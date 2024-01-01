После обстрела Донецка в новогоднюю ночь погибли четыре человека

После обстрела центра Донецка ночью 1 января 2024 погибли четыре человека, ранения различной степени тяжести получили 14 человек, сообщает глава оккупированной ДНР Денис Пушилин и агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы ДНР. По информации агентства ТАСС, погиб один журналист, еще один ранен. Их имена не называются.

Ударам подверглись 13 многоквартирных жилых домов, бизнес-центр, школа, магазин и пятизвездочная гостиница «Донбасс Palace». От обстрела из реактивных систем залпового огня пострадали также Калининский и Буденновский районы Донецка, сообщает Пушилин.

Украинские власти не комментировали ночной обстрел Донецка.

В последние дни 2023 года сообщалось о серии взаимных массовых ракетных ударов и атак беспилотников — 29 декабря по Киеву (27 погибших по уточненным данным), 30 декабря по Белгороду (24 погибших), 31 декабря — по Харькову и другим городам Украины (трое погибших).

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