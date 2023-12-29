«Истребление солдат ради точки на карте»

После успешных наступлений ВСУ осенью 2022 года на харьковском и херсонском направлениях многие политики и военные эксперты возлагали надежды на большое наступление Украины в 2023 году. Ожидалось, что украинская армия сможет перерезать сухопутный коридор из Ростова-на-Дону в Крым и деоккупировать захваченные ранее Херсонскую и Запорожскую области. Некоторые даже предсказывали, что Украина сможет освободить Крым. Всего этого не произошло. Украинское контрнаступление потерпело неудачу, а российские войска перешли от обороны к наступлению. «Холод» вспоминает главные события на российско-украинском фронте в 2023 году, разбирается, почему так произошло, и прогнозирует, чего можно ожидать в ближайшем будущем.

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В самом начале года Россия развивала на фронте наступление, которое стартовало в конце 2022-го. Атаки шли одновременно на разных направлениях: под Угледаром, Авдеевкой, Красногоровкой, в районе Кременной и Сватово. Главным же направлением зимнего российского наступления 2022–2023 годов был Бахмут — небольшой город в Донецкой области, в котором до российского вторжения проживало чуть более 70 тысяч человек. Сейчас это разрушенный город-призрак, в котором не осталось ни одного целого здания, ни одного неповрежденного дерева или даже кустарника.

Битва за Бахмут стала символом украинского сопротивления. Впервые армия России подошла к Бахмуту еще в августе 2022 года, но наступление началось лишь в октябре, когда к действующим войскам присоединились наемники из ЧВК Вагнера. В декабре штурмовать Бахмут заставили еще и бывших заключенных из российских колоний. Много месяцев подряд в тяжелейших боях ВСУ удерживали город: российским военным приходилось отбивать буквально дом за домом, чтобы продвигаться вперед. Заявление о том, что украинская армия покидает Бахмут, появились в мае 2023 года, спустя почти 10 месяцев после первых атак.

Вид с воздуха на Бахмут, 22 июня 2023 года. Фото: Libkos / AP Photo / Scanpix

Стоило ли тратить так много ресурсов на защиту Бахмута, который не имеет большого стратегического значения, до сих пор обсуждают и в Украине, и в мире. Оборона города для Украины имела политическое значение. Скорее всего, этот вопрос будут обсуждать долгие годы и после окончания войны. Одни эксперты считают, что украинскому командованию стоило сдать город раньше, не жертвуя таким количеством опытных военных. Другие говорят о том, что именно из-за такой долгой обороны Бахмута были исчерпаны ресурсы ЧВК Вагнера, на тот момент наиболее боеспособного для наступательных операций подразделения среди российских войск — такого мнения придерживается, например, военный исследователь Кирилл Михайлов.

Весной 2023 года, когда ВСУ все еще обороняли Бахмут, в мировых СМИ все чаще стали появляться сообщения о готовящемся большом контрнаступлении Украины. Некоторые аналитики заранее называли будущую атаку «переломным моментом» в войне с Россией. Западные партнеры поставляли Украине вооружения и боеприпасы, необходимые для наступления. Однако объемы и скорость поставок, как было ясно уже тогда, не позволяли Украине получить перевес над российской армией.

Контрнаступление ВСУ

Наступление украинской армии стало главным событием на фронте в 2023 году: и самым ожидаемым, и самым не оправдавшим надежды. Целью контрнаступления называли выход ВСУ к Токмаку и Мелитополю, перезание сухопутного коридора из Ростова-на-Дону в Крым, освобождение оккупированных ранее территорий Херсонской и Запорожской областей. Самой амбициозной целью наступления считали полную деоккупацию Крыма.

Современные инструменты разведки, однако, не позволили ВСУ скрыть от российской армии планируемые направления для нападения. Так, ожидая атаки на Запорожском направлении, россияне успели подготовить качественные оборонительные линии укрепления и снабдить фронт относительно отдохнувшими и готовыми к защите территорий подразделениями. Как рассказывал американский военный аналитик Майкл Кофман, не раз бывавший на линии фронта в Украине, в составе российской армии есть инженерные бригады, работающие исключительно над возведением оборонительных сооружений. «Все, что они делают, это ездят вверх и вниз по линии фронта и строят укрепления. Это их единственная работа», — говорил Кофман. Подготовка Россией укреплений сработала.

В первые же дни наступления украинские военные столкнулись со сложностями, к которым они не были готовы. Одной из важнейших причин неудачи украинского наступления стала недооценка масштаба заминированных россиянами полей. Десятки километров, усыпанные минами, даже теоретически невозможно было обезвредить имеющимися у ВСУ летом 2023 года средствами, особенно учитывая тот факт, что у украинской армии не было преимущества в воздухе. В то время как немногочисленные машины по разминированию работали на поле боя, российские военные уничтожали их с беспилотников, вертолетов и при помощи артиллерии.

«По военной доктрине, согласно которой европейские партнеры готовили к наступлению украинские подразделения, не предполагалось, что может потребоваться так много машин разминирования и что за каждой машиной начнется охота с беспилотников и артиллерии, — рассказал “Холоду” Кирилл Михайлов. — Подготовка украинских военных в целом не была адаптирована под реалии российско-украинской войны, а проходила по базовым принципам подготовки НАТОвских военных. Дело не в том, что доктрины НАТО плохие или устаревшие. Просто в любой армии, ведущей войну, должна существовать система усвоения уроков. Причем учитывать нужно как победы, так и поражения».

Как подчеркнул Михайлов, украинская армия столкнулась с тем, что уроки извлекала одна военная структура — ВСУ, а обучали молодых военных, которые в последующем и вели наступление, совсем другие структуры — инструкторы стран НАТО. Майкл Кофман также отметил недостаточную подготовку подразделений, которые были направлены для контрнаступления: молодые бойцы, прошедшие четырехмесячное обучение на новой для них технике, не успели подготовиться к участию в общевойсковому бою.

Украинский солдат идет по дороге возле прифронтового села Работино — одного из немногих освобожденных в 2023 году населенных пунктов в Запорожской области 1 октября 2023 года. Фото: Roman Pilipey / AFP / Scanpix

Политически весной 2023 года Украина оказалась в такой ситуации, когда она, с одной стороны, вынуждена была наступать, получив часть помощи от европейских и американских союзников. Те, потратив значительные суммы и отправив в Украину вооружения, ожидали каких-то ощутимых результатов. А, с другой стороны, количество военной техники, боеприпасов и обученных подразделений у Украины на тот момент было явно недостаточным для большой и качественной атаки. Впрочем, не хватает техники, боеприпасов и военных Украине и сейчас, в конце 2023 года.

Из-за больших потерь в технике и личном составе в первые же дни наступления ВСУ изменило тактику. Отказавшись от широкомасштабной атаки, украинские военные перешли к точечному разминированию и нападениям небольшими группами. Добиться успеха таким способом Украине удалось лишь на небольшом участке фронта — к началу сентября они смогли освободить населенный пункт Работино в Запорожской области. На всех остальных направлениях ВСУ или удалось продвинуться на несколько сотен метров, или не удалось вовсе.

При этом многие военные эксперты сходятся во мнении, что результат летнего украинского наступления нельзя считать провалом. «С тактической точки зрения усилия Украины выглядят наилучшими: корректировка и изменение тактики привели к истощению российских вооруженных сил, и это бросило им вызов и вынудило задействовать резервы», — говорил Майкл Кофман. Если бы наступления ВСУ не было вовсе, российская армия к осени имела бы гораздо больше ресурсов для широкомасштабного наступления.

Война на истощение

В ноябре 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что ситуация на фронте зашла в тупик, а украинское наступление сменилось позиционной войной, которая может затянуться на годы. Всего военные теоретики выделяют два варианта ведения боевых действий: маневренную фазу, ее еще называют войной на сокрушение противника, и фазу на истощение, которую также называют позиционной, или окопной, войной.

«Чаще всего никто не хочет вступать в войну на истощение — все хотят победить быстро, — объяснял “Холоду” Кирилл Михайлов. — Маневренная фаза, то есть быстрое уничтожение значительных сил противника, может привести к быстрому завершению войны. Но во время боев иногда наступает ситуация, когда ни одной из сторон не удается прорвать фронт и захватить инициативу, и тогда война переходит к фазе истощения».

Дым и пламя от взрыва поднимаются во время пожара на военном полигоне в Кировском районе Крыма, 19 июля 2023 года. Фото: Stringer / Reuters / Scanpix

Некоторые эксперты считают, что российская армия перешла к тактике на истощение еще в середине весны 2022 года, после того как первый наступательный этап российской армии был завершен. Войска России, хотя и смогли быстро захватить Херсон и некоторые территории Донецкой, Луганской и Запорожской областей, тем не менее не смогли добиться поставленной цели захватить Киев в короткий срок. Исчерпав первоначальный запас сил, Россия перешла к фазе войны на истощение противника.

Кирилл Михайлов отмечает, что обе эти фазы не взаимоисключающие: они могут идти как последовательно, так и параллельно друг другу. Во время маневренной войны одной стороны, вторая при этом может применять стратегию истощения противника без попытки его сокрушить.

Длящаяся уже почти два года война в Украине показала, что ни одна из стран не способна накопить достаточно ресурсов для эффективного широкомасштабного наступления. Как бы стороны ни хотели, маневренной победы не удается добиться ни одной из них. Достигают успеха лишь локальные атаки: так было, например, во время наступления российской армии на незащищенный Херсон весной 2022 года или во время контратаки ВСУ на харьковском направлении осенью того же года. Попытки масштабных наступлений раз за разом проваливаются. Это вынуждает стороны прибегать к тактике на истощение.

Несмотря на то что такой вариант может казаться более разумным для ВСУ — он помогает сохранить больше людей, больше техники и вооружений, — этот подход имеет и свои минусы. «Когда Украина сидит в обороне, россияне могут выбирать поле боя, они могут решать, где им наступать, и делают это там, где они имеют преимущество, — объясняет Кирилл Михайлов. — Кроме того, для успеха в войне на истощение важно, чтобы потери противника были гораздо больше собственных потерь. Просчитать это крайне сложно, не зная достоверно, сколько военной техники и боеприпасов производит и закупает Россия».

Основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев согласен с тем, что война перешла к тактике на истощение. Он считает, что в ближайшие месяцы продвижение обеих сторон, скорее всего, будет микроскопическим, буквально на 300–500 метров.

Потери российских войск, по подсчетам независимых журналистов Русской службы Би-би-си и «Медиазоны», в 2023 году в полтора раза превысили потери 2022 года. К середине декабря в поименном списке погибших на войне российских солдат журналисты насчитали почти 40 тысяч человек.

Как отмечает военный аналитик Руслан Левиев, это объясняется не только тем, что в 2022 году было на два месяца меньше войны, но и в целом с темпом потерь по отдельным операциям. Из 40 тысяч погибших чуть более 15 тысяч умерли в 2022 году, а в этом году насчитано почти 24 тысяч убитых.

«Если в прошлом году средний портрет погибшего — это, условно говоря, 21-летний контрактник из мотострелковой бригады, морпех или десантник, то в 2023 году это 34-летний бывший заключенный или доброволец, который в прошлом не имел ничего общего с армией», — рассказывает Руслан Левиев. Профессиональных военных, как отмечает Левиев, сейчас не пускают в обычный штурм, а берегут для отдельных сложных операций.

Война на истощение, которую ведет Украина на поле боя, при этом сопровождается отдельными, часто успешными атаками на военные объекты в российском тылу.

Успешные атаки ВСУ

В мае 2023 года украинские военные смогли почти одновременно сбить сразу четыре российских борта с помощью зенитно-ракетного комплекса Patriot — эту операцию впоследствии назвали «Брянской резней». Благодаря нестандартному решению ВСУ — размещению комплекса Patriot почти на границе — удалось сбить два самолета: Су-34 и Су-35, а также два вертолета Ми-8, по крайней мере один из которых был оборудован современными средствами радиоэлектронной борьбы.

«После той операции жители граничащей с Брянской областью Черниговщины на некоторое время смогли выдохнуть и жить спокойно, потому что на них перестали сыпаться управляемые авиационные бомбы. А сейчас они и вовсе перестали там применяться», — говорит Кирилл Михайлов.

Украинские морские дроны, фото: United24 / Scanpix

Успешной также можно считать тактику применения украинских беспилотников на территории России. Например, в начале мая два беспилотника долетели до Кремля и взорвались прямо над куполом Сенатского дворца. В течение всего 2023 года беспилотники множество раз долетали до Москвы, Московской области и даже до Санкт-Петербурга, вынуждая российские аэропорты закрываться и объявлять так называемую операцию «Ковер» (объявляется в случаях незаконного пересечения границы России воздушными объектами, а также при применении оружия и боевой техники по судну-нарушителю).

Сам факт регулярных прилетов дронов на территорию России, даже если они не всегда достигают какой-то конкретной цели, вынуждает держать множество российских комплексов ПВО внутри страны. Это ослабляет российскую оборону на фронте, где ПВО более чем необходимо.

В конце ноября Служба безопасности Украины смогла организовать взрыв и возгорание поезда в Северомуйском тоннеле на Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Как писали в украинских СМИ, взорванный тоннель был фактически единственным серьезным путем железнодорожного сообщения между Россией и Китаем, который в том числе использовался и для военных поставок.

Одними из самых успешных операций со стороны Украины можно считать также удары по объектам Черноморского флота и военным объектам в Крыму. Например, в сентябре ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, в результате которого погибли и были тяжело ранены члены руководящего состава штаба российского флота, а здание штаба было разрушено.

В том же сентябре же ВСУ атаковали большой десантный корабль «Минск», а в самом конце декабря украинская армия подорвала большой десантный корабль «Новочеркасск», который в тот момент находился в порту Феодосии, загруженный боеприпасами.

«В результате украинских атак российский флот чувствует себя достаточно неуверенно, особенно если сравнивать с тем, как он вел себя в начале полномасштабной войны, — говорит Кирилл Михайлов. — 24 февраля 2022 года крейсер “Москва” спокойно подошел к острову Змеиный и обстреливал его в упор. Сейчас же, выходя в море, российские корабли постоянно подвергаются атакам безэкипажных катеров. А находясь на базах в Севастополе или Новороссийске, они все равно не чувствуют себя в безопасности, потому что всегда может что-то прилететь».

В таких условиях Россия лишена возможности обеспечивать Украине морскую блокаду: останавливать и досматривать все грузы или же вообще забирать себе суда. По последним данным, после удара по «Новочеркасску» порт в Феодосии опустел: оттуда вышли ранее находившееся там суда.

Зимнее наступление России 2023–2024 годов

Несмотря на стремление обеих армий в условиях недостаточных ресурсов использовать тактику на истощение, отбив украинское наступление, армия России перешла к атаке.

«В начале прошлой зимы было сложно поверить, что российское наступление уже идет, потому что те атаки скорее выглядели маловразумительными и плохо связанными между собой, — говорит Кирилл Михайлов. — Похожую ситуацию мы наблюдаем и сейчас: Россия проводит отдельные наступления в районе Авдеевки, Марьинки, на купянском направлении, под Бахмутом, в районе Работинского выступа, который освободили ВСУ в ходе летней атаки».

Михайлов считает, что действия российской армии сложно назвать частью какого-то большого плана. Все эти разрозненные атаки, которые проводятся в неблагоприятных погодных условиях, в целом не приводят к успеху. «Тем не менее россияне уже второй год подряд идут в бой именно зимой, — говорит Михайлов. — Может быть, в этом году у России задействовано больше ресурсов, больше дронов, средств радиоэлектронной борьбы. Но принципиального отличия от прошлогоднего зимнего наступления все же нет».

Украинские военнослужащие стреляют из реактивной системы залпового огня в сторону российских войск недалеко от города Авдеевка в Донецкой област, 31 мая 2023 года. Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters / Scanpix

По оценке Михайлова, закончится российское наступление, скорее всего, примерно так же, как и год назад: может быть взят какой-то отдельный крупный населенный пункт, например, Авдеевка. Но коренной перелом на фронте в результате такого наступления вряд ли произойдет.

«Те действия, которые сейчас совершает российская армия, сложно назвать какой-то тактикой. Скорее это похоже на истребление собственных солдат ради точки на карте, которая по итогу все равно останется за противником после такой неподготовленной атаки», — считает Михайлов.

Локальными успехами российской армии в 2023 году можно назвать завоевание Бахмута после 10-месячной атаки, частичное взятие Авдеевки и захват Марьинки, о котором недавно заявил Шойгу. Однако эти территориальные приобретения вряд ли можно считать серьезными военными успехами, ведь от захваченных населенных пунктов буквально ничего не осталось — это руины, ранее напоминавшие города.

Кроме того, не имея продуманного плана и резервов, российская армия не может удержать завоеванные территории. Так, бои за Бахмут, Авдеевку и Марьинку продолжаются месяцами и украинская армия постоянно норовит отвоевать эти населенные пункты. И такие бои, судя по всему, будут длиться и дальше.

Прогноз на 2024 год

В 2024 году война России и Украины, скорее всего, не закончится — в такой оценке сходятся независимые военные эксперты. «Война крайне непредсказуема. Мы не знаем, будет ли в России в 2024 году мобилизация, будут ли приняты американский и европейский пакеты помощи, когда и в каком объеме. Мы не знаем даже, сколько снарядов Северная Корея передала России и готова для нее еще производить, — говорит Кирилл Михайлов. — То есть неизвестных факторов сейчас слишком много, чтобы делать далеко идущие прогнозы».

Однако уже сейчас понятно, что у обеих армий недостаточно ресурсов, чтобы добиться поставленных целей, и в то же время ни одна из сторон не готова к капитуляции. Майкл Кофман считает, что Украине и ее партнерам нужно использовать 2024 год для наращивания военного производства, которое могло бы обеспечить военное преимущество на поле боя. Украина вынуждена будет обороняться, но ей также следует готовить людей и технику для наступления в конце 2024 года или в 2025-м.

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Россия, судя по всему, продолжит локальные атаки. Текущий этап наступления, по оценке Кирилла Михайлова, скорее всего, закончится весной 2024 года, после чего российской армии потребуется время для восстановления и накопления сил для нового этапа войны.

«Для успешного наступления России нужна будет мобилизация. Если ее захотят провести после президентских выборов, а затем из набранных по мобилизации граждан сколотить сколько-нибудь эффективную боевую силу, нужно будет как минимум несколько месяцев на подготовку и обучение, — рассуждает Михайлов. — То есть нового российского наступления, если оно будет, в любом случае ждать еще очень долго. Другой возможный сценарий — россияне продолжат более или менее планомерно наступать просто ради того, чтобы удерживать инициативу».

Майкл Кофман считает, что война в Украине может продлиться еще несколько лет. «Россия, вероятно, делает ставку на то, что после важных выборов в Европе и США поддержка Украины уменьшится. Россияне планируют длительную войну, они надеются измотать Запад, — говорит Кофман. — Они значительно увеличили расходы на оборону и, вероятно, думают, что следующий год станет для них успешным».

Украинские военные посещают могилы украинских солдат в День Вооруженных сил Украины во Львове 6 декабря 2023 года. Фото: Юрко Дячишин / AFP / Scanpix

Кофман отмечает, что Россия принимает недальновидные решения: «Они уродуют экономику своей страны, они портят демографию. Да и свою армию в долгосрочной перспективе они гробят. Они совсем не думают о перспективе даже на ближайшие два-три года».

Украине тоже требуется новая мобилизация, с одной стороны, для пополнения войск, с другой — для ротации тех военных, которые провели на фронте уже почти два года. Точные числа для мобилизации, как говорит генерал Валерий Залужный, — это военная тайна, однако в СМИ утверждают, что военное командование в 2024 году планирует мобилизовать 450–500 тысяч новобранцев (всего в Украине до полномасштабной войны проживало около 44 миллионов человек). Такую же цифру ранее называл и президент Украины Владимир Зеленский. Руслан Левиев поясняет, что под этими цифрами имеется в виду план по мобилизации на весь 2024 год, а не одномоментное мероприятие.

Одним из источников пополнения человеческого ресурса могут стать украинцы, переехавшие в страны ЕС. Однако руководство Украины неоднозначно говорит о планах экстрадиции военнообязанных украинских граждан из Европы. Например, министр обороны Рустем Умеров уклончиво говорит, что перед ним стоит задача «пригласить» служить, сделать все возможное и невозможное в правовых рамках, чтобы приобщить людей к защите страны. Будут ли при этом введены какие-то санкции за неявку по мобилизационному предписанию за границей, пока не ясно.

Вслед за Россией Украина анонсировала на 2024 год нововведение — призыв с помощью электронных повесток. Для Украины это, правда, пока законопроект, не прошедший Верховную Раду и не подписанный президентом. В России же призыв с использованием электронного реестра должен начать работать следующей осенью — такое поручение уже дал Владимир Путин.