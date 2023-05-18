Путин передал РПЦ «Троицу» Андрея Рублева

Владимир Путин одобрил передачу в пользу Русской православной церкви (РПЦ) шедевра русской иконописи — «Троицы» Андрея Рублева. Первое время картина будет выставлена в храме Христа Спасителя, а после отправится в Сергиев Посад. Музейное сообщество не поддерживает передачу одной из самых популярных русских икон и видит в этом решении риск утраты шедевра. Против выступает даже спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Сомнительные перспективы «Троицы» — в материале «Холода».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

РПЦ настойчиво использует в отношении иконы термин «возвращение» (в частности, патриарх Кирилл говорит об «историческом решении о возвращении иконы Святой Троицы»). Тем не менее с юридической точки зрения «Троица» как предмет Музейного фонда России не может быть отчуждена из государственной собственности. Министерство культуры же избегает слова «возвращение», подчеркивая, что шедевр передан на «долгосрочное ответственное хранение».

При чем тут президент?

Формально президент не имеет отношения к распоряжению государственной частью Музейного фонда: это сфера ответственности Министерства культуры. Согласно Положению о передаче музейных предметов, «Троица» может достаться «другой организации» только на основании специального договора, заключенного между Министерством культуры и РПЦ.

Патриарх Кирилл избрал более короткий путь: чтобы получить икону, он обратился с письмом к главе администрации президента Антону Вайно. Вероятно, в ответ на это обращение президент поручил Министерству культуры подписать соответствующий договор на 49 лет.

Третьяковская галерея передаст икону РПЦ до 4 июня — в этот день в 2023 году православная церковь будет отмечать праздник Троицы. РПЦ утверждает, что в течение года икона будет находиться в храме Христа Спасителя, после чего ее отправят в Троице-Сергиеву лавру. По заявлению Минкульта, икона пробудет в храме только до 4 июня, после этого «Троицу» передадут на «плановый процесс реставрации» и только после этого перевезут в Сергиев Посад.

Чем грозит «возвращение»?

Реставраторы и искусствоведы, в первую очередь сотрудники Третьяковской галереи, неоднократно заявляли, что икона нуждается в специальных условиях хранения, которые можно обеспечить только в музее. В июле 2022 года «Троица» уже недолго выставлялась в Троице-Сергиевой лавре, тогда специалисты обнаружили на иконе 61 «существенное изменение». После реставрации икону удалось вернуть в постоянную экспозицию Третьяковской галереи только в декабре. Передачу иконы РПЦ профессиональное сообщество не поддерживает.

Против «возвращения» иконы в распоряжение РПЦ выступает даже спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. «Охрана памятников культуры, сохранение их для будущих поколений не может предполагать их повседневного использования в богослужениях. А в отдельных случаях, когда речь идет о таких шедеврах, как “Троица” Андрея Рублева, любое перемещение из музейного пространства — даже во имя самых высоких целей — может привести к непоправимым последствиям, которых необходимо избежать», — написал он в авторской колонке, отметив, что подобное решение должно проходить в условиях «публичного обсуждения».

Позицию Швыдкого поддерживает и недавно назначенная на пост директора Пушкинского музея Елизавета Лихачева. Она уверена, что «Троица» может не пережить «возвращения» РПЦ. «Она может быть просто утрачена, она может развалиться на части: там три доски, и они не очень хорошо скреплены между собой. Эта икона никогда не была представлена как чудотворная. “Троица” — это главный русский вклад в христианскую иконографию, главное в ней — не религиозное значение, а искусствоведческое», — заявила она.

«Отсутствие чудотворности» на заседании Ученого совета Третьяковки в 2008 году (тогда впервые рассматривалась идея передачи «Троицы» РПЦ) подтверждал и искусствовед Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Борис Дудочкин. По его словам, ни в государственных, ни в церковных документах «Троица» не называется чудотворной, подобные записи отсутствуют и в Степенной книге царского родословия, где рассказывается о крещении наследника престола, будущего царя Ивана Грозного; она не называется чудотворной ни в знаменитом, всем известном постановлении Стоглавого собора 1551 года, также она не называется чудотворной в Троицкой повести о Казанском взятии.

Верим в чудо

Однако некоторые представители музейного сообщества России все же продолжают верить в чудеса. Помимо «Троицы» РПЦ удалось получить еще один «сакральный артефакт» — мемориальный комплекс для мощей Александра Невского, который передадут от Эрмитажа в пользу РПЦ. «В настоящий геополитический момент соединение мощей с гробницей на территории лавры приобретает особый смысл. Сегодня сакральное значение памятника важнее его художественной ценности», — комментировал это решение директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Примерно такую же риторику исповедует РПЦ в вопросе передачи «Троицы». «Будучи размещены в храмах, святыни становятся открытыми для усиленной богослужебной молитвы верующих, особенно необходимой в сложные для Отечества времена», — говорилось в журнале заседания Синода РПЦ.

В передаче «Троицы» РПЦ можно найти символический характер, сравнимый со знаменитым «крестным ходом в небе» над Москвой в ноябре 1941-го. В 2023 году подобное решение проходит на фоне новостей о подготовке украинского контрнаступления. Правда, «небесный крестный ход», якобы спасший Москву от падения, остается всего лишь сомнительной легендой.