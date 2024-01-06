Участника «голой» вечеринки Ивлеевой рэпера Vacio повторно задержали за мелкое хулиганство

Рэпера Vacio (Николая Васильева) повторно задержали за мелкое хулиганство. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на неназванный источник.

«Вчера за ним в спецприемник подъехали сотрудники полиции и отвезли в отделение полиции, продержали до утра, а утром начали оформлять новое дело», — сказал собеседник «Осторожно Media».

Материалы дела в отношении Васильева, как сообщается, зарегистрировал Лефортовский суд Москвы. Там в конце декабря рэпера приговорили к 15 суткам ареста.

Васильев должен был выйти из московского спецприемника 5 января около десяти часов вечера. Однако, как пишет Sota, этого так и не произошло. Полицейские сказали родственникам и друзьям рэпера, что он якобы освободился раньше, а позвонить не может из-за разряженного телефона.

Вечером 6 января Vacio назначили десять суток административного ареста по статье о мелком хулиганств. Такое решение вынес Лефортовский суд, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Vacio задержали вечером 21 декабря. Это произошло после того, как в сети распространились фотографии и видео с «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Рэпер пришел на мероприятие в клуб «Мутабор» в кроссовках и одном белом носке, надетом на член. Вечеринка возмутила многих z-блогеров, политиков, депутатов общественников и даже военных на фронте.

22 декабря Vacio арестовали по статье о мелком хулиганстве. Его также признали виновным в «ЛГБТ-пропаганде» и оштрафовали на 200 тысяч рублей. В решении суда говорилось, что вечеринка Ивлеевой была «направленной на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений».

Спустя несколько часов после ареста Vacio РИА «Новости» опубликовало видео с его извинениями. В ролике он заявил, что не «поддерживает ЛГБТ» и осуждает его сторонников.

За свое участие в «голой» вечеринке извинилась также Дима Билан, Филипп Киркоров, Лолита Милявская и Ксения Собчак. При этом Киркорова и Милявскую вырезали из новогодних эфиров на федеральных каналах.

Ранее суд оштрафовал Ивлееву на сто тысяч рублей. Ее признали виновной в «организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».

6 января анонимный телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на собственные источники написал, что Следственный комитет готовится возбудить против Ивлеевой и Vacio уголовное дело по статье о вербовке в экстремистскую организацию (часть 1.1 статьи 292.2 УК).

Обновлено в 18:26. Добавлена информация об аресте.

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