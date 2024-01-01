В Украине в новогоднюю ночь обстреляли музей Шухевича во Львове

По сообщению генштаба ВСУ ночью 1 января российские войска атаковали Украину рекордным числом дронов Shahed. Из 90 запущенных БПЛА украинским силам ПВО удалось сбить 87. Ракетный удар также нанесли четырьмя ракетами С-300 по Харьковской области и четырьмя ракетами Х-31П и Х-59 по Херсонской и Запорожской областям.

В Львове полностью разрушен музей украинского генерала Романа Шухевича, заявил мэр города Андрей Садовый. Глава обладминистрации Максим Козицкий уточнил, что на музей, согласно предварительной информации, упали обломки беспилотного аппарата.

Также подвергся атаке университет в Дублянах Львовской области, где учился Степан Бандера. Произошел пожар. Мэр Садовый подчеркивает, что событие произошло в день рождения Бандеры, 1 января. «Символично и цинично. Это война за нашу историю», — отмечает он. Шухевич и Бандера — руководители Украинской Повстанческой Армии (УПА), выступавшей за отделение Украины от СССР.

В Одессе пострадали девять человек, один из которых впоследствии скончался, рассказал глава обладминистрации Олег Кипер. По словам представителя Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, на одном из припортовых терминалов Одесской области возник пожар после атаки.

Перед новогодней ночью сообщалось о серии ракетных ударов и атак беспилотников — 29 декабря по Киеву (27 погибших по уточненным данным), 30 декабря по Белгороду (24 погибших), 31 декабря — по Харькову и другим городам Украины (трое погибших). В новогоднюю ночь был также обстрелян Донецк – власти оккупированной ДНР заявляют о четверых погибших и 12 раненых.

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