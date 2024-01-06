Власти Подольска объявили режим ЧС из-за аварии на теплотрассе

В микрорайоне Климовск городского округа Подольск введен режим ЧС локального характера. Из-за аварии на теплотрассе жители микрорайона уже третьи сутки остаются без горячей воды, отопления и света.

«Так как отопление в многоквартирных домах северо-восточной части Климовска отсутствует уже продолжительное время, ввели режим ЧС локального характера. <...> Режим ЧС, который действует со вчерашнего дня, позволит задействовать дополнительные силы и средства для ликвидации проблемы», — написал в своем телеграм-канале глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

4 января в микрорайоне Климовск произошла авария в местной котельной. С тех пор жилые дома там остаются без отопления и электричества. Температура в некоторых квартирах, как сообщалось, опустилась до 10 градусов по Цельсию. При этом накануне власти Подольска утверждали, что последствия аварии устранены, а котельная введена в работу.

5 января жители Климовска вышли на улицу, чтобы собрать подписи под петицией с требованием незамедлительно устранить последствия аварии и наказать виновных. На кадрах, опубликованных телеграм-каналом «Осторожно, Москва», видно, что недовольных граждан на площади встретила полиция. «Вон милиция уже приехала, не дают ничего делать. Ты бы лучше нам отопления так быстро дал, как ментов прислал», — прокомментировал видео его автор.

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