ЦИК не допустил Дунцову до сбора подписей

ЦИК России на заседании единогласно проголосовал за отказ в регистрации инициативной группы Екатерины Дунцовой на выборах в президенты России. Избирком нашел 100 ошибок в ее документах.

По словам члена ЦИК Евгения Шевченко, нотариус неправильно заверил документы — указал неверный номер паспорта организатора собрания инициативной группы. Протокол собрания, по мнению комиссии, изготовили после самого собрания. Это не позволяет установить точную численность группы. Почти 20% инициативной группы имеют расхождения в ходатайстве о регистрации группы и нотариально заверенном протоколе.

«Екатерина Сергеевна, вы молодая женщина, у вас все еще впереди. Любой минус всегда можно перевести в плюс. Любой опыт — все равно опыт», — сказала Элла Памфилова в конце заседания.

Трансляция из ЦИК несколько раз обрывалась, когда комиссия зачитывала нарушения, допущенные нотариусом Дунцовой. Регистрация инициативной группы должна была состояться 22 декабря в 15:00, но была перенесена на субботу, 23 декабря. Как сообщала Дунцова, после отказа у нее не будет времени провести повторное собрание.

Элла Памфилова за заседании ЦИК сообщила, что уже 29 человек заявили о своем участии в выборах президента. Пока единственным допущенным до сбора подписей самовыдвиженцем стал Владимир Путин. Сегодня в штабе Народного фронта начался сбор подписей в его поддержку.

Журналистка Екатерина Дунцова объявила о своем выдвижении на выборы 16 ноября. Она выступает за прекращение войны в Украине, освобождение политзаключенных и демократические перемены.

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