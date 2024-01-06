Икону «Троица» Андрея Рублева снова выставят в Храме Христа Спасителя, несмотря на угрозу ее разрушения

Икону «Троица» Андрея Рублева снова выставят в Храме Христа Спасителя без необходимого климатического контроля, несмотря на угрозу ее разрушения. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си, ссылаясь на собственные источники в Минкульте.

По их словам «Троицу» привезли в храм накануне в двадцатиградусный мороз. Собеседники издания отметили, что им неизвестно сколько времени икона пробудет в там.

Сообщение о том, что «Троицу» доставили в Храм Христа Спасителя, 5 января также появилось на сайте Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ). «В дни празднования Рождества Христова знаменитый образ будет находиться в Храме Христа Спасителя, где Святейший Патриарх Кирилл совершит праздничные богослужения», — говорится в нем.

Икона Андрея Рублева «Троица» — одна из самых известных его работ была написана в XV веке. До революции 1917 года она хранилась в Троице-Сергиевой лавре, а затем ее передали в Третьяковскую галерею.

Там «Троица» хранилась более ста лет. 15 мая 2023 года Владимир Путин принял решение навсегда передать икону РПЦ. 24 мая стало известно, что Третьяковская галерея отказалась передать «Троицу» представителям церкви. Такое решение там объяснили «сложным и нестабильным состоянием» иконы.

Эксперты настаивали на необходимости отправить «Троицу» на годичную реставрацию. Они отмечали, что после того, как икону годом раньше выставляли в храмах без соответствующих условий хранения, и без того ветхая работа получила десятки новых повреждений.

Представители РПЦ сначала заявили, что относятся к такому решению с пониманием, а затем обвинили экспертов Минкульта в «саботаже». В итоге «Троицу» все-таки передали РПЦ. 4 июня ее выставили в Храме Христа Спасителя без необходимого климатического контроля. А спустя месяц передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре. Тогда же представители церкви пообещали создать для иконы климатическую капсулу и обеспечить необходимые условия хранения.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.