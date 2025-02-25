EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Я три года проработала в стрип-клубе и вебкаме

Занималась сексом за деньги, употребляла наркотики и много пила. Но смогла уйти оттуда и начать новую жизнь
9 минут чтения 25.02.2025
Я три года проработала в стрип-клубе и вебкаме

Ирина оказалась в секс-индустрии в 23 года: сначала работала администратором в стрип-клубе, чтобы заработать денег, а вскоре ушла в вебкам. За три года работы она стала много выпивать и употреблять наркотики, занималась сексом за деньги и начала зависеть от мужского внимания. Ирина рассказала «Холоду», как попала в индустрию секс-услуг, испортила свое физическое и ментальное здоровье, но смогла начать новую жизнь.

Мужчины засовывали купюры мне прямо в бюстгальтер

В 2013 году я переехала с Дальнего Востока в Санкт-Петербург и поступила в университет. У меня всегда было достаточно легкое отношение к сексу, и уже тогда у меня были сексуальные отношения с четырьмя парнями из общаги одновременно. В середине третьего курса я стала очень много пить и оказалась в депрессивном состоянии такой силы, что я больше не могла ходить на учебу. Неудивительно, что вскоре меня отчислили. 

Я жила со своими знакомыми, но спустя полгода мне пришлось съехать — им стало некомфортно жить с человеком, у которого едет крыша, и он ничего с этим не делает. Я сняла комнату в коммуналке в центре и следующие два-три месяца просто лежала с зашторенными окнами и выходила на улицу раз в три дня, чтобы купить еду себе и коту. 

С деньгами мне помогали родители, но из-за чувства вины я хотела как можно быстрее стать финансово независимой, поэтому искала работу — желательно с ежедневными выплатами. Я нашла две вакансии: менеджера в стрип-клубе и арт-директора в баре. Со вторым вариантом было все подвешено по зарплате, и я устроилась работать в стрип-клуб.

Россиянин похвастался избиением своих детей на весь твиттер
Россиянин похвастался избиением своих детей на весь твиттер
Он утверждал, что все было «по-настоящему, кулаками и ногами». А теперь говорит, что его слова вырвали из контекста
Общество7 минут чтения

Мне поручили чисто административные функции: пересчитывать кассу, работать с Excel-таблицами, выписывать счета, принимать платежи, выдавать сдачу и в конце смены рассчитывать персонал. Но иногда мне приходилось работать официантом или за баром. Официально я работала по 12 часов: сначала два дня через два, но вскоре мой график превратился в четыре-один.

Чаевые мы делили пополам с клубом. Их могли давать любым сотрудникам за красивые глаза, общение или просто веселое поведение. А еще у нас была распространена «консумация»: ты получаешь процент с того, что клиент заказывает коктейль или бутылку. Так вышло, что чем активнее я общалась с гостями, тем больше зарабатывала. Вскоре мое общение с клиентами перешло в заигрывания — от этого зависели мои чаевые и заработок.

Большую часть рабочего время я проводила за барной стойкой: официально она у нас была неконтактная, то есть с барменом гостям нельзя было разговаривать, но, конечно, это не останавливало мужчин, которые хотели со мной пообщаться. Они просто могли подсесть за бар и сказать: «Тут же есть стул, давай пообщаемся». 

С подросткового возраста у меня была довольно большая грудь, и я всегда стеснялась одеваться открыто. А в стрипе чем сексуальнее ты одета, тем больше внимания привлекаешь — соответственно, больше зарабатываешь. Тогда я начала носить большое декольте, и мужчины засовывали пятитысячные купюры мне прямо в бюстгальтер. Вскоре я начала раздеваться за баром — например, могла снять рубашку, и, конечно, это тоже приносило дополнительные деньги.

Я три года проработала в стрип-клубе и вебкаме
Фото: Hill Street Studios / Getty Images

В стрипе отказать клиентам во взаимодействии было сложно, даже если ты работаешь не танцовщицей: они могли спокойно трогать, удерживать, насильно обнимать, тянуть за руки. Я вскоре просто привыкла к их прикосновениям: физические границы у меня отсутствовали, и в целом мне было нормально, если меня трогали, — за исключением моментов, когда меня зажимали и не отпускали, а мне нужно было идти работать. Но бывали клиенты, которые будто бы считали, что в моменте я принадлежу им и больше не могу никуда ходить. 

Если мне не нравилось взаимодействие с гостем, у меня всегда была хорошая отговорка: «Мне надо за бар». Барная стойка спасала меня, однако у танцовщиц такого шанса не было: чем больше клиент выпил, тем более развязными будут домогательства.

Клиенты в моменте брали кредиты, чтобы оплачивать стрип

Заведение, в котором я работала, позиционировало себя как стрип-клуб, однако по факту это был так называемый «дроч-салон»: многие клиенты уходили с танцовщицами в приват. Было сложно отследить, занимаются они там сексом или нет: в комнатах есть слепые зоны, а камеры в ночи передают нечеткую черно-белую картинку. В клубе был внутренний запрет на секс, и владельцы даже могли уволить за это. Однако их самих это правило никогда не останавливало.

Девочек-танцовщиц также можно было забирать. Они довольно часто ездили с клиентами заниматься сексом, и, чтобы увезти девушку, гость мог заплатить около 50 тысяч администрации клуба — танцовщица, как и с чаевыми, получала половину. Многие посетители считали, что за такие деньги девушка обязана заняться с ними сексом, однако танцовщицы, если не хотели близости, могли просто заговорить клиента. Зачастую эти девушки и сами хотели секса: это нельзя назвать прямым желанием, но эмоционально их подпитывало.

Если танцовщица уезжала с клиентом, она должна была отписываться каждые полчаса-час и отправлять геолокацию, однако по факту за этим следили не всегда. Однажды у нас забрали двух девчонок, увезли на какую-то квартиру: одну зажали на кухне и чуть не изнасиловали, а вторая заперлась в ванне и звонила управляющему. К счастью, он успел приехать.

Хотите рассказать свою историю «Холоду»? Напишите нам!

Однажды с клиентом уехала и я. С одной стороны, я согласилась спонтанно, с другой, я очень хотела денег, которые он мне пообещал: ведь чем на большее ты соглашаешься, тем больше денег зарабатываешь. Клиент заплатил, чтобы я добила кассу и закрыла клуб пораньше, администратор отпустила меня, сделав вид, что не понимает, куда мы идем. Гость взял с собой еще одну сотрудницу клуба, и мы втроем поехали в ближайший отель и занялись сексом. Но денег он нам так и не дал — видимо, их у него не осталось. 

Сексом с клиентами я занималась один раз, но у меня были довольно частые сексуальные связи с сотрудниками клуба или же с парнями из тиндера: бывало, я сидела на смене, познакомилась с парнем в дейтинговом приложении, а затем сразу поехала к нему и трахалась. Это ведь довольно возбуждающая история: в стрипе ты всем нравишься, на тебя смотрят, трогают — надо закрывать гештальт. 

За время в стрипе я застала многое: нормой стало, когда охрану заливали перцовыми баллончиками, когда пьяные рэперы не могли оплатить счет до 10 утра. Бывало, клиенты в моменте брали кредиты, чтобы оплачивать стрип, — однажды сумма доходила до полмиллиона. В один день в приват с девушкой ушел мужчина под наркотическим опьянением, а когда его время с девочкой закончилось и я пришла продлевать, он вышел, размахивая пушкой. Тогда мы вызвали полицию и закрыли клуб.

Мою квартиру в Испании оккупировали 
Мою квартиру в Испании оккупировали 
Полиция встала на сторону захватчиков. Я пытался вернуть жилье, но сам попал за решетку
Общество11 минут чтения

К нам в клуб в основном приходили закомплексованные мужчины, которые хотят получить женское внимание, — они пристают ко всем, заигрывают, флиртуют и пытаются домогаться. Кто-то приходил в стрип изменять жене, кто-то был на мальчишнике и терял берега, однако моими клиентами бывали и действительно классные умные мужчины. Они угощали меня, давали чаевые, а один клиент потратил полмиллиона за время в стрипе: почти половину этой суммы он потратил на приват с танцовщицами, другую половину — на кальян, алкоголь, еду и огромные чаевые. 

Сейчас я понимаю, что я никогда бы не стала встречаться с парнем, который ходит по стриптиз-клубам. Скорее всего, эти люди не умеют разговаривать со своим партнером о сексуальных предпочтениях и приходят в стрип получить опыт, о котором стесняются поговорить со своей женой.

Некоторые мужчины приходят и говорят: «У меня секс с женой в миссионерской позе, а я стесняюсь ей сказать, что мне нравится, когда меня бьют плеткой». Зачем отношения с человеком, которому ты не доверяешь? Однажды к нам пришел клиент, который попросил в приват принести презервативы, латексные перчатки и фаллос. Позже одна из девочек, которая была с ним в привате, приходит и говорит: «Никогда еще я не трахала мужика в жопу ногой». 

Они звали меня ближе и заливали мне в рот шампанское

Первое время я работала нормально, а спустя три месяца стало эмоционально тяжело, и у меня случился блок на взаимодействие с гостями. Мне понадобился допинг, и я стала больше пить. На тот момент у меня уже были проблемы с алкоголем, но тогда они сильно обострились. Сначала я пила одну бутылку пива вечером, потом — две, потом — восемь-десять бутылок по 0,5. 

На работе пили почти все: нужно ведь быть навеселе, на одной волне с гостем. В ином случае ты начинаешь испытывать к ним негатив и перестаешь их понимать. Бармены часто наливали нам из «плюсов» — алкоголя, который они не долили гостям. Например, ты просишь сок, а тебе туда наливают водку — потому что априори знают, что тебе надо.

Алкоголь очень развязал меня: я стала больше флиртовать с гостями — за это мне давали больше чаевых. Часто сами гости угощали коктейлями — обычно для персонала их делают безалкогольными, но добрый бармен всегда добавлял алкоголь. Подливали масло в огонь и танцовщицы: например, когда я приходила продлить время в привате, они говорили клиенту: «Смотри, какая красивая девушка, давай дадим ей чаевых». Тогда они звали меня ближе и заливали мне в рот шампанское. Это был элемент шоу, которое приносит деньги.

Я три года проработала в стрип-клубе и вебкаме
Фото: AzmanJaka / Getty Images

Так, в некоторые рабочие дни я могла выпить по две-три бутылки шампанского. После такой смены я выпивала два литра воды с лимоном, шла блевать, закрывала клуб, ехала домой и снова блевала.

Тогда же я стала снимать жилье и жить вместе с девушкой, которая работала у нас барменом, и ее двухлетним ребенком. Помню, в один день я пожаловалась ей, что мне придется не спать очень долго из-за двух смен подряд, и она предложила мне амфетамин. Тогда я подумала: «Один раз ничего не будет». Одним разом, конечно же, все не ограничилось. 

Сначала я стала употреблять раз в неделю, потому что из-за работы приходилось подолгу не спать. Вскоре я поняла, что уже не могу без наркотиков, и стала употреблять через день, а потом уже и каждый день.

Наркотики в клубе были очень распространены, и пока я работала, кто-то точно употреблял, поэтому достать их было нетяжело. С амфетамином мне было веселее, он держал меня бодрой. На наркотики смотрели сквозь пальцы: алкоголь не так поощрялся — опьянение ведь сильно заметно. 

Когда я употребляла, я становилась уверенной в себе, все было классно, но это чувство было недолгим, и вскоре я резко проваливалась в паранойю и тревогу. Тогда я снова шла в туалет клуба и нюхала. Со временем у меня разъело слизистую носа, и я стала дозу выпивать. Из-за этого я поймала передоз прямо на работе: несколько часов сидела на месте, не понимала, что происходит, и чувствовала, что сейчас умру. Однако тогда я не бросила и оправдывала свою зависимость тем, что так легче.

Я три года проработала в стрип-клубе и вебкаме

Фото: PhotoAlto / Frederic Cirou / Getty Images

Так я употребляла около года, и, когда ежедневная дозировка стала очень высокой, у меня по телу пошли язвы, и я просто стала гнить заживо. Бросить наркотики я смогла резко и сразу после того, как однажды потеряла память прямо на смене на несколько часов — мне сказали, что я нормально функционировала, но перед глазами была пелена, и я не помнила ничего. 

Тогда я решила отказаться от наркотиков. Я отпросилась в отпуск и уехала в Москву, чтобы ослабить период ломки. Я старалась много спать, гулять, читать книги, но голова все равно болела жутко. Спустя две недели я вернулась в Питер и больше не употребляла. Какое-то время еще меня ломало, а в клубе предлагали «помочь» — я на силе воли отказывалась.

Комплименты мужчин составляли всю мою жизнь

Я уже около года работала в стрипе, когда поняла, что мне не хватает денег, и обратилась к своей подруге — она работала в вебкаме, куда меня и позвала. Я прошла собеседование и начала работать. В новую индустрию я вошла сходу: тогда у меня уже не было тормозов, меня мало что смущало, и я разделась в первый же день. 

Первые пару месяцев мне даже нравилось зарабатывать в вебкаме — я получала удовольствие от процесса. Около года я совмещала стрип и вебкам, работая почти без выходных, но в итоге решила уйти из клуба. На вебкаме я стала брать смены по 10 часов, а потом перешла на утренние — с 8 до 15. 

Я приходила в студию, включала стримы на нескольких сайтах одновременно и ждала, пока кто-нибудь придет. Клиент приходит, вы разговариваете, дрочите, опять разговариваете. Мне кидали чаевые, с некоторыми мужчинами я уходила в приват — схема та же, что и в стрип-клубе, но онлайн. Меня не трогали, как в стрипе, но говорили, что я должна делать. Это была уже форма не насилия, а, скорее, контроля. 

В вебкаме было проще, потому что я всегда могла забанить человека, если захочу.

Однако в таком случае я могла потерять постоянного клиента, и иногда приходилось выполнять странные запросы через силу: например, один парень очень хотел, чтобы я полила себя молоком — оно должно было течь по губам и лицу. Я терпеть не могу молоко, и, когда я начала поливать себя, я чуть не блеванула.

На вебкаме у меня развилась эмоциональная зависимость от внимания людей. Я постоянно хотела, чтобы ко мне приходило больше клиентов, и в один момент даже была готова работать бесплатно — главное, чтобы люди смотрели на меня и общались. Мужчина мог сказать: «У меня сегодня нет денег, но я могу с тобой поговорить». Я соглашалась просто потому, что мне хотелось внимания и комплиментов — что я хорошая, красивая и самая лучшая. 

Я три года проработала в стрип-клубе и вебкаме
Фото: Marin / Getty Images

Краткосрочно эти комплименты действительно поднимали мою самооценку, но я сильно подсаживалась на них. Я понимала, что мужчины врут: он щелкнет на другую комнату в вебке, и у него уже другая девушка — самая красивая и хорошая. Из-за этого я потеряла ощущение самости и будто бы полностью стала зависеть от чужих мнений — комплименты мужчин не просто приносили мне деньги, но и составляли всю мою жизнь в тот период.

Тогда меня сильно тянуло в разврат. Я поработала в стрипе и вебкаме и одновременно с этим у меня было много других мужчин. Я занималась сексом с парнем своей лучшей подруги, со своим бывшим и со случайными знакомыми. Я приезжала к ним, потому что мне хотелось тактильности и тепла. Я не получала никакого удовольствия от секса, но это казалось необходимой частью жизни. Наверное, у меня была потребность во внимании, а секс стал самым быстрым способом его получить.

«Я так рада, что ты из этого вышла»

В вебкаме я проработала еще около трех месяцев и вскоре поняла, что мне очень плохо от этой сферы. Я почувствовала, что больше не могу оставаться в Питере — хотелось хотя бы ненадолго домой, к маме, туда, где безопасно, и я улетела в свой родной город. Я провела там 10 дней и поняла, что больше не хочу возвращаться в секс-индустрию.

Когда я вернулась в Питер, я решила поменять сферу деятельности и ушла в индустрию ивентов и стала работать в частном кинотеатре — это действительно было мне интересно, однако проработала я там недолго — всего полгода. Из-за конфликта с управляющим я уволилась и снова была вынуждена устроиться в стрип, но уже в Москве. Там я проработала весь ковидный карантин, а затем ушла окончательно: мне опостылела эта работа и коммуналка, в которой я жила. Я снова устроилась работать в сферу ивентов в отдел продаж и больше в секс-индустрию не возвращалась. 

Не всем работникам секс-индустрии легко удается уйти из нее. Одна моя знакомая из стрипа недавно написала мне: «Я так рада, что ты из этого вышла». Я окончательно ушла из этой индустрии почти пять лет назад, а она все еще там и не может уйти.

Толпа мужчин изнасиловала журналистку во время репортажа
Толпа мужчин изнасиловала журналистку во время репортажа
На ней разорвали одежду, били палками, но она выжила. Вернуться к прежней жизни она не смогла, а виновных так и не нашли
Мир8 минут чтения

В стрип-клубы приходят либо девушки с низкой квалификацией или без образования, либо те, кто не может найти работу. Помню, я работала с одной девушкой, которая была ландшафтным дизайнером в родном городе, а переехав в Питер, не смогла найти работу и пошла сначала барменшей в стрип-клуб, затем стала танцовщицей, а затем — ушла в эскорт.

Большинство моих бывших коллег либо остались работать в стрипе, либо пошли в эскорт. Уйти из этой сферы действительно сложно: я работала с одной очень умной, интересной и красивой девушкой, которая много лет занималась танцами и имела хорошие перспективы, но она попала в эту сферу — и больше не смогла вылезти из нее. В основном у них финансовые причины: ты зарабатываешь больше среднего, при этом веселишься и хорошо выглядишь. 

Многим из секс-индустрии теперь тяжело вступить в хоть какие-то стабильные счастливые отношения. Многих девушек их партнеры обвиняли: «Ты работала в стриптизе, ты проститутка, ты никогда не изменишься».

Вскоре я решила, что нужно завязывать и с алкоголем. Из-за алкогольной и наркотической зависимостей у меня был сильно подсажен организм: проблемы с печенью, почками, а шесть зубов у меня просто разрушены под корень. 

Я три года проработала в стрип-клубе и вебкаме
Фото: Praetorianphoto / Getty Images

Из-за большого количества мастурбации на камеру у меня снизилась чувствительность, и я долгое время не могла получать удовольствие в сексе. Сразу после вебкама я начала встречаться с одним парнем. Во время секса он долго не мог кончить, и нам приходилось заниматься сексом часами. Мне было плохо, я уже не могла, хотела спать, но секс продолжался. Мне казалось, что это нормально, и у меня была установка, что ему должно нравиться. Я не испытывала удовольствия, а просто терпела. Парню я довольно часто говорила о том, что это ненормально, однако он отказывался прислушиваться ко мне и даже думать об этом, и вскоре из-за этого мы расстались.

У меня появились большие проблемы с тактильностью. Из-за работы в стрипе, где клиенты воспринимают тебя как кусок мяса, я стала чувствовать, будто мое тело мне не принадлежит. Это усугубила и работа в вебкаме, ведь я делала все, что человек от меня хочет. 

Сейчас я пытаюсь решить свои проблемы с телом и тактильностью — например, мне страшно, когда человек подходит ко мне со спины. У меня появилась привычка прятаться и носить закрытую одежду: я не могу ходить с открытыми плечами, и если я надеваю топ, то всегда накидываю сверху рубашку. Декольте я не ношу вовсе — один раз мне пришлось выступать в платье с вырезом, и мне было очень неловко.

Я хочу лишить свою мать родительских прав
Я хочу лишить свою мать родительских прав
Она психически больна, я пытаюсь забрать у нее брата и сестру
Общество7 минут чтения

Уже больше двух лет я состою в стабильных отношениях: со своей партнершей я познакомилась уже после того, как бросила алкоголь, наркотики и окончательно ушла из секс-индустрии. Она знает о моем прошлом, но никогда не осуждает меня. Сейчас я чувствую искреннюю любовь, заботу от нее. То, что она со мной, — это чудо, подарок небес. Я знаю, что она любит меня, и мне не нужны никакие подтверждения — как от мужиков, которые дают тебе деньги за то, чтобы ты показала грудь. 

Я прошла терапию, пью противотревожные препараты. Я не пью алкоголь вообще уже четыре года и не выношу пьяных людей — особенно тех, кто пытается со мной тактильно взаимодействовать. Благодаря работе с психологом и стабильным отношениям мое восприятие тела и тактильности постепенно улучшается, а сейчас я прорабатываю взаимоотношения с людьми и переживание эмоций. К тому же правду говорят, что бывших алкоголиков и наркоманов не бывает — я ловлю флешбеки, когда, например, чувствую запахи, и тоже пытаюсь теперь проработать эту проблему.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

«Холоду» нужна ваша помощь, чтобы работать дальше

Мы продолжаем работать, сопротивляясь запретам и репрессиям, чтобы сохранить независимую журналистику для России будущего. Как мы это делаем? Благодаря поддержке тысяч неравнодушных людей.

О чем мы мечтаем?
О простом и одновременно сложном — возможности работать дальше. Жизнь много раз поменяется до неузнаваемости, но мы, редакция «Холода», хотим оставаться рядом с вами, нашими читателями.

Поддержите «Холод» сегодня, чтобы мы продолжили делать то, что у нас получается лучше всего — быть независимым медиа. Спасибо!

Поддержать
Автор:Маша Матвеева
Фото:Mimi Van Praagh / Getty Images

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования