Исследователи подсчитали возможное количество россиян в Сербии

Реальное количество российских эмигрантов в Сербии может составлять от 80 до 110 тысяч человек, следует из данных исследования аналитического центра Belgrade Centre for Security Policy (BCSP). Авторы доклада пишут, что эти цифры получены на основе анализа статистики о выданных ВНЖ и опроса самих россиян.

К концу 2024 года власти Сербии выдали россиянам чуть менее 68 тысяч ВНЖ, однако BCSP утверждает, что значительное число россиян либо только планирует подать заявку на получение этого документа, либо вообще не имеет таких планов. Такие случаи не попадают в статистику, и совершающие визаран россияне оказываются в списках «туристов», но на самом деле постоянно проживают в стране.

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На основе анализа статистики и высказываний опрошенных россиян исследователи делают вывод о том, что реальная численность российских эмигрантов может доходить до 110 тысяч человек. Большинство из них приехало в Сербию из-за начала вторжения России в Украину — этот вариант выбрали 57,4% опрошенных, на втором месте — «политические причины».

Большинство опрошенных россиян отмечают, что чувствуют себя в Сербии комфортно и безопасно — так ответили более 96% опрошенных, еще почти 82% считают, что они хорошо адаптировались в новой стране пребывания. При этом исследователи отмечают, что только 15,8% новоприбывших мигрантов начинают учить язык сразу после переезда. Позднее живущие в стране россияне все же приступают к изучению языка, это подтвердили почти 74% опрошенных.

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Только 30% россиян не рассматривают возвращение в Россию, для остальных переезд назад возможен в случае завершения российско-украинской войны, смены политического режима в России и отмены антироссийских экономических санкций. Планы остаться в Сербии на ближайшие пять лет есть у 40% опрошенных, при этом значительное количество россиян рассматривают возможность получить сербское гражданство — так ответили более 90% из участвовавших в исследовании.