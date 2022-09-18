Большой гайд по релокации в Грузию

По данным Национальной администрации по туризму, с марта по июль 2022 в Грузию въехало около 350 тысяч россиян. Они уже успели купить в стране более четырех тысяч квартир и зарегистрировать шесть с половиной тысяч предприятий. В Грузии безвизовый режим с Россией, мягкий климат и невысокие цены — благодаря этому страна стала одним из главных направлений последней волны эмиграции. «Холод» попросил журналистку Ксению Морозову, которая полгода живет в Тбилиси, рассказать, что нужно знать тем, кто собирается переезжать в Грузию.

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ВНЖ и визы

Для въезда в Грузию необходим загранпаспорт, однако, в отличие от Армении, в стране можно находиться без визы 365 дней подряд. Каждый раз, когда вы пересекаете границу, срок обнуляется: если вы не покидали страну в течение года, можно доехать до соседних Армении или Турции и вернуться хоть через час. Однако в последнее время выросло количество случаев, когда россиян не пускают в страну без объяснения причин. По данным Free Russia Foundation, пограничники разворачивают по несколько десятков россиян в день. Гарантией въезда может быть только ВНЖ или гражданство Грузии.

Чтобы получить трудовой ВНЖ, вам потребуется трудовой договор с грузинской компанией или регистрация ИП. Ваш среднемесячный доход должен превышать местный прожиточный минимум хотя бы в пять раз — то есть быть больше 1276 лари (около 27 тысяч рублей). Годовой оборот ИП или компании, в которой вы работаете, должен быть 150 тысяч лари (1,1 миллиона рублей). Другие варианты получения ВНЖ — учеба в вузе, владение имуществом стоимостью не ниже 100 тысяч долларов или инвестиции в грузинскую экономику от 300 тысяч долларов.

Проживание в Грузии по временному ВНЖ в течение 10 лет дает право на получение гражданства. Важное преимущество ВНЖ — возможность оформить Шенгенскую визу в Грузии.

Счета и карты

Два крупнейших банка Грузии — Bank of Georgia и TBC. У обоих есть удобные мобильные приложения и банкоматы и терминалы на каждом шагу.

В начале марта Bank of Georgia при подаче анкеты на оформление счета требовал подписать документ о том, что вы признаете Россию оккупантом и осуждаете агрессию России в Украине и Грузии. Но уже к концу марта это требование отменили. При этом еще весной оба банка ввели оплату за подачу заявления в размере 50 лари (около тысячи рублей). Оплата не гарантирует оформление счета, и в случае отказа эта сумма не возвращается. В банке нужно заполнить анкету: с информацией о месте работы, доходах, адресе проживания. Анкету Bank of Georgia можно посмотреть здесь. Эти данные проверяет служба безопасности — она может отказать (и регулярно отказывает) россиянам без объяснения причин. При этом сейчас большая часть заявлений все-таки одобряется.

TBC выдает карты только в лари, которыми можно пользоваться исключительно на территории Грузии, а в BoG можно получить и мультивалютную. Правила регулярно меняются, самая новая информация о банках Грузии для россиян собрана в чате.

Если вам не откроют карту в этих двух банках, можно пойти в Credo Bank — вероятность отказа в нем ниже.

Жилье

Цены на аренду жилья в Грузии с марта этого года подскочили в два-три раза из-за наплыва людей. Сейчас они опустились, но незначительно. Например, в телеграм-каналах можно найти актуальные объявления: двухкомнатная квартира в центре с хорошим ремонтом обойдется примерно в тысячу долларов, однокомнатная — в 600–800. Особо удачливые или не слишком привередливые могут найти варианты и за 300–400. В Батуми однушки стоят около 400 долларов в месяц, двушки — 600.

Наиболее полный список ресурсов поиска жилья в Грузии собран здесь.

Самый простой вариант — обратиться сразу к нескольким риэлторам. За их работу, как правило, платит арендодатель при заключении договора. Но этот момент лучше обсудить заранее: в последние полгода чаще встречаются и риэлторы, работающие на других условиях.

За коммунальные услуги арендаторы обычно платят самостоятельно. Расскажу на своем примере: летом выжить без постоянно включенного кондиционера было невозможно, поэтому коммунальные услуги обошлись дорого. У нас большая квартира с тремя спальнями и гостиной — в августе мы заплатили 195 лари (около 4200 рублей) за всю коммуналку, из них 175 — за электричество. КУ за «двушку» без кондиционера могут обойтись в 30–35 лари в месяц.

Цены: еда, рестораны, такси

В этом году стоимость продуктов в Грузии сильно выросла — на 22%. В сентябре цены на продукты в сетевом супермаркете Carrefour такие:

Килограмм помидоров — от 1,75 лари (37 рублей).

Килограмм огурцов — 2,75 (60 рублей).

Килограмм яблок — от 2 лари (42 рубля).

800 грамм гречи — 4,5 лари (96 рублей).

Десяток яиц — 4 лари (84 рубля).

Пачка масла — 6 лари (126 рублей).

Литр молока — 4 лари (84 рубля).

Упаковка сыра гауда — 19 лари за 350 грамм (400 рублей), имеретинского — 20 лари за килограмм.

Кило замороженного лосося — 19 лари (400 рублей), курицы — 7,45 (160 рублей).

Литр «Боржоми» — 1,7 лари (36 рублей).

Классический вытянутый грузинский хлеб прямо из печи (Шоти) — 1,5 лари (32 рубля).

Цены в заведениях Тбилиси сильно отличаются. Есть грузинские духаны — рестораны с характерной кирпичной кладкой и деревянными столами. Хинкали там стоят 1–1,5 лари (21–32 рубля) за штуку, хачапури, которым могут наесться двое, — 8–10 лари (170–215 рублей). В более современных заведениях цены на блюдо начинаются от 20 лари (430 рублей), так что ужин с бокалом вина обойдется примерно в 40 лари (860 рублей).

В дорогом ресторане блюдо может стоить и 50 лари (около тысячи рублей). Банка хорошего крафтового пива от локального производителя Megobrebi — 15 лари (320 рублей).

Чашка фильтр-кофе в кофейне — около 10 лари (214 рублей). Домашнее вино может стоить даже пять лари за литр, стандартное вино в магазине — около 20 лари.

За проезд в общественном транспорте (метро и автобусы) нужно заплатить лари (22 рубля). В Грузии работает «Яндекс.Такси» и Bolt — цены намного ниже, чем в Москве. 15-минутная поездка обойдется в 5–6 лари (107–128 рублей).

Фото: Try_my_best / Shutterstock.com

Работа

Официальный уровень безработицы в Грузии среди трудоспособного населения — 18,1%. Так что найти работу на месте будет непросто, и в большинстве вакансий требуется знание грузинского языка. Средняя зарплата после вычета налогов — 1469 лари (31496 рублей). При этом большинство официально трудоустроенных граждан (52%) получают после вычета налогов меньше тысячи лари (21 тысяча рублей).

Образование

В Грузии несколько десятков университетов, но ни один из них не входит в первые сотни международных рейтингов. Зато, чтобы попасть в бакалавриат или магистратуру, иностранцам не нужно сдавать экзамены. Необходим GPA выше 2,6 (Grade Point Average — средний балл аттестата или диплома, рассчитать его можно здесь), собеседование и сертификат подтверждающий знание языка, на котором будет проходить обучение на уровне, не ниже B2. Большая часть программ ведется на грузинском, но можно найти курсы и на английском — они собраны вот здесь.

Детские сады и школы

Определить ребенка в государственные детские сады можно, только если есть ВНЖ, при этом все они исключительно на грузинском языке. Но и в Тбилиси, и в Батуми есть около десятка частных детских садов, в которых все или некоторые воспитатели говорят по-русски. Также есть англоязычные детские сады. Стоимость колеблется от 250 до 700 лари (5,5–15 тысяч рублей) в месяц.

В государственную школу принимают детей вне зависимости от гражданства. В Тбилиси преподавание на русском ведется в 13 государственных школах, в Батуми — в двух. В них довольно большие классы — по 30–40 человек — но мест для всех желающих все равно не хватает. Также есть частные русскоязычные школы: обучение в них стоит от трех тысяч лари в год в Батуми (около 64 тысяч рублей) и 6–8 тысяч лари в Тбилиси.

Климат

В течение года температура в Тбилиси почти не опускается ниже нуля. Лето долгое — с конца апреля по октябрь — и солнечное. Всего здесь 220 ясных дней в году (для сравнения, в Москве их 72). В июле и августе бывает очень жарко, до +40.

Зато можно уехать в горы, где погода сильно отличается — прохладно может быть даже в августе. В Батуми тоже немного мягче, чем в столице: жару там переносить легче из-за близости к морю. А еще здесь чуть чаще выпадают осадки.

Фото: irisphoto1 / Shutterstock.com

Политическая обстановка

В начале войны украинские флаги висели на каждом втором доме в Грузии. Сейчас их меньше, но они все еще часто встречаются. Есть и надписи Russians go home. В марте я видела пару вывесок на дверях магазинов «Русским вход воспрещен», но их вскоре убрали. По моему опыту общения с грузинами в отношении к россиянам видно явное расслоение: взрослые люди, заставшие Советский Союз, говорят по-русски, дружелюбны и выражают сочувствие. Молодые либо не знают русский язык, либо не хотят на нем говорить (зато неплохо знают английский) и выражают дискомфорт из-за наплыва мигрантов. Также они делятся страхом, что большое количество приехавших россиян мотивирует власти РФ «освобождать» их и в Грузии. Из-за этого регулярно возникают разговоры о необходимости ввести визовый режим с Россией: например, недавно с таким требованием выступили более 20 местных НКО.

Все это накладывается на внутренний грузинский конфликт: многие оппозиционно настроенные грузины считают, что правительство страны «пророссийское». Самый богатый человек страны, основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили приобрел свое состояние в России, где был известен под именем Борис. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили несколько раз заявлял, что страна не собирается присоединяться к санкциям в адрес России. Из-за этого в Тбилиси прошли многотысячные митинги за его отставку, которые ни к чему не привели.

С правами женщин и ЛГБТ-персон в Грузии тоже все непросто. Здесь много консервативно настроенных людей, в прошлом году они даже сорвали прайд, избив десятки людей. Один журналист погиб. В этом году Tbilisi Pride решили не проводить шествие, но организовали серию мероприятий. Полиция постоянно охраняла участников, для безопасности место проведения музыкального фестиваля до последнего момента держалось в тайне. Более двух тысяч противников прайда собрались на митинг в центре города, они выкрикивали лозунги вроде «В христианской Грузии нет места содомитам». Один человек в знак протеста совершил самосожжение и умер в больнице. При этом в Тбилиси есть несколько открытых гей-клубов, а в крупнейших техно-клубах города Bassiani и Khidi периодически проходят квир-вечеринки.

Комитет ООН по правам человека недавно высказывал свою обеспокоенность из-за нарушения в Грузии прав женщин, мигрантов и ЛГБТ-персон. А также подчеркнул, что в стране недостаточно защищают жертв насилия, особенно сексуализированного. В Грузии есть закон о домашнем насилии, согласно которому пострадавшая может получить охранный или сдерживающий ордер на срок до шести месяцев. За 11 месяцев 2020 года они были выписаны 8496 домашним агрессорам.

Кроме того, в докладе ООН обращают внимание на политические аресты (в том числе бывшего президента Саакашвили) и нападения на журналистов, правозащитников и оппозиционеров.

Удобно ли летать по миру

Тбилиси — не самый удобный город для тех, кто хочет часто путешествовать. Главное его преимущество — отсюда можно быстро и дешево (около пять тысяч рублей в один конец) долететь до Стамбула, а уже из Турции можно отправиться в любую точку мира. Впрочем, из Тбилиси и Кутаиси во многие страны ЕС и ОАЭ летает лоукостер Wizz Air. Например, если покупать билеты заранее, в Рим и обратно можно слетать без багажа за 700 лари (16 тысяч рублей).

Медицина

Медицинское обслуживание иностранцев без ВНЖ в Грузии платное, но стоит оно недорого. Прием врача обойдется в 50–60 лари (1–1,2 тысяч рублей). Если вы собираетесь остаться в стране надолго, стоит купить страховку. Страховые компании собраны здесь, цены на год начинаются от 500 лари (10,5 тысяч рублей). Вызов скорой помощи бесплатен для всех — в том числе для иностранцев без страховки.

Граждане страны имеют право на бесплатную неотложную медицинскую помощь или операцию, но за добровольный поход к врачу им также придется заплатить — правда, цены будут ниже, чем для иностранцев.

Русскоязычное комьюнити

Русскоязычное комьюнити и в Тбилиси, и в Батуми очень большое, и сформировалось оно еще до начала войны в Украине, хотя с нынешней волной эмиграции, безусловно, разрослось. У русских есть большая система чатов на любые темы. Часть из них собрана здесь и здесь. Есть заведения, которые открыты россиянами, — и в них гораздо чаще можно услышать русскую речь, чем грузинскую. Например, бары Auditoria, Graali.

Уровень безопасности

Согласно международному Global peace index, Грузия по уровню безопасности занимает 95-е место в мире — между Бангладешем и Папуа Новой Гвинеей. Впрочем, Россия в этом рейтинге находится на 160-й позиции. Согласно официальной статистике МВД, ежемесячно в стране фиксируется 4,5–5 тысяч преступлений, самые распространенные — воровство.

В соседней Армении за 2021 год зарегистрировали 30245 преступлений — 2,5 тысячи в месяц.

Сколько стоит переезд на одного человека

В сумму переезда нужно включать оплату жилья: от россиян обычно требуют деньги за первый и последний месяц проживания, а также залог в размере одной месячной платы. Договор заключают на год, в редких случаях на полгода. Так что только на жилье нужно заложить минимум две тысячи долларов (120 тысяч рублей).

Прямого авиасообщения нет, так что долететь можно через Ереван: стоимость перелета без пересадок из Москвы до столицы Армении начинается от девяти тысяч рублей, из Еревана до Тбилиси — от шести тысяч. Также можно долететь из Москвы до Владикавказа (около двух тысяч рублей), а оттуда автобусом до Тбилиси за три с половиной тысячи рублей. Сами грузины говорят, что для комфортной жизни одному человеку требуется от двух тысяч лари (43 тысячи рублей) в месяц.