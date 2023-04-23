В 2022 году в Нью-Йорке зарегистрировали 60 тысяч жалоб на крыс — это в два раза больше, чем годом ранее. Сейчас, по разным оценкам, в Нью-Йорке водится от 2 до 33 миллионов крыс. Репортажи американских СМИ о нашествии крыс читаются как хоррор. «Холод» рассказывает, откуда взялись крысы в городе, опасно ли это и почему властям не удается от них избавиться.

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Почти каждому жителю Нью-Йорка есть что рассказать о крысах. Они вездесущи: копошатся в мусоре ночью, бегают в метро и по трубам, бросаются под колеса и даже гнездятся под капотом припаркованных на улице машин.

Один из жителей города, 37-летний Бен Редженспен, рассказал в интервью изданию The New York Times, что до сих пор с ужасом вспоминает, как крыса попыталась вылезти из унитаза в его старой квартире на подвальном этаже на Манхэттене. Редженспен закричал, бросился заливать в унитаз чистящие средства и продолжал нажимать на слив до тех пор, пока крыса не уплыла обратно.

Другая жительница, 26-летняя Рэйчел Брайант, нашла крысьи фекалии у себя в кровати. 40-летняя Джен Сэвидж встретила двух крыс у входа в дом. Одна из них разорвала другую, и, прежде чем Сэвидж смогла оправиться от увиденного, победительницу насмерть переехал велосипед. «Это выглядело как крысиная постановка “Ромео и Джульетты”, они лежали друг на друге, мертвые и все в крови», — рассказывала журналистам Сэвидж.

Крысы в большом городе

Крысы — неотъемлемая часть любой городской экосистемы. Они любят тепло, воду и пищу и давно осознали, что все это легко можно найти рядом с человеком. По оценкам американского специалиста по грызунам Бобби Корригана, за последнее десятилетие население крыс в крупных городах выросло на 15–20%. Крысы обычно достигают половой зрелости к 12 неделям и рожают от 2 до 14 крысят раз в два месяца. По оценкам исследователей, от помета из девяти детенышей вырастает почти 12 тысяч крысят меньше чем за год.

Чем больше укрытий, пищи и мусора, тем больше будет крыс. В Нью-Йорке как раз полно таких мест. Помогает размножению грызунов и то, что в городе почти не пользуются мусорными баками. Жители просто выставляют отходы в мусорных пакетах на обочину тротуаров, и грызуны легко добираются до пищи.

Крысы есть в любом городе, но когда их становится так много, они опасны. Грызуны могут переносить разные заболевания, опасные для человека: например, сальмонеллез, лептоспироз и бубонную чуму. В ноябре 2022 года у нью-йоркских крыс был обнаружен даже COVID-19. Бактерии с зубов крысы при попадании в кровь могут вызвать столбняк или заразить человека мышиной лихорадкой.

Истребляют, но это не помогает

Муниципальные власти Нью-Йорка давно борются с проблемой, истребляя крыс. Раньше это делали с помощью обычного яда, введенного в наживку. Быстродействующие яды не работали: крысы чувствовали неладное, не доедали наживку и убегали. Поэтому власти перешли на препараты для разжижения крови. Съев их, крыса, как правило, умирает от внутреннего кровотечения через несколько дней продолжительных мук.

Затем власти придумали распылять над местами обитания крыс специальный химический препарат, который уничтожает репродуктивную систему женских особей крыс и не позволяет им размножаться. А недавно стали бороться с нашествием с помощью сухого льда. Этот метод можно назвать более щадящим: сухой лед кладут в крысиные норы, там он тает, выделяя диоксид углерода. Крысы дышат этим газом, а потом засыпают и больше не просыпаются.

Этот метод ранее был испробован в Чикаго и зарекомендовал себя как наиболее эффективный и экологичный. Однако представители организации по защите прав животных PETA с такой оценкой не согласны. Они считают любой способ борьбы с крысами, предусматривающий летальный исход, негуманным.

Приглашенный научный сотрудник Фордемского университета Майкл Парсонс, изучающий крыс, считает, что городские власти должны уделять больше внимания тому, как привычки людей и их образ жизни усугубляют проблему, и менять их, а не просто бездумно убивать животных. «Мы ненавидим крыс и делаем из них врагов, потому что боимся посмотреть в зеркало на настоящих крыс, которые создали эту проблему», — говорит он.

В 2017 году бывший мэр Нью-Йорка обещал «сократить активность» крыс в наиболее заселенных грызунами районах на 70%. Для этого власти решили зацементировать пустующие подвалы, заменить проволочные мусорные корзины более совершенными контейнерами, купить компакторы для надлежащего хранения отходов, участить вывоз мусора из жилых помещений и парков, а еще — установить специальные часы, когда жители многоквартирных домов должны выставлять мусор на площадки, чтобы его вывезли. Кроме того, в городе увеличили штрафы за «ненадлежащую утилизацию отходов».

На воплощение этой комплексной программы выделили 32 миллиона долларов, но надежд она не оправдала. Во время пандемии из-за урезания бюджетов в Нью-Йорке ухудшилось качество санитарных услуг, и крыс стало только больше.

«Крысиная царица»

В 2021 году горожане выбрали нового мэра — Эрика Адамса. Под его руководством с крысами в городе будут бороться по-новому. Для этих целей даже избрали специального человека, который будет координировать работу сразу нескольких городских служб.

Этот пост заняла Кэтлин Корради — бывшая учительница начальных классов, которая работала в городском департаменте образования и реализовала программу по уменьшению отходов в городских школах. Ее уже успели прозвать «крысиной царицей». На первой пресс-конференции в новой должности Корради пообещала жителям Нью-Йорка, что «теперь они будут часто видеть ее и все реже встречать крыс на улицах своего города».