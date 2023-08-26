С начала войны Сербия стала страной с одной из самых больших и активных русскоязычных диаспор. Безвизовый въезд, простые способы легализации и теплое отношение сербов — одни из причин массового притока россиян в страну. «Холод» рассказывает, по каким основаниям можно получить ВНЖ, сколько стоит аренда, какие инициативы запускают российские релоканты и не только.

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Правила пребывания, ВНЖ и гражданство



Граждане России могут въехать в Сербию по загранпаспорту без визы. В течение 24 часов после прибытия все иностранцы обязаны зарегистрироваться по месту жительства. Это можно сделать на сайте euprava или в отделении полиции; если вы живете в отеле, сотрудники отправят ваши данные самостоятельно. После этого вы получите документ о регистрации — «белый картон».

Находиться в Сербии как туристы граждане РФ могут 30 дней, затем им нужно выехать за границу, чтобы обнулить срок пребывания, и снова въехать в Сербию на 30 дней. А для тех, кто хочется остаться в стране надолго, есть более 10 оснований для ВНЖ — например, учеба и покупка недвижимости (перевод «закона об иностранцах»).

Учеба

Получить ВНЖ в Сербии можно на основании учебы в школе, аккредитованном вузе или на курсах сербского языка. Особенно удобным вариантом кажутся языковые курсы, поскольку в Сербии:

а) не установлено минимальное количество часов обучения в неделю — вы можете учиться всего по три часа;

б) доступные цены: например, 14-недельный языковой курс в Университете Нови-Сада с четырьмя занятиями в неделю по 45 минут обойдется всего в 224 евро;

в) в законе не указана минимальная сумма для подтверждения финансовой состоятельности во время учебы. В отличие от Испании, где для получения учебной визы нужно минимум 7200 евро на счете, в Сербии можно подавать заявку и с 500 евро. Но оптимальная сумма, по мнению релокантов, — от 1500 до 3000 евро.

Для получения ВНЖ по учебе вы должны въехать в страну без визы, показать документ о зачислении и справку о том, что учебное заведение имеет аккредитацию в Республике Сербия. Помимо школы, вуза или курсов сербского языка, ВНЖ на основании образования могут получить те, кто решил пройти профессиональное обучение в Сербии или приехать для научно-исследовательской работы.

Голубацкая крепость. Фото: Anastasia Prideina / Pexels

Покупка недвижимости

Главное преимущество — минимальная стоимость недвижимости не установлена. Важно добавить, что под недвижимостью подразумеваются «жилые здания и квартиры в Республике Сербия, в которых проживает иностранец». Средние цены за квадратный метр на вторичном рынке зависят от населенного пункта и варьируются от 600 евро (Ягодина) до 1700 евро (Белград).

Для получения ВНЖ нужно предъявить выписку из реестра недвижимости, где заявитель указан в качестве владельца.

ВНЖ «таланта»

Термином «талант» в иммиграционном законодательстве многих стран называется высококвалифицированный специалист. Именно поэтому для получения этого типа ВНЖ в такие страны, как Великобритания или США, нужно собрать внушительное профессиональное портфолио. В Сербии же все гораздо легче: «талантом» признается тот, у кого есть только диплом о высшем образовании и документ о признании этого диплома в Сербии. Последний может быть выдан, например, некоторыми сербскими университетами (Belgrade University, University of Novi Sad) или организацией ENIC/NARIC Centre.

Первый ВНЖ «таланта» выдается на год. Чтобы продлить его, через год нужно будет показать трудовой договор с компанией, зарегистрированной в Сербии, либо выписку о регистрации собственной компании на территории страны.

Среди других оснований для получения ВНЖ — трудоустройство, волонтерство (например, в Представительстве ООН в Сербии или Refugees Foundation), запуск стартапа, лечение и другие.

Гражданство

Его можно запросить через восемь лет после получения первого ВНЖ (пять лет до статуса постоянного резидента и три года в этом статусе). Для тех, кто получил ВНЖ на основании брака с гражданином Сербии, минимальное время проживания сокращается до трех лет (до статуса постоянного резидента).

Счета и карты

Банки, в которых открыть счет могут даже нерезиденты, — ALTA, Поштанска штедионица и API. Правда, есть нюанс: счета открывают с ограниченным функционалом. Например, с них нельзя переводить деньги на чужой счет, а принимать платежи можно только через SWIFT. Эти ограничения снимаются после получения ВНЖ.

Стандартный пакет документов для открытия счета: «белый картон», копии российского и зарубежного паспортов, трудовой договор и/или справка о движении средств на российском счете за последние полгода. Узнать актуальную информацию об открытии счета можно в телеграм-чате «Ковчег-Сербия».

Работа

Уровень безработицы в стране — примерно 10%, а средняя зарплата после вычета налогов на май 2023 составляет 86 220 динаров (798 долларов). Минимальная зарплата в Сербии — примерно 40 тысяч динаров (386 долларов).

В Сербии можно найти работу на русском, английском и сербском. C начала войны в стране зарегистрировали почти пять тысяч российских компаний — среди них, например, «Яндекс» со множеством вакансий для IT-специалистов и не только.

Для поиска работы на русском можно следить за телеграм-каналом «Работа в Сербии», где каждый день публикуются вакансии как от российских компаний, релоцировавшихся в Сербию, так и от местных, которым нужны русскоязычные специалисты.

Вид на озеро Заовине. Фото: Lazar Krstić / Pexels

Климат

В стране преобладает континентальный климат с холодной, сухой зимой и теплым, влажным летом. Средняя температура днем зимой — от 3 до 6 °C, летом — от 27 до 30 °C. На юге умеренно континентальный климат с более низкими температурами.

Однако стоит учитывать, что осенью и зимой — во время отопительного сезона — в столице может сильно ухудшаться качество воздуха. В октябре 2022-го, октябре 2021-го и январе 2019 года Белград даже признавался городом с самым загрязненным воздухом в мире согласно рейтингу IQAir (кстати, местные жители активно пользуются этим приложением для отслеживания качества воздуха и при необходимости включают в своих жилых помещениях очистители). Связано это с тем, что большая часть зданий в Белграде до сих пор отапливается углем и мазутом.

Безопасность

Сербия считается относительно безопасной страной. В рейтинге самых мирных стран за 2023 год она занимает 65-е место, опережая такие страны, как Грузия, Франция, Таиланд. Тем не менее правительство США, например, просит своих граждан быть осторожнее при посещении Сербии.

К наиболее частым преступлениям в стране относятся карманные кражи и различные финансовые махинации. При аренде квартиры, например, всегда требуйте заключить официальный договор, а при поездке на такси следите за счетчиком или оговаривайте цену поездки заранее.

Жилье

Белград — самый дорогой город для аренды квартиры. Средняя стоимость квартиры — 700 евро в месяц. Но найти хорошую квартиру можно и в пределах 400 евро — разумеется, не в самом центре. В других городах средние цены будут ниже. В Нови-Саде — 500 евро, в Нише — 337, в Крагуеваце — 265.

При аренде квартиры по договору часто нужно предоставить подтверждение вашей финансовой состоятельности (трудовой договор или выписку со счета). Важно, чтобы арендодатель подготовил договор и предъявил документы, подтверждающие его статус собственника. Без этих документов вы не сможете получить ни «белый картон», ни ВНЖ.

Цены

Вызвать такси можно с помощью приложений «Яндекс Go», Car:go, Pink Taxi. Поездка обойдется в 500–1500 динаров (5–14 долларов). Билеты на автобусы (как между городами, так и в соседние страны) можно смотреть на сайте polazak, на поезда — Srbija Voz.

Безлимитный домашний интернет будет стоить 2000–3000 динаров в месяц (18–28 долларов), однако в первый год многие операторы (такие как MTS или SBB) часто предлагают цены почти вдвое ниже.

Пакет мобильного интернета на 50 гигабайт в месяц у MTS стоит 999 динаров (9,2 доллара), тариф с 10 Гб мобильного интернета и безлимитными звонками — 1999 динаров (оператор Yettel).

Еду можно покупать как на рынках (они довольно развиты), так и в супермаркетах — таких как Maxi, Lidl, Idea. Завтрак из омлета и кофе в среднем обойдется в 800 динаров или (7,4 доллара), тост с авокадо — 650 динаров (6 долларов), салат «Цезарь» — 900 динаров (8,3 доллара), паста карбонара — 1150 динаров (примерно 10 долларов). А еще в Белграде много веганских кафе.

Основные сервисы по доставке еды — Glovo и Wolt.

Детские сады и школы

Государственные детсады, согласно отзывам релокантов, сейчас переполнены, и записать туда ребенка крайне сложно. В Сербии (особенно в Белграде и Нови-Саде) широкий выбор частных садиков. Основным языком общения в них может быть русский, английский, сербский и даже немецкий или французский — все зависит от заведения и программы. Среди популярных частных детских садов выделяют Little Sparrows и «Точку опоры». Средняя цена — 400–500 евро в месяц.

Обучение в государственных школах бесплатное для всех. Школа подбирается в зависимости от района проживания. Если вас интересует какое-то конкретное учреждение (скажем, русская или немецкая школа), то, например, первым шагом для поступления в единственную немецкую школу в Белграде (Deutsche Schule Belgrade) станет личная беседа семьи с директором.

Отражение собора Святого Савы в Белграде. Фото: falco / Pixabay

Медицина

Если вы официально работаете в Сербии, в том числе как ИП, или являетесь членом семьи трудоустроенного, то вам доступны ОМС и специальная карточка, которую нужно предъявлять при посещении врача («здравствена картица»). С помощью ОМС вы можете бесплатно записываться на приемы к нужному вам врачу.

Также в Сербии можно оформить ДМС (добровольное медицинское страхование). Популярные у релокантов варианты — Dunav Osiguranje и Weiner Städtische. Средняя цена ДМС в месяц — от 8 до 12 тысяч динаров (73–110 долларов), но стоимость каждой страховки рассчитывается индивидуально. По ДМС можно посещать частные клиники — например, Euromedik, Vizim, MediGroup.

Русскоязычное комьюнити

По данным МВД Сербии, к маю этого года около 30 тысяч россиян имели сербский ВНЖ, а местные жители относятся к новой диаспоре очень тепло.

Россияне организуют множество локальных сообществ и мероприятий — от неформальных встреч дизайнеров до семейных квизов перед началом учебного года. Кроме того, есть мероприятия для сближения россиян с сербами. Например, проект DrugDrugu Kino, цель которого — познакомить с культурными кодами своих стран через кинематограф. Желающие участвовать в антивоенных инициативах могут следить за деятельностью Российского демократического общества в Сербии — проект организует демонстрации и встречи в поддержку российских политзаключенных.