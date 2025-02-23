Бердский треугольник

В начале 2000-х годов в Новосибирской области появился серийный убийца. Он насиловал и убивал женщин в одном и том же районе практически у всех на виду. Милиция пыталась поймать его несколько лет и даже задержала подозреваемого, который взял на себя вину, но оказалось, что он не был причастен к расследуемым преступлениям. Однако, когда полиция все же поймала маньяка, выяснилось, что убийств было больше, как и убийц. О ходе расследования — в новом материале еженедельной тру-крайм рубрики «Холода».



Субботним вечером 27 августа 2000 года в березовой роще посреди Бердска нашли тело. Один из местных жителей пошел в рощу у дома, чтобы накопать червей — на следующее утро он собирался поехать на рыбалку, — но, едва зайдя в лес, увидел лежащую на земле обнаженную молодую девушку. Рядом с телом валялась белая блузка.

Было около восьми вечера, когда мужчина позвонил в милицию. Через полчаса в рощу приехало множество людей: следователи и оперативники, кинологи, судмедэксперты и сотрудники прокуратуры. Рядом столпились и местные жители. Когда тело подняли на носилках, мужчина в толпе очевидцев, Владимир Фролов, узнал в убитой свою девушку — 21-летнюю Светлану Минину.

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Микрорайон «А»

Фролов рассказал, что в последний раз видел Светлану 26 августа, когда они пошли в гости к его родственникам, чтобы отпраздновать крещение племянника. Около 10 часов вечера Фролов и Минина поссорились, и она решила уйти. Вскоре домой собрался и Фролов.

Минина жила в доме, который находился прямо у рощи. «Роща — место нелюдное. В темное время суток там практически никто не ходит. Стараются обходить его через квартал», — говорил старший оперуполномоченный бердского ОВД Олег Акрайнцев.

Фото: «Криминальная Россия»

Судмедэксперты выяснили, что Минина погибла в ночь с 26 на 27 августа — ее изнасиловали, после чего задушили. Судя по всему, девушка не пыталась убежать или закричать. «Поражало именно это — потерпевшая даже не успела оказать сопротивления, будучи парализованной то ли страхом, то ли угрозой», — говорил Юрий Еременко, прокурор Бердска.

Фролов рассказал сотрудникам милиции, что в тот вечер Минина надела серебряные украшения и часы с паучком на циферблате и взяла с собой сумочку. Однако рядом с телом девушки не нашли других вещей, кроме блузки. «Была выставлена ориентировка для того, чтобы при возможном обнаружении аналогичных вещей проводить уже проверку лиц, у которых они могли оказаться», — говорил Алексей Чолий, который в тот момент работал следователем в прокуратуре Бердска. Кроме того, следователи обошли все дома в округе — однако никто из местных жителей не заметил ничего подозрительного.

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У самого Фролова не было алиби, поэтому его задержали. Однако анализ спермы, взятой с тела жертвы, показал, что преступник имел первую или вторую группу крови, в то время как кровь Фролова оказалась третьей группы. Его отпустили. Затем следователи проверили всех знакомых Мининой — безуспешно. Это значило, что преступник мог выбрать жертву случайно.

10 сентября, через две недели после убийства Мининой, в Бердске нашли еще одно тело молодой девушки — на этот раз в лесу у берега Новосибирского водохранилища. Она лежала на животе, лицом вниз, а из одежды на ней остались только кофточка и нижнее белье. Экспертиза показала, что девушку изнасиловали и задушили, однако опознать ее удалось не сразу.

Кадр: «Криминальная Россия»

Рядом с телом лежал мешочек коричневого цвета с надписью «Suzuki Soprano». Вскоре неподалеку от микрорайона «А», где убили Минину, следователи обнаружили и другие улики — носовой платок со следами крови, пустую бутылку из-под водки, коричневые женские туфли и черную сумочку. Кто-то разбросал вещи в радиусе 100 метров.

Узнали следователи и о третьей жертве маньяка — они обратили внимание на нераскрытое дело об убийстве 16-летней Анастасии Фатьковой, которое случилось годом ранее. Тело абитуриентки Новосибирского педагогического университета обнаружили в том же районе — ее изнасиловали и задушили в невысоком кустарнике, в 30 метрах от автобусной остановки. Это произошло в районе шести часов утра, когда люди уже шли на работу. Одежду и украшения Фатьковой преступник забрал с собой. Все три убийства объединили в одно расследование.

«Телефоны в кабинетах не умолкали»

11 сентября в милицию пришел житель Бердска Владимир Самохвалов, который по радио узнал, что сотрудники милиции нашли тело девушки. За два дня до этого его дочь, 22-летняя Татьяна Самохвалова, ушла на репетицию дня города и не вернулась. Первое время родители не волновались: Татьяна была самостоятельной и иногда оставалась ночевать у своего молодого человека. Но, узнав про маньяка, они забеспокоились. Самохвалову показали фотографии с места убийства, и он опознал свою дочь.

Татьяна Самохвалова. Фото: «Криминальная Россия»

Татьяна училась в новосибирской консерватории в классе духовых инструментов. Мешочек, который нашли рядом с ней, оказался чехлом от флейты — убийца, судя по всему, похитил инструмент. Отец рассказал, что помимо игры на флейте Самохвалова занималась ушу и читала книги по философии.

Новость о том, что в городе действует маньяк, разошлась по Бердску: об убийствах много писали СМИ, а сотрудники милиции почти каждый день отчитывались о ходе следствия. «Первое время информация не разглашалась. Когда убийства продолжились, то стали рассказывать о том, что происходит, в местных газетах, на радио. Хотели, чтобы люди сообщали о домогательствах, изнасилованиях. Многие девушки, женщины стеснялись или не хотели предавать это огласке, — вспоминал в разговоре с “КП-Новосибирск” оперативник Акрайнцев. — У нас после этой огласки с утра до ночи телефоны в кабинетах не умолкали. Был такой накал».

Журналисты заметили, что все убитые девушки были брюнетками. В панике жительницы Бердска и Новосибирска начали перекрашивать волосы. Родители не отпускали детей гулять без присмотра, встречали их из школы и с тренировок. В темное время суток улицы патрулировали сотрудники милиции и добровольцы. В мэрии обсуждали отмену городских мероприятий.

Поиск подозреваемых

Следователи выяснили маршрут Самохваловой в день гибели. В полдесятого она вышла из местного ДК, где проходила репетиция музыкальной группы. В 10 часов вечера Самохвалова зашла к своему молодому человеку — его не было дома, поэтому она оставила записку и пошла к себе, однако по какой-то причине повернула в сторону леса.

Следователи заметили, что тела Мининой, Фатьковой и Самохваловой находили в одной части города. Они начертили на карте треугольник, соединив места преступлений, и предположили, что убийства мог совершать кто-то из местных жителей. Они составили психологический портрет маньяка. «Мотив преступления, вывод: явно сексуальный, удовлетворение половой страсти, садистских наклонностей, ненависти к девушке», — говорил журналистам прокурор Юрий Еременко.

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По словам Еременко, следователи изучали алиби тех, кто ранее совершал насильственные преступления сексуального характера или подозревался в них, а также людей, стоящих на психиатрическом учете. Бердском не ограничивались: отправляли запросы в Новосибирск, Нижневартовск, Омскую и Томскую области, на Алтай. Обходили также ломбарды и комиссионные магазины — в надежде, что там появятся украденные вещи девушек. В результате следователи раскрыли более 10 изнасилований, но к поимке маньяка так и не приблизились.

Впрочем, убийства в Бердске прекратились — сотрудники милиции предположили, что маньяк уехал из города или просто затаился. Расследование постепенно заглохло, пока в декабре 2002 года не произошло новое убийство.

Бутылка пива

В декабре 2002 года в милицию позвонила жительница Бердска Валентина Могильная: она зашла в квартиру дочери, 25-летней Юлии Забиранник, и увидела, что та лежит на полу, раздетая и без признаков жизни. Позже экспертиза показала, что Забиранник изнасиловали и задушили.

Фото: «Криминальная Россия»

В квартиру Забиранник, расположенную все в том же микрорайоне «А», прибыли оперативники. На кухне они обнаружили следы застолья — тарелки с закусками, стопки и недопитую бутылку водки. Перед тем как уйти, убийца протер всю посуду — однако он забыл про бутылку пива, которая валялась под столом. На ней обнаружили отпечатки пальцев, не принадлежащие Забиранник.

Следователи обратили внимание, что преступник запер дверь квартиры — это наводило на мысль о том, что он был знаком с погибшей. Подтверждало эту версию и то, что в день убийства они вместе пили алкоголь. Тогда следователи решили проверить знакомых Забиранник.

Ее подруга и коллега Ирина Никифорова рассказала, что в последний раз видела погибшую 6 декабря. Они возвращались после смены на служебном автобусе — Забиранник вышла на остановке недалеко от дома, там, где и всегда. По словам Никифоровой, подруга любила знакомиться с мужчинами и часто приглашала их к себе в квартиру.

Параллельно следователи проверяли отпечатки, снятые с бутылки пива, — искали совпадения в картотеке. Через несколько дней выяснилось, что они принадлежали 27-летнему водителю маршрутки Алексею Гаськову — он любил выпить и регулярно попадал в вытрезвитель.

Коллеги погибшей уже слышали его фамилию. «Свидетели, с которыми она работала, [вспоминали], что она [Забиранник] говорила, что к ней домой должен прийти как раз Гаськов», — говорил Сергей Копырин, старший следователь прокуратуры Бердска. По словам коллег, Гаськов недавно вернулся из Москвы — и Забиранник говорила, что ей очень хочется с ним увидеться. Коллеги погибшей вспомнили, что накануне предполагаемого дня убийства Забиранник разговаривала с Гаськовым у входа в предприятие. Тогда группа захвата поехала к нему домой и задержала его.

«Одним словом, клоун»

Сначала Гаськов отрицал свою причастность к убийству, однако вскоре сознался — заявил, что не хотел убивать Забиранник и это произошло случайно. «Внешне было видно, что он раскаивается в данном преступлении», — говорил Копырин, старший следователь прокуратуры. Позже пришли результаты экспертизы, которые подтверждали слова Гаськова — выяснилось, что у него первая группа крови, как и у разыскиваемого маньяка.

Алексей Гаськов. Кадр: «Криминальная Россия»

Гаськову сообщили, что его подозревают еще в трех убийствах — Фатьковой, Мининой и Самохваловой. Он ознакомился с результатами анализов, после чего написал явку с повинной по всем эпизодам. Новость о том, что маньяка поймали, дошла до СМИ, и жители Бердска наконец-то вздохнули спокойно.

Однако во время следственного эксперимента Гаськов начал путаться в показаниях: подозреваемый не мог вспомнить, как именно расправлялся с жертвами, и упоминал факты, которые противоречили данным милиции.

«Я могу охарактеризовать его одним словом — клоун. На допросах он начал проявлять свои актерские способности. Входил в роль, что называется. <…> Когда поехали на следственный эксперимент, он растерялся. Не знал, куда идти, ничего не знал, — говорил Олег Акрайнцев журналистам “КП-Новосибирск”. — Стоял глазами хлопал и думал, что его поведут на место преступления. Следственный эксперимент показал, что он, скорее всего, непричастен».

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На всякий случай следователи отправили биоматериал Гаськова на генетическую экспертизу. Ответ пришел через неделю — выяснилось, что ДНК Гаськова не совпадает с тем, что обнаружили на телах жертв. Следствие вновь зашло в тупик.

Однако Гаськова на свободу не отпустили — следователи думали, что он мог знать что-то о настоящем преступнике или быть в квартире у Забиранник в день ее убийства. На допросах тот отказывался отвечать на вопросы об убийствах, однако охотно рассказывал о себе.

Выяснилось, что Гаськов с детства мечтал о славе: хотел стать актером. Закончил школу, затем отслужил в погранвойсках. После этого он поступил в театральное училище Новосибирска, но через какое-то время его отчислили. Тогда Гаськов отправился в Москву — поступил во ВГИК, где на коммерческой основе учился на курсе Эммануила Виторгана. Через полгода его вновь отчислили за прогулы. Однако в Бердск Гаськов вернулся лишь спустя два года после отчисления. Тогда следователи попросили коллег из Москвы собрать на Гаськова материал.

Вскоре следователи из подмосковного города Химки сообщили, что в период, когда Гаськов жил в Москве, у них произошло изнасилование и убийство студентки подготовительного курса Московского государственного института культуры.

Тело под снегом

8 ноября 2002 года в подмосковье пропала гражданка Перу, 23-летняя Агнес Каролина Сантистебан, приехавшая в Россию учиться хореографии.

После встречи с подругой она поехала домой в общежитие в Химках. Последний раз ее видели в метро. Через неделю однокурсники пошли в милицию, однако найти ее помог случайный прохожий.

17 ноября мужчина шел через лесопосадки и обнаружил тело девушки, припорошенное снегом. Он вызвал милицию, и девушку опознали — это была пропавшая Сантистебан. Экспертиза показала, что ее изнасиловали, после чего задушили. Ее убили в 300 метрах от общежития — а Гаськов как раз жил в пяти минутах ходьбы от студгородка и уехал из Москвы вскоре после того, как обнаружили тело.

Алексей Гаськов. Кадр: «Криминальная Россия»

Когда на это совпадение обратили внимание, из Химок в Бердск приехала следственно-оперативная группа — Гаськова допрашивали, чтобы проверить на причастность к подмосковному убийству.

«Я говорю: “Ну что, у нас будет разговор?” Он говорит: “Будет”. Только, говорит, я, может быть, что-то не помню. Вы мне, пожалуйста, подсказывайте», — вспоминал Олег Мишуков, первый заместитель начальника УВД города Химки. Гаськов вновь сознался, на этот раз в убийстве Сантистебан, однако анализ ДНК снова не подтвердил его слова.

Следователи продолжили поиски. Расследование продвинулось только через год, после того как в 2003 году в милицию обратилась 30-летняя жительница Бердска Марина Власова.

Часы с паучком, флейта и девять бюстгальтеров

Власова рассказала, что накануне вечером, возвращаясь с работы, увидела у магазина знакомых, которые общались и пили пиво. Она остановилась поздороваться. Оказалось, что всех в компании она знала, кроме одного — молодой человек представился Мишей. Слегка пьяный, а потому веселый и общительный, он предложил девушке проводить ее до дома. Власова согласилась, и дальше они пошли вдвоем.

Между новыми знакомыми завязался легкий разговор. Все шло хорошо, пока они не оказались на глухой улице — тогда Михаил неожиданно схватил Власову и потащил в кусты. Там он повалил ее на землю, схватил за горло и, угрожая задушить, изнасиловал. Затем Михаил приказал ей привести себя в порядок — они вышли на улицу и продолжили идти, однако теперь мужчина держал Власову за одежду.

Через некоторое время он изнасиловал девушку снова, но, когда он потерял бдительность, ей удалось вырваться. «Я от него сбежала, на дорогу выбежала и машину остановила. В одной майке, правда», — вспоминала Власова.

Она не хотела говорить о пережитом, пока не увидела по телевизору новости о маньяке, который душил своих жертв.

Заявление Власовой заинтересовало правоохранителей. «Почерк всех предыдущих убийств человека, которого мы ищем, [был] похож», — говорил Сергей Михайлов, старший оперуполномоченный уголовного розыска Бердска.

Михаил Юдин. Кадр: «Криминальная Россия»

Следователи нашли знакомых Власовой, с которыми в тот вечер преступник пил пиво, и так узнали его имя и адрес — Михаил Юдин, улица Октябрьская, дом 18, микрорайон «А». Вскоре Юдина вызвали на допрос, но там он утверждал, что секс с Власовой был по взаимному согласию.

Кровь Юдина взяли на генетический анализ, результаты пришли через неделю, и выяснилось, что его ДНК на 99,9 процентов совпала с той, что нашли на телах Фатьковой, Мининой, Самохваловой и Забиранник.

Тогда оперативники обыскали квартиру Юдина — и обнаружили в ней множество женских вещей, в том числе часы с паучком на циферблате. Затем правоохранители осмотрели сараи, которые остались от прежней застройки. Там они нашли одежду Мининой и флейту Самохваловой, а еще девять бюстгальтеров различных цветов. Тогда Юдин признался во всех убийствах — в том числе Забиранник, в убийстве которой подозревали Гаськова. Чтобы проверить, не совершал ли Юдин других преступлений, следователи стали искать информацию о его прошлом.

Двойная жизнь

Михаил Юдин родился в 1975 году в поселке Нагорном Алтайского края. Он жил с матерью и братом и рос обычным ребенком — хотя окружающие отмечали его угрюмость и закрытость. Уже подросший Юдин решал проблемы в общении с помощью алкоголя: после первого бокала он начинал шутить и флиртовать с девушками — причем небезуспешно. «Входить в доверие» ему помогала внешность, как предполагал старший оперуполномоченный Акрайнцев.

Михаил Юдин. Кадр: «Криминальная Россия»

Юдин закончил восемь классов сельской школы, затем отслужил в армии, а после переехал в Искитим — городок по соседству с Бердском. Там он работал на стройке, а летом 1998 года перебрался в Бердск и съехался с девушкой. Тогда же Юдин совершил первое убийство — его жена об этом ничего не знала.

О криминальном прошлом Юдина следователи узнали после того, как в прокуратуру пришла жительница Бердска Вера Николаева. Она увидела маньяка по телевизору и узнала в нем своего насильника. Николаева рассказала, что вечером 12 августа 1998 года возвращалась с работы, когда на нее напал мужчина — изнасиловал и попытался задушить. Ей удалось спастись благодаря прохожим, которые спугнули преступника. Николаева пошла в милицию, однако тогда насильника найти не удалось.

В июле 1999 года Юдин шел на работу и в районе шести часов утра встретил 16-летнюю Анастасию Фатькову. Он затащил девочку в кусты прямо у остановки и насиловал ее в течение часа. Когда Фатькова попыталась позвать на помощь, Юдин задушил девочку ее же колготками. «Она что-то крикнула, я ее взял за горло. Взял второй рукой, сильно вот так придавил», — говорил он следственном эксперименте.

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Юдин забрал вещи Фатьковой: часы убитой отдал жене, а серьги подарил матери на день рождения. Та носила их каждый день, поскольку это был единственный подарок от сына — сняла серьги только через четыре года, когда узнала о их происхождении.

Осенью 1999 года Юдин поехал в командировку в Новосибирск. 23 ноября он выпил с друзьями, после чего отправился на прогулку и встретил 23-летнюю Ольгу Карпову, которая как раз подходила к дому. Юдин заговорил с ней и вызвался проводить до квартиры, однако на лестничной клетке первого этажа изнасиловал, после чего убил — ударил ножом минимум 30 раз. Он снял с Карповой дубленку, которую позже подарил жене.

Еще через месяц Юдин попытался ограбить прохожую, однако его задержали проезжавшие мимо сотрудники ДПС. По данным правоохранителей, он специально попался на ограблении — чтобы отсидеться в тюрьме, где его бы не подозревали в убийствах. В феврале Юдина приговорили к трем годам колонии, однако через несколько месяцев амнистировали в связи с избранием Путина президентом. «14 июля 2000 года он был освобожден. Это рок, рок, понимаете, что такой зверь вышел на свободу», — говорил Юрий Еременко, прокурор Бердска.

Михаил Юдин во время следственного эксперимента. Кадр: «Криминальная Россия»

Оказавшись на свободе, Юдин через месяц убил Светлану Минину, еще через две недели — Татьяну Самохвалову. Перед тем как убить студентку консерватории, маньяк попросил ее сыграть: «Я сидел на корточках, а она стояла и играла на флейте, — позже вспоминал Юдин. — Я не знаю, сколько [мы здесь находились], может, минуты 3−4 мелодию она играла. Бах или кто он там. Но мелодия была классная». После этого маньяк изнасиловал и задушил Самохвалову, а ее флейту забрал как трофей. Он признавался, что частенько приходил в сарай и подолгу разглядывал вещи убитых девушек.

18 октября Юдин пришел в гости к своей знакомой Елене Травиной. Прямо в квартире он несколько раз ударил ее ножом, после чего попытался изнасиловать — однако Травина сумела выставить его в подъезд. Она пригрозила, что пойдет в милицию, — поэтому Юдин оплатил ей лечение и давал деньги после выздоровления.

Следующей жертвой Юдина стала 25-летняя Юлия Забиранник. «Юдин сообщил, что перед убийством Забиранник совместно с ним [в квартире] находился ранее ему незнакомый парень по имени Алексей, который “вел себя как клоун, смешил, был как актер”», — вспоминал Сергей Копырин, старший следователь прокуратуры Бердска.

Следователи попытались доказать, что тем «клоуном» был Гаськов — однако сделать этого не получилось. «При производстве очных ставок они оба отказались от дачи каких-либо показаний в присутствии друг друга и в присутствии адвокатов, — говорил Копырин. — Довольно сложно было установить их знакомство». Вскоре Юдин и вовсе заявил, что выдумал историю про Алексея. Гаськов же объяснял свои отпечатки на пивной бутылке тем, что был в гостях у Забиранник за день до убийства.

В июне 2004 года начался суд. Юдин говорил следователям, что совершать преступления его заставлял «внутренний голос», а души убитых девушек постоянно приходят к нему в видениях. Несмотря на это, Юдина признали вменяемым.

Его обвиняли в 27 преступлениях: восьми изнасилованиях, пяти убийствах, покушении на убийство, кражах, а также в уничтожении документов: маньяк сжигал паспорта, чтобы жертв было труднее опознать. В декабре того же года Юдина приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима. Судья также обязал его выплатить по 100 тысяч рублей семьям убитых девушек, хотя сами они оценивали моральный вред на суммы от одного до пяти миллионов рублей. Юдин спокойно выслушал приговор и отказался от последнего слова.

Гаськова же оправдали в связи с отсутствием улик. «Когда открыли клетку, как я выходил оттуда, я просто не помню. Вообще. Оно и верилось, и не верилось, — позже говорил он журналистам. — Была радость из-за того, что наконец-то свершилось правосудие, как оно должно быть. [Испытывал] еще столько разных эмоций, что просто не описать словами».

Следующие два года Гаськов работал водителем маршрутки — пока его не задержали за изнасилование 11-летней школьницы.

Алексей Волк

В конце мая 2006 года в квартиру к Гаськову пришла 11-летняя Настя (фамилия девочки не раскрывалась, так как она была несовершеннолетней) — ее мать дружила с сожительницей Алексея, поэтому спокойно отпустила дочь к ним в гости.

Алексей Гаськов в своей квартире. Кадр: «Криминальная Россия»

Поздним вечером Гаськов, сам уже пьяный, предложил девочке выпить джин-тоник — сожительница в тот момент отлучилась из дома. После этого Гаськов изнасиловал Настю. Девочка рассказала матери не сразу, поскольку опасалась Гаськова. Мать Насти узнала о случившемся через месяц и сразу пошла в милицию.

Гаськова доставили на допрос, однако под вымышленным предлогом он сбежал из кабинета следователя. В Бердске объявили операцию «Перехват», и вскоре сотрудники ДПС задержали преступника.

В апреле 2007 года Гаськова обвинили в изнасиловании — во время следствия также выяснилось, что он заразил девочку венерическим заболеванием. К делу присоединили еще и грабеж — осенью 2005 года Гаськов вырвал из рук женщины сумочку. Сам он отрицал вину и называл обвинения «провокацией» — якобы правоохранители не простили ему оправдания по делу о «бердском маньяке». Гаськова приговорили к 10,5 годам колонии строгого режима. Его обязали выплатить семье Насти 70 тысяч, а ограбленной женщине — 9 тысяч рублей.

В 2016 году Гаськов вышел из колонии, вновь устроился работать водителем и женился. Тогда же он завел страничку во «ВКонтакте» — взял псевдоним Алексей Волк, а в статусе написал: «Холостяк- существо безобидное,потому что безрогое…!» (пунктуация сохранена). Но в 2024 году спокойная жизнь Гаськова закончилась: его вновь задержали по подозрению в серийных убийствах.

Давние убийства

В июле 2024 года московские следователи изучали архивы и обнаружили нераскрытые убийства четырех девушек — их объединили в серию и решили расследовать. Биоматериал преступника, взятый более 20 лет назад, отправили на повторную генетическую экспертизу. Так следствие вышло на Гаськова — его вычислили по потожировым следам, которые остались на теле Сантистебан, после чего он признался в этом и еще трех убийствах: одной девушки в парке города Подольска и двух — в центральном парке города Пушкина. Он нападал в темное время суток: сначала бил жертв, чтобы они не могли сопротивляться, после чего насиловал и убивал.

Алексей Гаськов. Фото: СК РФ

Гаськов вспомнил все детали преступлений: «Привлекла меня внешность нерусская. Решил подойти познакомиться, — говорил он на следственном эксперименте по убийству Сантистебан. — Она хотела уйти, я поймал за руку. Я ее оттащил и кинул с силой на землю. В район головы нанес несколько ударов. Девушка отключилась. Я решил совершить с ней половой акт». Сейчас Гаськова проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. Он остается в заключении. Юдин же продолжает отбывать наказание в ИК-18 «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Там же содержится «битцевский маньяк» Александр Пичушкин. Почти каждый год Юдин подает апелляции в Верховный суд, чтобы обжаловать приговор, — в последний раз делал это в январе 2025 года, а в феврале суд отклонил жалобу.

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