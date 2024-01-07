В Челябинске арестовали подростка по обвинению в поджоге бомбардировщика на аэродроме «Шагол»

Тракторозаводский районный суд Челябинска арестовал 16-летнего подростка из Дагестана. Его обвиняют в попытке поджечь военный самолет на аэродроме «Шагол». Об этом со ссылкой на собственного корреспондента в зале суда сообщает 74.ру.

По версии следствия, юноша пытался поджечь бомбардировщик марки «Сухой» на военном аэродроме «Шагол». Его задержали 5 января. Издание не называет имя и фамилию фигуранта дела. Однако пишет, что он учится и живет вместе с родителями в Буйнакске в Дагестане. А также сообщает, что против него расследуют дело о поджогах, совершенных в ноябре и декабре 2023 года на объектах железнодорожной инфраструктуры Дагестана.

74.ру уточняет, что самолет успели потушить. Получил ли он повреждения и какие именно — не сообщается.

О том, что в ночь на 4 января в Челябинске на военном аэродроме «Шагол» сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34, первым сообщило Главное управление разведки Украины. А о причастности к инциденту ГУР написали украинские СМИ. Например, издание «Суспiльне», ссылаясь на собственные источники, назвало поджог «спецоперацией ГУР».

Ранее о задержании подозреваемого в поджоге военного самолета сообщили российские госагентства. Так, по информации «Интерфакса», задержанный совершил диверсию на объекте Минобороны в Челябинской области «по заданию спецслужб Украины».

«У задержанного изъяты средства связи и электронные носители информации, содержащие его фотоотчеты и переписку с украинскими кураторами», — заявили в ФСБ, добавив, что подозреваемого завербовали через соцсети.

Уголовное дело завели по статье о покушении на диверсию на объекте Вооруженных сил (часть 3 статьи 30, пункт «в» части 2 статьи 281 УК). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

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