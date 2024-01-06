Выборы, война и глобальное потепление

Пандемия, изоляция, войны — предыдущие несколько лет были перенасыщены страшными событиями во всем мире. Что принесет нам 2024 год? Спойлер — война не закончится, глобальное потепление может унести миллионы жизней и привести к новым эпидемиям, а искусственный интеллект придется контролировать при помощи государства. «Холод» рассказывает, что предсказывают эксперты.

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Украинский военнослужащий стреляет из самоходной гаубицы в сторону российских войск в Донецкой области, 13 сентября 2023 года. Фото: Сергей Нужненко / Радио Свобода / Reuters / TPX Images of the Day / Scanpix

Война

Уходящий 2023 год вместе с 2022-м были признаны Uppsala Conflict Data Program (программа сбора данных о насилии в мире, которая базируется в Упсальском университете в Швеции) самыми конфликтными годами со времен окончания холодной войны.

К 2024 году война в Украине фактически превратилась в позиционную — ни у одной из сторон не получается совершить прорыв на значительную территорию уже год.

Глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко в колонке для издания «Интерфакс-Украина» заявил, что война с Россией вошла в критическую стадию. Литвиненко замечает, что Путин рассчитывает завоевать Украину в процессе перераспределения мира, то есть разных конфликтов, которые, по его мнению, Кремль планирует разжигать в других странах. Также глава украинской разведки не исключает применения Россией ядерного оружия.

О возможном нападении России на другие страны заявляют и другие специалисты. Военно-политический эксперт Юрий Федоров в интервью «Настоящему времени» говорит, что, хотя реальные возможности для нападении России на страны Балтии возникли еще в 2017–2018 годах, сейчас у нее нет на это ресурсов. Но они могут появиться в связи с серьезным увеличением расходов на войну. Российские власти в бюджете страны на следующий год заложили почти 40% на войну — это рекордная сумма.

НАТО в следующем году собирается провести крупнейшие военные учения со времен холодной войны. Цель — «отработать попытки отражения российской агрессии, направленной против одной из стран». Учения пройдут в Германии, Польше и странах Балтии в феврале и марте 2024 года. Также в Альянсе предложили создать «военный Шенген» на случай войны с Россией — он должен упростить войскам разных стран передвижение внутри блока НАТО.

В Украине тем временем беспокоятся по поводу поддержки от стран Запада. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил о «большом риске» поражения, если Украина не получит дополнительную помощь от США: «Если помощь, которая обсуждается в Конгрессе, будет просто отложена, то создастся большой риск, что мы останемся на тех же позициях, что сейчас, что наступать станет невозможно, и будет большой риск проиграть эту войну».

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предсказал три сценария развития войны в Украине в 2024 году. В первом случае Россия, США и Китай могут заключить договор о прекращении боев. Если это произойдет, «возникнут локальные конфликты, и может произойти еще один, третий Майдан, на этот раз, однако, вооруженный», — говорит Арестович.

Второй вариант — война продолжится при поддержке Запада, но украинская армия будет терпеть поражения сразу на нескольких участках фронта. В третьем же, «сказочном» варианте, Запад предоставит Украине огромную помощь и ее армии удастся перейти в наступление.

На явную угрозу внутренней дестабилизации в Украине обращает внимание журналист, эксперт центра Карнеги Константин Скоркин. Он связывает ее в первую очередь с конфликтом между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. «Неизбежное вовлечение армии в политику, усиливающееся с каждым месяцем, повышает риски внутренней дестабилизации Украины. Зеленский уже говорит об угрозе “Майдана-3”, который якобы готовит Москва, хотя понятно, что гораздо большую угрозу представляет раздор между своими», — пишет Скоркин.

Исходя из прогнозов экспертов, в лучшем случае Украину ждет затяжная война: Запад не может обеспечить необходимую военную помощь для перехода ВСУ в наступление, а Россия, напротив, увеличивает производство оружия. В худшем — российская армия перейдет из обороны в наступление и Украина начнет терпеть поражения на разных участках фронта.

Неясно, как долго продлится и новая фаза конфликта между Израилем и ХАМАС. Советник премьера Израиля Биньямина Нетаньяху Офир Фальк предсказывает окончательное уничтожение ХАМАС в 2024 году, за которым последует восстановление сектора Газа при помощи мирового сообщества. В США ожидают, что активная фаза конфликта завершится уже в январе 2024 года — об этом сообщили CNN несколько высокопоставленных чиновников администрации президента США.

Фото: 7х7

Выборы

В 2024 году выборы пройдут в 76 странах, среди них — Россия, США, Индия, Мексика.

В России выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. Среди кандидатов — Владимир Путин, депутат Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов. О своем намерении баллотироваться также заявили Борис Надеждин — экс-депутат Госдумы от «Союза правых сил», выдвинутый партией «Гражданская инициатива» (ЦИК уже допустил его до сбора подписей); Игорь Гиркин-Стрелков, который находится под арестом, и журналистка, экс-депутат Ржевской городской думы Екатерина Дунцова. Последней ЦИК уже отказал в регистрации.

Политологи не дают никаких прогнозов относительно российских выборов, так как их исход очевиден. Интрига лишь в том, появятся ли новые лица на политической арене в России, сможет ли оппозиция как-то повлиять на ход голосования и какую реакцию в обществе вызовут предвыборная кампания и результаты голосования.

Наиболее интригующими и значимыми для мировой экономики станут выборы в США — они состоятся 5 ноября. В них планируют принять участие действующий президент Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп.



Может появиться и третий претендент — своего кандидата планирует выставить некоммерческая организация No Labels. НКО хочет противопоставить слишком левому Байдену и слишком правому Трампу умеренного кандидата. Им может стать, например, один из бывших губернаторов-республиканцев. Также в выборах в качестве независимого кандидата может принять участие демократ Роберт Кеннеди-младший. Кеннеди — антипрививочник, фигурировал во множестве скандалов, тем не менее за него готовы проголосовать как демократы, так и республиканцы.

Если Трампу удастся победить на этих выборах, это приведет к серьезным переменам на мировой политической арене. Экс-президент уже заявил о своих намерениях прекратить поддержку Украины и отказаться от партнерства с Европой. Также Трамп в ходе избирательной кампании пообещал использовать армию США для борьбы с мексиканскими наркокартелями и сократить экономические связи с Китаем. Отношения США и Китая также могут накалиться из-за грядущих президентских выборов в Тайване — они состоятся в январе.

Пока неясно, сможет ли Трамп вообще принять участие в выборах. В 2024 году ему грозит четыре уголовных процесса. Главный корреспондент CBS News по выборам и предвыборной кампании Роберт Коста уверен, что если Трамп будет признан виновным в любом из этих дел, то ему в любом случае придется отказаться от политических амбиций. Адвокаты политика настаивают на иммунитете экс-президента от судебного преследования, но эксперты считают, что Верховный суд не позволит Трампу дойти до выборов — именно поэтому его адвокаты затягивают процесс. И тем не менее сейчас Трамп лидирует в опросах Республиканской партии и является абсолютным лидером в номинации от республиканцев. Миллиардер Илон Маск уверен в победе Трампа на выборах в 2024 году, несмотря ни на что. При этом Маск не поддерживает выдвижение экс-президента: «В конце срока Трампу исполнится 82 года, что слишком много для того, чтобы быть исполнительным директором чего-либо, не говоря уже о США. Я не испытываю к нему ненависти, но Трампу пора повесить шляпу и уйти в закат». Также Маск прогнозирует использование на этих выборах искусственного интеллекта для манипулирования общественным мнением.

Ледник в Биллефьорд, Норвегия, 28 сентября 2023 года. Фото: Sebastian Kahnert / dpa / Scanpix

Изменение климата

2024-й с вероятностью 27% станет первым годом, когда средняя температура поверхности Земли будет на 1,5°C выше, чем в доиндустриальный период (с 1850 по 1900 годы), прогнозирует Метеорологическое управление Великобритании. Его ведущий специалист, метеоролог Ник Данстоун говорит, что 2024 год в таком случае станет важной вехой в истории климата, так как повышение на 1,5°C считается порогом глобального потепления (он был зафиксирован в Парижском соглашении 2015 года).

Если температура будет оставаться выше этого уровня в течение длительного периода времени (нескольких десятков лет), это приведет к катастрофическому повышению уровня моря, а экстремальная жара будет угрожать жизни двух миллиардов человек.

Одна из основных причин изменений климата в 2023–2024 годах — Эль-Ниньо. Это климатическое явление в тихоокеанском регионе, которое характеризуется аномальным потеплением поверхностных вод и влияет на температуру по всей планете. Эль-Ниньо вернулся к нам в 2023 году и в следующем только усилится. Из-за него северной Европе угрожают серьезные морозы, а Австралии — засуха, которая может привести к лесным пожарам.

Также этот феномен повышает риск вооруженных конфликтов из-за рыболовства в Юго-Восточной Азии — в этом регионе идет соперничество между Китаем и Тайванем, и уменьшение количества рыбы в море может сказаться на обострении конфликта, так как обе страны активно занимаются рыболовством.

И, конечно, такие климатические явления часто приводят к вспышкам инфекционных заболеваний — крысы, главные переносчики заразы, бегут от наводнений в дома. ВОЗ предупреждает, что в ближайшие годы из-за Эль-Ниньо нас может ждать вспышка лихорадки денге и вируса Зика.

Отделение интенсивной терапии НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве в условиях пандемии COVID-19 в 2021 году. Фото: Сергей Бобылёв / ТАСС / Scanpix

COVID

Медицинский центр университета Небраски прогнозирует в следующем году появление новых штаммов COVID-19. Если вирус будет развиваться в неожиданном направлении, медикам придется разрабатывать новые вакцины, предупреждает Зияд Аль-Али, доцент Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

Аль-Али предсказывает, что в 2024 году ученым наконец удастся полностью изучить «длительный ковид» — состояние, когда после перенесенного заболевания люди на протяжении долгого времени испытывают осложнения. Новые исследования, возможно, позволят выработать алгоритм лечения этих симптомов. Также ученые планируют создать комбинированную вакцину от гриппа и COVID.

Плохая новость — COVID не станет сезонным и останется непредсказуемым. Эксперт по инфекционным заболеваниям, доктор Северо-западного Института глобального здравоохранения США Роберт Мерфи обращает внимание, что органам здравоохранения по-прежнему будет сложно придумать стратегию борьбы с этой болезнью.

Иллюстрация: Angga Budhiyanto / ZUMA Press Wire / Scanpix

ИИ и технологии

Ведущая инвестиционная и консалтинговая компания в области технологий GP Bullhound предсказывает, что в сфере технологий в 2024 году искусственный интеллект станет главным «двигателем прогресса». Специалисты прогнозируют, что в следующем году будет сильная конкуренция за процессоры для обучения ИИ. Например, подписку на ChatGPT уже временно приостановливали из-за большой нагрузки на вычислительные мощности компании.

ИИ научится решать более сложные задачи, чем сейчас, например, выявлять уязвимости кибербезопасности в режиме реального времени и предотвращать кибератаки. На Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже, искусственный интеллект будут использовать для мониторинга и обеспечения безопасности.

Аналитики Air Street Capital (фирма, инвестирующая в компании, занимающиеся технологиями искусственного интеллекта и медико-биологическими науками) говорят, что в 2024 году ИИ сможет самостоятельно разрабатывать игры и даже решать научные задачи. Аналитики Forrester (американская компания, исследующая рынок информационных технологий) предсказывают, что чат-боты на основе ИИ смогут оказывать клиентам компаний разные услуги и круглосуточную поддержку — 10% всех операций будут выполнять цифровые сотрудники.

Сэм Альтман, глава компании, которая разработала нейросеть ChatGPT, уверен, что в 2024 году остро встанет вопрос регулирования ИИ со стороны государства. Альтман считает, что необходимо контролировать искусственный интеллект на международном уровне при помощи единого подхода. По его прогнозам, ИИ в следующем году еще не будет в состоянии захватить мир в прямом смысле, но сохраняются серьезные риски: кто-то с помощью ИИ может попробовать взломать системы безопасности важных объектов или создать смертоносный вирус.

Датский Saxo Bank, который традиционно перед Новым годом дает самые жуткие ироничные прогнозы, предсказывает, что в 2024 году преступники используют дипфейк, в результате чего генеративный искусственный интеллект станет угрозой национальной безопасности. Правительства разных стран будут вынуждены принять множество жестких законов, чтобы победить ИИ.

На новый уровень выйдет автономная доставка — большую часть работы будут выполнять беспилотные погрузчики, роботы-доставщики и дроны. Глава SpaceX Илон Маск, в свою очередь, обещает массовый выпуск роботакси Tesla в 2024 году, поездка на котором будет дешевле, чем билет на автобус или метро.

Маск также предсказывает, что его компания SpaceX в 2024 году будет осуществлять 90% доставок на орбиту, а после запуска сверхтяжелой ракеты-носителя Starship — 99%.