / Unsplash

Из-за плотной застройки города также хуже справляются с сильными осадками, что приводит к наводнениям. После разрушительного наводнения 2014 года Сербия смогла восстановиться благодаря дотациям Евросоюза на 250 миллионов евро. Летом 2023 года сильные наводнения вернулись: власти объявили из-за них режим ЧП в 56 муниципалитетах. Ноябрь того же года стал самым дождливым с 1951 года.

«Часто граждане ошибочно считают, что городские наводнения вызваны плохой канализацией, тогда как настоящая причина — бетонирование городских территорий и климатические изменения. Многие города по всему миру изменили стандарты мощения городских пространств, внедрив проницаемые бетонные покрытия и полупроницаемые поверхности для парковок, чтобы вода могла проникать в почву», — объясняет новисадский почвовед Йордана Нинков.

Сельское хозяйство под ударом

В Сербии ущерб из-за экстремальных погодных явлений с 2000 по 2020 год оценивается в не менее чем 6,8 миллиарда евро — 70% из этого из-за засух и высоких температур. Прежде в стране засуха случалась только раз в 10 лет. Сейчас же из-за повышения температуры ее частота увеличится до раза в каждые три года. Сильная засуха 2012 года принесла стране убытков на два миллиарда долларов и сократила урожай вдвое.

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«Мы видели влияние на сельское хозяйство в 2012 году, когда в Воеводине урожай кукурузы снизился на 50%… Кукуруза является частью нашего экспорта, и при хорошем урожае можно заработать 500–600 миллионов евро», — говорит Владимир Джурджевич.

Если все и дальше будет идти такими темпами, к 2071 году в стране ожидают значительное сокращение урожаев кукурузы. Также снизится производство сахарной свеклы. Чуть более устойчива к изменениям пшеница.

Из-за жары в этом году фермеры начали собирать виноград на 24 дня раньше, чем обычно. Уборку комбайнами урожая на склонах Вршацких гор на северо-востоке страны проводили по ночам, так как дневные температуры в районе превышали 40 градусов, в то время как ночью они колебались от 22 до 28 градусов.

Засохшие подсолнухи на поле недалеко от деревни Конопля, в 150 километрах к северо-западу от Белграда. Фото: Darko Vojinovic / AP / Scanpix

Кроме засухи, высокие температуры в сельской местности могут привести к нашествию насекомых, которые угрожают сельскому хозяйству и людям. Например, в 2023 году обрабатывать территории от комаров в Сербии начали уже в апреле, а закончили только в сентябре: численность насекомых помимо потепления росла из-за дождей и наводнений.

Сельскому хозяйству можно помочь, увеличив площади орошаемых земель, однако вода с каждым годом становится все более ценным ресурсом, делая это решение финансово невыгодным. Джурджевич считает, что Сербии придется изменить структуру сельскохозяйственного производства, выбрав культуры, устойчивые к засухе, а также адаптировать календарь посевов к теплым зимам и ранним веснам.

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Согласно сербской программе противодействия повышению температуры, к 2030 году власти увеличат субсидии для фермеров, создадут теневые сетки для садов и расширят площади под засухоустойчивые виды растений. Однако пока это все обещания на бумаге: сербские фермеры не получают субсидии, а слабое финансирование сельского хозяйства — одна из главных претензий оппозиции к президенту страны Александру Вучичу и его правящей партии.

Что будет дальше, пока неизвестно. Действующий президент республики не намерен фокусироваться на климатических проблемах. Ответственность за глобальное потепление он возлагает на богатые страны, которые после достижения мира во всем мире должны будут помочь бедным преодолеть климатический кризис и подготовиться к возможным последствиям. Более того, власти утверждают, что за последние 10 лет Сербия значительно повысила свою устойчивость перед будущими катастрофами, однако эксперты настаивают, что этого все равно недостаточно, и не ждут ничего хорошего.

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