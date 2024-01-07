Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за ситуации с отоплением в Подольске

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК), в связи с аварией на теплотрассе в Подольске. Об этом сообщается в телеграм-канале Главного следственного управления СК по Московской области.

«В помещениях организации, обслуживающей котельную, проводятся обыски, изымается техническая документация, допрашивается руководство», — говорится в сообщении.

Утром 7 января губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил СК вмешаться в ситуацию с отоплением в Подольске. При этом он возложил ответственность за случившееся на собственников частной котельной, где произошла авария.

«Котельная находится в ведении частников — владельцы с нами выходить на связь не захотели и скрылись. Поэтому решать вопрос будем по-другому. Попросим Следственный комитет выйти с ходатайством в суд о передаче котельной в эксплуатацию муниципальному предприятию», — написал он.

4 января в микрорайоне Климовск городского округа Подольск в Подмосковье произошла авария в котельной. В результате без отопления, горячей воды и электричества остались 170 жилых домов, в которых проживают около 20 тысяч человек.

Власти уже на следующий день отчитались об устранении последствий аварии, однако это оказалось не так. 5 января жители оставшихся без отопления домов попытались выйти на акцию протеста и собрать подписи под петицией с требованием в кратчайшие сроки провести ремонт и наказать виновных. Судя по опубликованным видео, полиция не дала им этого сделать.

6 января власти Подольска объявили о введении режима ЧС локального характера. На следующее утро губернатор Воробьев написал в своем телеграм-канале, что отопление вернули в 13 домов, при этом он не уточнил, сколько еще зданий остаются без тепла.

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