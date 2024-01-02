Россия обстреляла Киев и Харьков. Есть погибшие и пострадавшие

В ночь на 2 января Россия обстреляла Киев и Харьков. Пострадали несколько десятков местных жителей, среди них также есть жертвы.

В результате обстрела Харькова пострадал 41 человек, двое из них — дети. Одна женщина погибла, сообщил глава местной областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, в городе повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки и другая гражданская инфраструктура. Также загорелись несколько автомобилей. Синегубов добавил, что Россия обстреляла Харьков ракетами, их тип устанавливается.

Другой массированный удар пришелся на Киев. Как сообщил мэр города Виталий Кличко, в результате атаки пострадали 27 человек, одна женщина из Соломенского района скончалась в карете скорой помощи. По словам Кличко, в Деснянском районе Киева обломок беспилотника упал на открытую местность, там произошло возгорание. В Голосеевском районе обломок ракеты упал на территории парка. В Подольском районе зафиксировано попадание снаряда в объект гражданской инфраструктуры, также в этом районе повреждена газовая труба. В некоторых других районах нет давления в водонапорной сети. В Соломенском районе под обстрел попал жилой дом.

В Генштабе ВСУ отчитались, что за последние сутки Россия нанесла по Украине 113 авиационных ударов и нанесли 84 обстрела из реактивных систем залпового огня. Украинские военные добавили, что российская армия запустила по Украине 35 дронов-камикадзе «Шахед», все они были сбиты системами ПВО.

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