Ракетные удары и Подмосковье без тепла. Главные новости новогодних выходных

Россия и Украина обменялись ракетными ударами в новогоднюю ночь

Как заявили в ВСУ, Россия в новогоднюю ночь нанесла массированный удар дронами и ракетами по украинским городам. В атаке принимало участие рекордное количество беспилотников-камикадзе «Шахед» — 90. Как сообщается, 87 из них украинским силам ПВО удалось сбить.

Тем не менее в результате удара в Львове был полностью разрушен музей украинского генерала Романа Шухевича. Также атаке подвергся университет в Дублянах Львовской области, где учился Степан Бандера, там произошел пожар.

Кроме того, ракетные удары российские войска нанесли по Харьковской, Запорожской и Херсонской областям Украины, а также по Одессе. В последней загорелся один из портовых терминалов, а ранения получили девять человек, один из которых скончался.

В свою очередь, украинские войска, по заявлениям властей аннексированной Донецкой области, ударили в ночь на 1 января по центру Донецка. Жертвами атаки с применением реактивных систем залпового огня стали четыре человека, еще 14 получили ранения. Сообщалось также, что погиб один журналист, а еще один был ранен.

2 января Россия нанесла новые удары по Киеву и Харькову. В первом погибла женщина и пострадали еще 26 человек, во втором — ранения получил 41 человек.

В Подольске из-за аварии на теплотрассе без отопления остались тысячи людей

4 января в микрорайоне Климовск городского округа Подольск в Подмосковье произошла авария в котельной. В результате без отопления, горячей воды и электричества остались 170 жилых домов, в которых проживают около 20 тысяч человек.

Власти уже на следующий день отчитались об устранении последствий аварии, однако это оказалось не так. 5 января жители оставшихся без отопления домов попытались выйти на акцию протеста и собрать подписи под петицией с требованием в кратчайшие сроки провести ремонт и наказать виновных. Судя по опубликованным видео, полиция не дала им этого сделать.

6 января власти Подольска ввели в Климовске режим ЧС локального характера. А на следующий день губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил Следственный комитет вмешаться в ситуацию. При этом ответственность за произошедшее он возложил на частных собственников котельной.

В тот же день СК сообщил, что по факту аварии возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК).

Участника «голой» вечеринки Ивлеевой рэпера Vacio арестовали второй раз подряд

Лефортовский районный суд назначил Vacio (Николая Васильеву) 10 суток ареста, признав виновным по административной статье о мелком хулиганстве. Его задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал предыдущий арест сроком 15 суток.

Первый раз Vacio задержали вечером 21 декабря. Это произошло после того, как в сети распространились фотографии и видео с «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой. Рэпер пришел на мероприятие в клуб «Мутабор» в кроссовках и одном белом носке, надетом на член. Вечеринка возмутила многих z-блогеров, политиков, депутатов общественников и даже военных на фронте.

22 декабря Vacio арестовали по статье о мелком хулиганстве. Его также признали виновным в «ЛГБТ-пропаганде» и оштрафовали на 200 тысяч рублей. В решении суда говорилось, что вечеринка Ивлеевой была «направленной на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений».

Спустя несколько часов после ареста Vacio РИА «Новости» опубликовало видео с его извинениями. В ролике он заявил, что не «поддерживает ЛГБТ» и осуждает его сторонников.

Жены мобилизованных, добивающиеся их возвращения домой, вышли на протесты в Москве

Активистки движения «Путь домой», которое объединяет жен мобилизованных, добивающихся их возвращения домой, провели в Москве акцию с возложением цветов к могиле Неизвестного солдата, а затем встали в одиночные пикеты.

«Это акция скорби и несогласия. Скорби по нашим погибшим воинам и несогласия смириться со своей участью. Вспомним, для чего создавались мемориалы. Чтобы сохранить память и не допустить новых трагедий», — говорилось в анонсе акции с возложением цветов, размещенном 4 января в телеграм-канале «Путь домой».

По данным SOTA, возложить цветы к могиле Неизвестного солдата в Москву приехали около 15 активисток. После этого они встали в одиночные пикеты у зданий министерства обороны, администрации президента и Верховного суда.

«Наш президент 2024 год объявил годом семьи, но, вероятно, наши семьи, а именно семьи мобилизованных, гражданами Российской Федерации не являются. Или нас уже обнулили, списали со счетов вместе с нашими мужьями. Поэтому мы пикетируем с требованием о возврате наших близких обратно в наши семьи», — сказала журналистам одна из активисток движения «Путь домой». Как сообщалось, пикеты завершились без задержаний.

Икону «Троица» Андрея Рублева выставили в Храме Христа Спасителя, несмотря на угрозу ее разрушения

5 января, как сообщала Русская служба Би-би-си, икону «Троица» в двадцатиградусный мороз доставили в Храм Христа Спасителя. Там ее выставили на всеобщее обозрение без соблюдения необходимых климатических условий, что, по словам экспертов, грозит разрушением шедевра.

Сообщение о том, что «Троицу» доставили в Храм Христа Спасителя, 5 января также появилось на сайте Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ). «В дни празднования Рождества Христова знаменитый образ будет находиться в Храме Христа Спасителя, где Святейший Патриарх Кирилл совершит праздничные богослужения», — говорилось в нем.

В мае 2023 года, несмотря на протесты экспертов, Владимир Путин принял решение о передаче иконы «Троица» из Третьяковской галереи, где она хранилась последние сто лет, Русской православной церкви.

В Челябинске по обвинению в диверсии на военном аэродроме «Шагол» арестовали подростка

16-летнего юношу из Дагестана обвинили в поджоге бомбардировщика на военном аэродроме «Шагол». Имя подростка неизвестно, однако сообщалось, что он живет и учится с родителями в Буйнакске в Дагестане. Также известно, что против него расследуют дело о поджогах, совершенных в ноябре и декабре 2023 года на объектах железнодорожной инфраструктуры Дагестана.

О том, что в ночь на 4 января в Челябинске на военном аэродроме «Шагол» сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34, первым сообщило Главное управление разведки Украины. А о причастности к инциденту ГУР написали украинские СМИ. Например, издание «Суспiльне», ссылаясь на собственные источники, назвало поджог «спецоперацией ГУР».

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