Активистки движения «Путь домой», добивающегося возвращения мобилизованных, протестуют в Москве

Активистки движения «Путь домой», объединяющего жен, которые добиваются возвращения их мобилизованных мужей, возложили цветы к могиле Неизвестного солдата в Москве, а затем встали в одиночные пикеты. Об этом сообщает SOTA.

«Это акция скорби и несогласия. Скорби по нашим погибшим воинам и несогласия смириться со своей участью. Вспомним, для чего создавались мемориалы. Чтобы сохранить память и не допустить новых трагедий», — говорилось в анонсе акции с возложением цветов, размещенном 4 января в телеграм-канале «Путь домой».

По данным SOTA, возложить цветы к могиле Неизвестного солдата в Москву приехали около 15 активисток. После этого они встали в одиночные пикеты у зданий министерства обороны, администрации президента и Верховного суда.

«Наш президент 2024 год объявил годом семьи, но, вероятно, наши семьи, а именно семьи мобилизованных, гражданами Российской Федерации не являются. Или нас уже обнулили, списали со счетов вместе с нашими мужьями. Поэтому мы пикетируем с требованием о возврате наших близких обратно в наши семьи», — сказала журналистам одна из активисток движения «Путь домой».

На акцию женщины вышли в белых платках. Они пояснили, что это отсылка к движению «матерей площади Мая», объединявшему аргентинских женщин, которые боролись за возвращение своих близких, репрессированных хунтой на рубеже 70-х-80-х годов XX века.

Родственники мобилизованных россиян объединились в движение «Путь домой» осенью 2023 года. С конца ноября в телеграм-канале движения регулярно публикуются обращения к российским властям с требованиями вернуть их мобилизованных родственников домой. «Нас наебали и вас наебут», — говорилось в одном из опубликованных писем. В другом — авторы обвинили власти в отсутствии диалога.

Участники движения также пытались провести митинги в разных городах, но везде получили отказы от властей. После этого к некоторым активисткам приходила полиция. 3 декабря силовики в Ульяновске вызвали в отделения как минимум четырех женщин из-за наклеек на автомобилях «Vерните мужа! Я Zа#балась».

В начале декабря в телеграм-канале движения «Путь домой» было опубликовано новое видео с требованием вернуть мобилизованных мужчин с фронта в Украине домой.

«Нас много и будет еще больше. Нас не интересует раскачивание лодки и дестабилизация политической обстановки. […] Мы настроены во что бы то ни стало вернуть наших мужчин. […] Мы за полную демобилизацию: гражданские люди не должны принимать участие в боевых действиях. […] Мы за ликвидацию правового вакуума и установление предельного срока службы, в том числе по частичной мобилизации — не более года с момента призыва на законодательном уровне», — говорилось в нем

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