Евросоюз и США не смогли договориться о выделении военной помощи Украине. Теперь союзники задумываются о сценарии победы Путина — Bloomberg

Оказание военной помощи Украине со стороны Евросоюза и США зашло в тупик, что заставило союзников Киева начать размышлять над сценарием победы Путина в войне. Об этом пишет Bloomberg. Статья озаглавлена так: «Что, если Путин побеждает?».

Неизвестно, как долго Украина сможет сдерживать российскую армию и защищать свои города и инфраструктуру от ракетных атак, пишет издание. Проигрыш в войне приведет к катастрофическим последствием для самого Киева, а также к провалу НАТО в крупнейшем европейском конфликте со времен Второй мировой войны.

Неназванные источники издания, знакомые с ходом подобных разговоров среди чиновников, говорят, что последствия от поражения Украины в войне будут ощущаться по всему миру. Например, партнеры и союзники США поставят под вопрос надежность обещаний Вашингтона по поводу гарантий безопасности. В целом последствия будут намного серьезнее, чем после вывода войск США из Афганистана в 2021 году, пишет Bloomberg. «И это без учета того, что Дональд Трамп может победить на президентских выборах в следующем году и реализовать свои публичные обещания о выходе из НАТО и о заключении соглашения с Путиным по поводу Украины», — говорится в статье.

Растущее чувство тревоги просочилось в публичные заявления некоторых европейских лидеров, отмечает издание. «Если Украина не получит поддержки со стороны ЕС и США, то победит Путин», — сказал премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, выступая на саммите ЕС после того, как Венгрия наложила вето на выделение Украине нового пакета помощи на 50 миллиардов евро.

Bloomberg напоминает, что на прошлой неделе Джо Байден пообещал поддерживать Украину «так долго, насколько это возможно». Однако республиканцы в Конгрессе отказались утвердить пакет помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов на следующий год, пока Байден не уступит их требованиям по ужесточению миграционной политики на южной границе США. Пока что договориться стороны не смогли. В понедельник Пентагон предупредил, что деньги на новое оружие для Украины закончатся 30 декабря, если законодатели не примут меры.

В то же время неутешительные результаты украинского контрнаступления подняли вопросы о том, насколько реальны публично заявленные цели Киева о возвращении всех оккупированных Россией территорий.

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Европейские чиновники считают, что Россия будет стремиться захватить больше земель и инфраструктуры, если Украина не получит оружие, необходимое для самозащиты. По их словам, не имея возможности защититься, Украина может быть вынуждена принять соглашение о прекращении огня на условиях России.

По словам одного из западных чиновников, победа России может вызвать поток беженцев в ЕС, что усугубит напряженность между союзниками. В то же время, если украинское сопротивление перейдет к партизанской тактике, усилится нестабильность на восточной границе ЕС. Некоторые европейские страны могут попытаться укрепить связи с Москвой и Пекином, чтобы избежать необходимости слишком сильно полагаться на США, которых считают «ненадежными», пишет Bloomberg со ссылкой на нескольких собеседников.

Сторонники Украины в США и ЕС утверждают, что страны, вероятно, все-таки одобрят выделение военной помощи Киеву в начале следующего года. Однако это вряд ли приведет к серьезному прорыву на поле боя, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванные официальные лица. Кроме того, становится очевидным, что война может продолжаться долгие годы.

Прежняя уверенность в том, что вторжение в Украину станет для Путина «стратегическим поражением», угасла, пишет издание. Для некоторых эта уверенность сменилась ощущением, что Путин сможет «продержаться дольше» НАТО.

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