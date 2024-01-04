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В Челябинске сгорел бомбардировщик Су-34 — разведка Украины 

16:53 • 04.01.2024

В Главном управлении разведки Украины (ГУР) утверждают, что в ночь на 4 января в Челябинске на военном аэродроме «Шагол» сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34.

По данным украинской разведки, самолет входил в состав авиационного полка 21-й смешанной авиационной дивизии воздушно-космических сил России. 

ГУР в соцсетях также опубликовало видео горящего истребителя. В сообщении украинской разведки отмечается, что «причины возгорания устанавливаются».  

При этом источник Hromadske в спецслужбах утверждает, что к поджогу причастна украинская разведка. Издание «Суспiльне» со ссылкой на свои источники также пишет, что это была «спецоперация ГУР».

Российские власти не комментировали сообщения о сгоревшем истребителе. 

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