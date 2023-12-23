Главная конкурентка Трампа

Президентские выборы в США состоятся в ноябре 2024 года, и, пока все ожидают противостояния Байдена и Трампа, в республиканской партии набирает популярность другой кандидат — экс-губернатор Южной Каролины и бывший посол США в ООН Никки Хейли. Как она взлетела в рейтингах и есть ли у нее шансы на победу — разобрался «Холод».

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«Я думаю, именно поэтому Маргарет Тэтчер сказала: “Если вы хотите, чтобы что-то было сказано, спросите мужчину. Если хотите, чтобы что-то было сделано, попросите женщину”», — так на первых дебатах республиканцев сказала 51-летняя Никки Хейли — единственная женщина, к тому же индийского происхождения, на сцене, полной мужчин, пререкающихся вокруг того, кто более достоин бросить вызов Дональду Трампу и занять место представителя республиканской партии на грядущих президентских выборах в 2024 году.

Никки Хейли начинала кампанию в качестве кандидата, который вряд ли наберет на праймериз процент больше статистической погрешности. Такая ситуация сохранялась вплоть до середины августа, но после дебатов на национальном телевидении популярность экс-губернатора Южной Каролины стала расти. Многие эксперты теперь ставят ее на второе место в списке партии после Дональда Трампа. Теоретически, если бывшего президента не допустят до выборов (что пока маловероятно), Хейли может занять его место и победить в праймериз республиканцев.

Одна из 100 самых влиятельных

24 июня 2015 года, стоя в окружении политиков и граждан Южной Каролины, губернатор штата Никки Хейли поручила снять с капитолия флаг Конфедерации, одну из главных святынь юга США. За неделю до этого 21-летний белый мужчина и сторонник теории расового превосходства Дилан Руф зашел на службу в африканскую методистскую епископальную церковь и застрелил девять человек. В ходе расследования выяснилось, что убийца ранее позировал с флагом конфедератов. Это вызвало протест против символа консервативного юга во многих штатах, в том числе и в самой Южной Каролине.

За пять лет до стрельбы Никки Хейли защищала флаг и говорила о его культурной значимости. Но, вовремя отказавшись от символа, она смогла разрешить конфликт и вошла в 100 самых влиятельных людей 2016 года по версии журнала TIME. Уже тогда стало понятно, что Хейли — прагматик, считает политолог и автор телеграм-канала об американской политике One Big Union Ян Веселов. «У нее есть понимание, где нужно идти немножко на поводу у общественных настроений, а не занимать принципиальную радикальную позицию», — рассказывает Веселов «Холоду».

К тому моменту в политике Никки Хейли была уже более 10 лет — и пришла она в нее из бизнеса.

Хейли родилась в семье сикхских эмигрантов, осевших в маленьком городке Бамберг Южной Каролины. Она с детства выделялась своим цветом кожи. Ее отец и мать продолжали носить индийскую одежду даже в США, а Никки в школьных спектаклях играла индейскую принцессу Покахонтас, что вызывало насмешки других детей. Как вспоминает Хейли в своей биографии, именно тогда начался «парад маленьких мальчиков, танцующих вокруг меня и делающих боевой клич американских индейцев».

В 13 лет, когда она приходила из школы, Хейли занималась бухгалтерией для Exotica International — магазина одежды ее матери. Дела шли хорошо, магазин вывел семью Хейли из бедности, а Никки получила возможность поступить в университет.

После учебы она вернулась в семейный бизнес и вступила в Национальную ассоциацию женщин-предпринимателей (NAWBO). Именно общение с другими участницами ассоциации, как она пишет в своей книге, подтолкнуло ее к политической деятельности. В 2004 году Хейли пошла баллотироваться в местный парламент — палату представителей штата.

Спустя годы после выпуска из школы Хейли использовала пережитый опыт бытового расизма. «Я гордая дочь индийских иммигрантов», — так Никки Хейли начинала каждую свою речь во время предвыборной гонки на пост губернатора Южной Каролины в 2010 году и одержала победу во втором туре. Тогда она стала первой американкой индийского происхождения на посту губернатора.

«Я всегда была единственной. Ни на одной из моих работ ни разу не было очереди в женский туалет», — рассказывала Хейли о сексизме в политике изданию Politico. Гендер Хейли активно использовали против нее. Во время предвыборной кампании на пост губернатора Южной Каролины в медиа обсуждали слухи о том, что Хейли вступала в романтические отношения для политической выгоды. Хейли, вспоминая эти события, говорила, что это работа ее конкурентов: «Когда они не смогли победить меня в честной борьбе, они сделали это».

На посту губернатора Хейли проработала два срока и, кроме скандала с флагом Конфедерации, запомнилась как консервативный республиканский политик, делающий ставку на развитие экономики и образования. В 2014 году она подписала закон, который перераспределил финансирование образования в районы с самым высоким уровнем бедности и выделил деньги на тренеров по чтению в школах. Также она отказалась от единого стандарта образования, говоря о том, что не хочет учить своих детей так, «как их учат в Калифорнии». Когда Никки Хейли уходила с поста губернатора, в Южной Каролине работало на 400 тысяч человек больше, чем раньше.

Никки Хейли и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, 9 октября 2018 года. Фото: Michael Reynolds / EPA / Scanpix

Союзник/противник Трампа

«Дональд Трамп — это все, что мы слышим и что в детском саду учим наших детей не делать», — говорила Хейли в преддверии президентских выборов 2016 года, до того как республиканцы провели праймериз. В борьбе за президентское кресло Хейли решила поддержать Марко Рубио, сенатора от Флориды и тоже выходца из семьи иммигрантов. Хейли жестко критиковала Дональда Трампа, но в конце сдалась и тоже проголосовала за него.

«Это политические отношения. Отношения Хейли и Трампа архетипичны, в них можно увидеть всю историю Республиканской партии за последние восемь лет, — объясняет “Холоду” научный сотрудник Гуверовского института в Стэнфорде Сергей Санович. — Не только Хейли, но и другие видные члены партии сначала со смехом, а потом с ужасом говорили о Трампе. Когда же он стал президентом, начали на него работать: кто из карьерных соображений, кто из идеологических».

Спустя пару месяцев Хейли была вознаграждена за эффективную работу в Южной Каролине: президент Дональд Трамп позвал ее работать в свою администрацию в качестве посла США в ООН.

Американистка, кандидат исторических наук Александра Филиппенко так описывает «Холоду» работу Хейли на должности посла: «Ее отличал супервысокий профессионализм, четкое следование линии Белого дома. При этом она для меня всегда оставалась фигурой самостоятельной, отдельно стоящей от многих в администрации Трампа. И это большая заслуга, особенно учитывая, каким президентом был Дональд Трамп».

Хейли помогла Трампу выйти из Парижского климатического соглашения (в которое США вернулись при Байдене), из ядерной сделки с Ираном, а также поддержала выход США из Совета по правам человека (также вернулись при Байдене). Однако, в отличие от многих, она не боялась перечить Трампу. Так, несмотря на подчеркнутую изоляционистскую позицию президента, Хейли активно выступала за санкции против России из-за вторжения в Сирию (которые были заблокированы Белым домом), поддерживала Израиль и критиковала концлагеря для уйгуров в Китае, с которым Трамп вел торговые войны.

Правда, ее позиция не всегда была последовательной Как дочь иммигранта, она заявила, что «никогда не поддержит» так называемый мусульманский бан Дональда Трампа. В 2015 году Дональд Трамп, будучи еще кандидатом в президенты, призвал полностью закрыть въезд в страну для всех мусульман. В дальнейшем это превратилось в закон, усложняющий въезд для граждан некоторых преимущественно мусульманских стран. Хейли выступала против бана на въезд, но в конце концов смягчила свою позицию, объяснив, что предложенное решение не настолько жесткое, как ожидалось.

Хейли до сих пор считает, что США должны активно участвовать в международной политике. Объявив о выдвижении своей кандидатуры на пост президента, Хейли неоднократно подчеркивала важность присутствия США в Израиле и продолжения поддержки Украины. «Победа Украины — это победа всех нас. <...> Эта поддержка нужна для предотвращения [мировой] войны», — говорила Хейли.

«Внешняя политика — это ее сильная сторона. За счет опыта работы послом она обошла других кандидатов в этой странной кампании перед праймериз. У нее есть опыт как на национальной, так и на мировой политической сцене в отличие от конкурентов», — говорит Сергей Санович.

После ухода Хейли с позиции посла в октябре 2018 года в редакционной колонке New York Times назвала ее «редчайшим из назначенцев Трампа: человеком, который может покинуть администрацию, в значительной степени сохранив свое достоинство».

В поиске идентичности

Правда, ушла со своего поста Хейли из-за обвинений в коррупции. За день до отставки, 8 октября 2018 года, антикоррупционная группа «Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне» рассказала о том, что, будучи на посту, Хейли принимала в качестве подарков от бизнесменов Южной Каролины поездки на бизнес-джетах.

Хейли не раз критиковали за ее близость к элитам и за то, что ее кампании финансируют крупные бизнесмены. По мнению критиков, это может привести к тому, что, одержав победу, она будет лоббировать интересы своих доноров. Другой кандидат от республиканцев, бизнесмен Вивек Рамасвами во время очередных дебатов назвал ее «коррумпированной» — правда, зал отреагировал на эти обвинения неодобрительным гудением.

Но у Хейли есть и другое слабое место: как и другие кандидаты, она недостаточно критикует Дональда Трампа. Эксперты, с которыми общался «Холод», говорят об уникальной ситуации на этих выборах, где почти все кандидаты боятся нападать на экс-президента.

«Они находятся в двойственной позиции. С одной стороны, им нужно критиковать Трампа, потому что если не критиковать, то зачем за них голосовать, если есть Трамп, такой прекрасный. С другой стороны, кандидаты понимают, что Трамп все равно популярная фигура среди республиканцев, и если слишком сильно давить на него, то многие избиратели-республиканцы отвернутся от них, — объясняет политолог Ян Веселов. — Мы видим это по бывшему губернатору Нью-Джерси Крису Кристи, который, собственно, всю свою кампанию построил именно на критике Трампа. Это отражается в довольно низких для него рейтингах».

С ним соглашается и научный сотрудник Гуверовского института в Стэнфорде Сергей Санович: «Нынешняя предвыборная гонка очень странная: в ней фактически идет борьба за второе место. Основной кандидат не только недосягаем, он даже в дебатах не участвует и, более того, предлагал их отменить, считая что он уже фактически выиграл».

Кандидаты в президенты от Республиканской партии: бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, бывший посол ООН Никки Хейли, губернатор Флориды Рон ДеСантис и Вивек Рамасвами принимают участие в республиканских первичных президентских дебатах NewsNation в Алабаме, 6 декабря 2023 года Фото:Justin Sullivan / Getty Images / AFP / Scanpix

За мечтой

В 2021 году журналист Politico спросил Хейли, кажется ли ей, что она смогла бы выполнять работу президента. Хейли, не задумываясь, ответила: «Да, конечно».

За несколько месяцев избирательной кампании Хейли уже превратилась из очевидного аутсайдера в одного из лидеров гонки. Конечно, до рейтингов Трампа ей далеко, но она все активнее набирает поддержку избирателей и некоторых губернаторов.

На фоне остальных кандидатов Никки Хейли, по мнению экспертов «Холода», выделяется своей умеренностью. Одно из ключевых отличий Хейли — это готовность договариваться, в том числе с демократами. Это видно на примере одной из самых горячих тем в предвыборной кампании всех кандидатов — право на аборты. Хейли поддерживает ограничения на аборты, однако раскритиковала решение судьи Техаса, который выступил за запрет препарата для прерывания беременности. Хейли заявила, что она «не хочет, чтобы неизбираемые судьи решали что-то настолько личное». В своей кампании она делает акцент на том, что нужно достичь «национального согласия» по этому вопросу, и говорит о необходимости более широко распространять контрацепцию.

«Она стремится занять более умеренную позицию, потому что ни электорат не поддержит каких-то жестких запретов, ни чисто политически это невозможно на федеральном уровне. Некоторых избирателей привлекает такой умеренный образ», — говорит Веселов.

Тем не менее шансы Хейли на победу эксперты оценивают осторожно. «Поле конкурентов должно очищаться постепенно. Должны уходить менее популярные кандидаты и призывать голосовать за нее, с одной стороны, и, с другой стороны, с Трампом должно что-то случиться в плане электоральных рейтингов. Но пока не очень понятно, что это вообще может быть, кроме вердикта суда. Но до него придется ждать так долго, что к тому моменту может быть уже поздно», — говорит Веселов.

Александра Филиппенко смотрит на шансы Хейли более оптимистично. По ее мнению, «на данный момент американская политика имеет такую особенность, что могут произойти совершенно неожиданные повороты, которые изменят всю ситуацию».

Пока Трамп выглядит безусловным фаворитом, но у Хейли есть деньги и немного времени, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. Учитывая, что есть хоть и минимальный, но шанс, что Дональд Трамп не попадет в колорадский бюллетень. 19 декабря суд в Колорадо постановил, что власти штата не имеют права зарегистрировать Трампа кандидатом на праймериз. Однако у него есть возможность подать апелляцию, и эксперты уверены, что он ей воспользуется.

Эксперты сходятся во мнении, что рост популярности Никки Хейли и ее возможное избрание означают возвращение республиканской партии к своему прежнему, «дотрамповскому» состоянию.

«Она выглядит как политик бушевских времен. Ее внешняя политика — это “демократии между собой не воюют, поэтому пусть все будут демократиями”, — считает американистка Филиппенко. — И если мы говорим про “сделать Америку снова великой”, то она больше, чем Трамп, подходит под олицетворение этой фразы. Не в популистским смысле, а в действительном».