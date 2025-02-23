Мою квартиру в Испании оккупировали 

В новогоднюю ночь 2024 года в одну из квартир Олега Покровского в Барселоне заселились «окупасы» — взломали дверь, выкинули вещи его мамы из окна и остались там жить. Он вызвал полицейских, но те не стали выгонять новых жильцов квартиры, потому что среди них была беременная женщина. В отчаянии Олег с братом решили сами вернуться в квартиру и отобрать ее назад, пока дома никого не было. В этот раз полицию вызвали сквоттеры — братьев Покровских арестовали и отправили в тюрьму на двое суток. Олег обратился в суд и выиграл его, но «окупасы» все равно не съезжают, а специальные службы по их выселению бездействуют. Покровский рассказал «Холоду» о том, как происходили все эти события и почему в Испании так сложно отстоять свое право на собственность.

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Я живу в Барселоне с 2015 года, и у меня тут несколько квартир. Одну из них я купил в 2018-м. Она стоила чуть больше 200 тысяч евро, но я взял ее в ипотеку. Тогда я удаленно работал финансистом на британскую компанию: у меня была неплохая зарплата, поэтому при оформлении ипотеки проблем с банком не возникло.

Я жил в другой своей квартире, а новую сначала сдавал в долгосрочную аренду, но через пару лет прекратил. Какое-то время после этого я сдавал квартиру туристам, но, когда в 2023 году инспекция обнаружила, что я делаю это без специальной лицензии, выписала мне штраф в 60 тысяч евро. Это половина аукционной стоимости жилья — больше, чем мой первоначальный взнос по ипотеке. Суды по этому поводу все еще идут.

Квартира Олега. Фото: предоставлено героем

Я перестал сдавать квартиру, прописал в ней маму и оставил там ее вещи. Она живет в Беларуси, но около полугода проводит в Барселоне со мной и моим братом.

«На улице холодно, а среди них — беременная женщина»

В новогоднюю ночь 2024 года мы с мамой и братом были на моей старой квартире. Утром 1 января со мной связалась администратор здания, где находится моя новая квартира, и спросила, не продавал ли я ее. На мой ответ «нет» она сказала: «Значит, ее оккупировали».

Что такое оккупация квартиры? Захват квартир в Испании — одна из главных проблем на рынке недвижимости страны. Люди занимают чужие дома и квартиры в отсутствие хозяев — и выселить их оттуда очень сложно. В испанском есть специальное слово для таких людей — «окупас». «Окупасы» появились еще в 1980-х годах — после смерти диктатора Франсиско Франко — как движение молодых анархистов. В Испании много заброшенного или бесхозного жилья, а также зданий, которыми владеют банки и инвестиционные фонды. Традиционно именно такие дома выбирали «окупасы», превращая пустующие здания в жилые дома или социальные центры. После экономического кризиса 2008 года явление стало более заметным. Тогда из-за того, что люди не могли платить ипотеку, банки отбирали жилье и оно оставалось пустым. Появились организации, которые боролись за права ипотечников — даже не платя взносы, они оставались в своих квартирах. Число захваченных квартир увеличилось и во время пандемии коронавируса в 2020 году — тогда «окупасы» заселялись в пустующее туристическое жилье. По официальным данным Министерства внутренних дел Испании, с 2019 года по 2023 год количество сообщений о незаконном захвате увеличилось на 40%. Законом Испании сквоттинг (самовольное заселение в покинутые или незанятые дома) запрещен, однако есть лазейки, которыми пользуются «окупасы». Если имущество не защищено должным образом и оставлено без присмотра, оно становится уязвимым для захвата. Оказавшись внутри, сквоттеры могут поменять замки и, если в течение 48 часов их не выгонят из квартиры, то они получат право на неприкосновенность жилища. В 2023 году в Испании было зафиксировано более 15 тысяч случаев взлома и несанкционированного проникновения или захвата имущества. При этом в последние несколько лет «окупасы» заселяются уже не только в пустующие здания, но и в квартиры, где прописаны или живут люди. Законодательство Испании различает захват квартиры, в которой кто-то живет, и помещения, в котором никто не проживает. В первом случае действия сквоттеров считаются более серьезным правонарушением и их проще выселить из занятого жилища.

Мы с братом сразу поехали туда. Несколько лет назад мы уже сталкивались с подобным — тогда его квартиру оккупировали, но тех людей быстро удалось выдворить. Иногда, если быстро принять меры и не дать «окупасам» возможность обжиться в квартире, то есть шанс выгнать их силами полиции, без суда. Полиция зачастую ориентируется на срок в 48 часов, хотя в законе этого пока нет.

Когда мы приехали, с момента захвата прошли считанные часы. Соседи рассказали, что ночью видели, как взламывали нашу дверь. Потом, по их словам, на шум приехала полиция, сотрудникам которой «окупасы» сказали, что купили квартиру. Документы не показали — соврали, что они у нотариуса. Полицейские развернулись и уехали, не проверив эту информацию.

Выломанная дверь и «окупаcы». Фото: предоставлено Олегом

Мы снова вызвали полицию и объяснили, что никому не продавали квартиру, а люди находятся в ней нелегально. Внутри были вещи моей мамы, которые «окупаcы» выбросили с балкона. Полицейские вошли, поговорили с ними и сказали нам: «Мы не хотим выбрасывать этих людей на улицу. Там холодно, а среди них беременная женщина».

Сквоттеры оказались колумбийцами: двое мужчин и женщина. Прилетев в Барселону, они первым делом поехали занимать жилье. Согласно закону, после 48 часов в квартире «окупасы» получают определенные права: не быть выселенными без постановления суда и получать коммунальные услуги. А владелец квартиры не имеет права взламывать дверь. Адрес моей квартиры они могут представлять как свое официальное место жительства в любой инстанции.

Мне чуть не выкололи глаз

Мне кажется, что «окупаcам» кто-то помогал — в Барселоне есть целые группировки, которые этим занимаются. В том же доме находится квартира моего брата, которую в новогоднюю ночь тоже оккупировали. Туда влезли доминиканцы, но их полиция оттуда вышвырнула. Когда я спросил, что они думают по поводу другой квартиры, они повторили: «Они остаются, потому что там есть беременная женщина».

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Мне кажется, «окупасы» знали, что полиция ничего не станет делать из-за беременной женщины. Хотя потом я говорил с другими полицейскими, и мне рассказали, что часто полиция выселяют людей, несмотря на беременность и другие обстоятельства. А нам не повезло с патрулем, который решил их пожалеть.

Я спросил сквоттеров, за какую сумму они бы могли съехать, но они ответили, что им нужны не деньги, а жилье на долгий срок. Тогда стало понятно, что нет никакого смысла вести переговоры с ними.

Фото: предоставлено Олегом

Несколько раз мы сталкивались с ними на лестничной площадке. Один из них был очень агрессивным и однажды напал на меня с ножом — порезал нос и чуть не попал в глаз. Я заявил об этом в полицию, но не знаю, какое процессуальное решение в итоге приняли.

На нас надели наручники и повезли в тюрьму

Я начал искать компании, которые занимаются выселением «окупасов». Они делают это без суда: с помощью переговоров или силой. Но их услуги стоили очень дорого — в среднем около 10 тысяч евро.

Чтобы не платить бешеные деньги, мы с братом решили сами пойти и договориться. Попасть в квартиру оказалось нетрудно: «окупасы» выломали входную дверь, и она перестала закрываться. Вместо нее они поставили дверь с ванной комнаты, но она не подходила по размеру, поэтому тоже не закрывалась.

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Мы решили вышибить клин клином: зайти в квартиру и, когда «окупасы» появятся, вызвать полицию и сказать, что кто-то ломится к нам. Мы подумали, что они наверняка вооружены ножами, поэтому закрылись: подперли дверь стиральной машиной, чтобы они не смогли ее выбить.

На обеденном столе мы увидели белую субстанцию, расфасованную по пакетикам. Я думаю, что это были наркотики. По слухам, это типичная история — когда люди захватывают жилье, чтобы продавать вещества. Думаю, что беременная женщина была прикрытием для них.

Вскоре после того как мы зашли в квартиру, появились «окупасы» с полицейскими. Они хотели войти, но я их не пускал и говорил с ними через дверь — объяснял, что я собственник и нахожусь у себя дома. В конце концов они зашли к нам и сказали, что мы должны выметаться оттуда. «Может быть, это твоя собственность, но это не твое жилье, тут живут другие люди», — повторяли они. На вещества на столе полицейские не обратили внимания.

Брат снимал все на видео, потому что думал, что мы могли подать заявление на действия полиции. Полицейские его за это избили, а также отобрали телефон и сказали, что его приложат к делу как улику («Холод» не смог верифицировать эту информацию).

На нас надели наручники, повезли в тюрьму и выдвинули нам обвинения. Первое — что мы зашли в квартиру без разрешения людей, которые там жили. Еще нас обвинили в том, что мы сменили замки, испортили дверь и якобы угрожали кому-то, хотя, когда мы пришли, «окупасов» дома не было и мы с ними не сталкивались. Также нам предъявили обвинение в том, что мы нанесли телесные повреждения беременной женщине, которая заявила на нас в полицию (Покровский предоставил редакции фрагмент из обвинительного документа, однако документ полностью предоставить отказался со ссылкой на то, что он содержит конфиденциальную информацию. — Прим. «Холода»). В больнице у нее ничего не нашли, но само заявление осталось в отделении.

Согласно протоколу полиции, который есть в распоряжении «Холода», Олег Покровский был задержан за то, что «незаконно проник в жилище с применением силы, напал на жертв с молотком, угрожал с целью заставить их покинуть жильё, заменил замки и испортил дверь».

Самое серьезное обвинение нам предъявили в том, что мы якобы нанесли сквоттерам телесные повреждения. За это в Испании грозит до пяти лет заключения. Пока полицейские везли нас в тюрьму, «окупасы» написали заявление в суд о том, чтобы нам выдали судебный приказ, запрещающий приближаться к дому сквоттеров на 150 метров. Благо судья его не выдала: у моего брата есть квартира в этом же доме, и это был бы полный абсурд.

Нас продержали в камере двое суток. На время разбирательства судья выпустила нас на свободу, и мы пришли посмотреть, что происходит с квартирой. Там уже стояла бронированная дверь.

Через несколько недель судья решила вернуть телефон брату, который отправил видео с полицейскими в одно испанское издание. История заинтересовала Daily Mail, они тоже опубликовали статью об этом. Наш кейс в итоге дошел и до беларусских СМИ.

Я плачу ипотеку за оккупированную квартиру

Когда квартиру оккупировали, мы сразу написали заявление об этом. Оно перешло в суд, где дело «заархивировали», потому что судья сказала, что преступников невозможно идентифицировать (суд может временно прекратить уголовное дело из-за отсутствия достаточных доказательств преступления или невозможности установить виновного. Дело могут возобновить, если появятся новые доказательства или станут известны новые обстоятельства. — Прим. «Холода»).

«Может быть, это твоя собственность, но это не твое жилье, тут живут другие люди», — сказали полицейские.

Мой адвокат написал новое заявление в суд уже в апреле — спустя почти четыре месяца. Он попросил выселения кого бы то ни было, потому что любые люди, кроме собственников, находятся в квартире незаконно. В суде захватчики говорили, что они получают помощь от Красного Креста, нигде не работают и выселять их нельзя.

Несмотря на это, мы с братом смогли выиграть суд (копия судебного решения есть в распоряжении редакции. — Прим. «Холода»). Сквоттерам должны были бы назначить дату выселения — для этого в Испании работает специальная государственная служба. Но она бездействует: ждет, пока вышестоящие суды, включая апелляционный, встанут на нашу сторону. Если «окупасы» проиграют и следующее разбирательство, в теории дату могут назначить. Но мы еще не знаем, когда оно состоится.

Похоже, что в нашей квартире серьезно засели: они живут там уже больше года и проведут в ней как минимум еще несколько месяцев. Все это время я продолжаю платить ипотеку. Я не могу пользоваться квартирой, но плачу деньги на содержание дома и прилегающих к нему территорий. Никакой ответственности за неуплату с меня не снимают.

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В целом оккупированное жилье остается собственностью хозяина. Просто выселение живущих там людей занимает очень много времени (в ноябре 2024 года в Испании начал действовать закон, согласно которому власти сократят сроки судебных разбирательств по делам о незаконном захвате домов. — Прим. «Холода»).

Мой адвокат изначально говорил, что дело простое: я предоставляю документы о праве собственности, они ничего не показывают, и на этом оно закрывается. Но оказалось, что в суде «окупасы» потребовали, чтобы я бесплатно подарил им это жилье. Их адвокат аргументировал это тем, что я купил квартиру в 2018 году. Он посчитал, что шесть лет — это достаточно, чтобы я мог передать ее в собственность другим людям (редакция не смогла верифицировать эту информацию. — Прим. «Холода»).

Лучше не брать жилье в Испании

Оккупированная квартира к нам вернется, но непонятно, в каком она будет состоянии. Я слышал, что иногда при выселении «окупасы» полностью разрушают жилье: они портят все, что можно сломать и изуродовать. Даже если я подам в суд и попрошу компенсацию, ее вряд ли заплатят, ведь у них нет официальной работы.

Вообще ситуация очень обидная: эта квартира очень дорога мне, незадолго до оккупации я сделал там капитальный ремонт. А еще там остались несколько картин, которые перед смертью нарисовал мой папа. Это самое ценное для меня, ведь мебель и стены можно будет восстановить, а память об отце — нет.

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У меня много друзей из других стран Европы: например, из Франции и Италии. Они лично не сталкивались с подобным, но говорят, что такие ситуации случаются не только в Испании. Например, на юге Франции арендатор может просто перестать платить за квартиру, и на его выселение уйдет года два.

Если кто-то хочет купить жилье в Испании, я бы посоветовал этому человеку много раз подумать. Здесь можно неплохо жить, если ничем не владеть и снимать жилье. Если что-то не нравится, в любой момент сможете съехать. А покупка квартиры здесь приносит больше проблем, чем плюсов.

Конечно, можно поставить в квартире сигнализацию, но это работает не всегда. В квартире у моего брата сработала сигнализация, но компания, которая ее обслуживает, не посчитала нужным вызывать полицию. Сами полицейские говорят, что она не сможет уберечь от оккупации, а просто укажет время, когда люди туда зашли.

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