Россия производит снарядов, танков и ракет больше, чем до войны — NYT

Несмотря на введенные против России санкции, ей удалось нарастить выпуск боеприпасов и военной техники, превысив довоенный уровень производства. Об этом пишет американская газета New York Times, ссылаясь на источники среди европейских, американских и украинских чиновников.

Так, американские чиновники отмечают, что введенные после начала полномасштабного вторжения в Украину санкции против России серьезно замедлили производство боеприпасов и вооружений лишь на полгода. К концу 2022 года их выпуск снова начал расти.

Источники газеты отмечают, что это стало возможно благодаря высоким доходам от продажи энергоносителей. На вырученные средства российские спецслужбы и Минобороны смогли контрабандой ввозить микроэлектронику и другие западные материалы, которые необходимы для производства ракет и другого высокоточного оружия.

Как пишет NYT, Россия менее чем за год смогла восстановить поставки ключевых компонентов для производства оружия, направив их через такие страны, как Армения и Турция. В результате, как утверждают источники издания, объем производства оружия в России превысил довоенный уровень.

В частности, по оценкам одного из источников газеты, до войны Россия выпускала около 100 танков в год, а сейчас — 200. По данным западных чиновников, России также удалось почти удвоить производство артиллерийских снарядов, теперь, вместо одного миллиона в год, производится два.

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