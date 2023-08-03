Международная консалтинговая компания McKinsey опубликовала исследование рынка труда в США. По ее прогнозам, из-за автоматизации и внедрения искусственного интеллекта вероятность потери работы у женщин в 1,5 раза выше, чем у мужчин. Это связано с тем, что женщины чаще работают в низкооплачиваемых отраслях, таких как офисная работа и обслуживание клиентов, — именно таких сотрудников проще всего заменить искусственному интеллекту. «Холод» пересказывает главное из исследования.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

В отчете Глобального института McKinsey говорится, что к концу десятилетия почти треть рабочего времени в США может быть автоматизирована. Из-за искусственного интеллекта к 2030 году почти 12 миллионов человек окажутся без работы. При этом вероятность того, что новые должности придется искать женщинам, в 1,5 раза выше, чем в случае с мужчинами.

Авторы исследования предполагают, что искусственный интеллект внедрят среди секретарей и офис-менеджеров, а также в службах поддержки клиентов. Согласно прогнозу, количество рабочих мест в этих областях может сократиться примерно на 3,7 миллиона и 2 миллиона рабочих мест соответственно к 2030 году. В этих сферах чаще работают женщины.

Подобные тенденции прослеживаются уже сейчас: например, во время пандемии свои должности покинули больше женщин, чем мужчин. Потребовалось три года, чтобы количество работающих женщин в Соединенных Штатах вернулось к докризисным показателям. Кроме того, у многих женщин, работающих на низкооплачиваемых должностях, есть семьи, из-за чего некоторые из них не хотят рисковать — следовательно, не возвращаются к обучению и не пробуют себя в новой профессии.

При этом есть области, в которых исторически работает больше мужчин (например, строительство), где существует нехватка работников. Исследователи указывают, что в этих отраслях может быть больше женщин, что также увеличит гендерное разнообразие в этих сферах.

Кто еще близок к тому, чтобы лишиться работы из-за искусственного интеллекта?

В группе риска потери работы, помимо женщин, находятся люди, у которых нет высшего образования, темнокожие и этнические латиноамериканцы — они чаще работают в сферах, где вероятность внедрения искусственного интеллекта наиболее высока. Работникам, вероятно, потребуются дополнительные навыки или обучение для перехода в новые отрасли. Также исследователи отмечают, что работники с более низкой заработной платой в 10–14 раз чаще нуждаются в смене профессии, чем работники с самой высокой заработной платой.

Самое большое снижение числа рабочих мест в будущем, вероятно, произойдет в сфере офисной поддержки, обслуживании клиентов и общепите. По оценкам исследователей, из офисной отрасли может исчезнуть 1,6 миллиона рабочих мест, среди розничных продавцов — 830 тысяч позиций, 710 тысяч — среди административных помощников, и еще 630 тысяч — среди кассиров. Эта работа связана с высокой долей повторяющихся задач, сбором данных и их элементарной обработкой — всеми видами деятельности, на которые способен искусственный интеллект. Рабочие места также сократятся в производственной отрасли — это можно объяснить тем, что в этом секторе требуется все больше высококвалифицированных работников, а не обычных.

Что, помимо искусственного интеллекта, может повлиять на занятость?

Внедрение искусственного интеллекта и автоматизация играют важную роль для американского рынка труда, но не являются единственными факторами, которые на него влияют. Другие факторы — это федеральные инвестиции в сферы занятости, а также рост доходов и уровня образования.

Наибольший прирост рабочих мест ожидается в здравоохранении, где уже в апреле 2023 года было 1,9 миллиона открытых вакансий. Исследователи предполагают, что число вакансий в этой сфере может вырасти в общей сложности до 3,5 миллиона. Другая сфера, где ожидается рост рабочих мест (на 23%), — STEM (естественные науки, технологии, инженерия и математика), в транспортной отрасли увеличение составит 9%.

Одна из ключевых областей, где ожидается рост числа вакансий, — уход за больными. В McKinsey ожидают, что двумя самыми востребованными профессиями к концу этого десятилетия будут медсестры и помощники по уходу на дому, но сейчас люди массово увольняются с таких должностей. Для того чтобы это предотвратить, необходимо улучшить условия труда, обеспечить работникам безопасность и возможности карьерного роста.

Похоже, работу придется сменить многим. Такое случалось раньше?

Да. Исследователи заметили, что в период с 2019 по 2022 год из-за пандемии многие люди сменили работу или профессию. В McKinsey насчитали около 8,6 миллиона карьерных изменений — это на 50% больше, чем за предыдущие три года. Исследователи не называют точных цифр, но отмечают, что многие люди уволились со своих предыдущих должностей и получили более высокооплачиваемую работу в других профессиях. Половина же из 8,6 миллиона пришлась на отрасли с более низкой заработной платой: общественное питание, обслуживание клиентов и производство. Среди них также секретари и офис-менеджеры.

Исследователи прогнозируют, что к 2030 году в США произойдет еще почти 12 миллионов карьерных изменений, при этом 84% (почти 10 миллионов) из них коснутся сфер общественного питания, поддержки клиентов и продаж, а также офисной поддержки и работы на производстве.

При этом исследователи считают, что у работников, чьи должности может заменить искусственный интеллект, по-прежнему будут шансы найти работу. «Растущий спрос и нехватка рабочей силы вынудили многих работодателей рассматривать нетипичных кандидатов с потенциалом и обучать их, если у них не было релевантного опыта», — отметили в McKinsey.