Шесть новых российских «нельзя»

С начала войны российские власти преследуют людей за их антивоенную позицию. Спустя пять месяцев войны выяснилось, что теперь в России нельзя не только протестовать на улицах, но и критично отзываться о «специальной военной операции» в личных разговорах. «Холод» рассказывает, что теперь нельзя делать и чем это грозит.

Нельзя выходить на уличные шествия и пикеты

По данным ОВД-Инфо, с 24 февраля за антивоенную позицию были задержаны более 16 тысяч россиян. За пять месяцев войны власти не согласовали ни одного протестного мероприятия, так как формально с начала пандемии действовали коронавирусные ограничения. В начале июля Роспотребнадзор решил снять почти все ограничения, ведомство разрешило и проведение массовых мероприятий — митингов, шествий и других акций. Тем не менее, региональные власти запрет решили не снимать. В Москве, например, это обосновали «риском осложнения ситуации по заболеваемости».

Большинство задержанных на акциях, на которые россияне выходили в первые месяцы войны, получали штрафы по ч. 5 ст. 20.2 КоАП — «нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Эта статья административного кодекса предполагает штраф в размере 10–20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов. Некоторых задержанных избивали и угрожали им физической расправой.

Нельзя выражать отношение к войне на плакатах (даже если это цитата Путина)

В начале марта Госдума одобрила внесение в КоАП новой статьи 20.3.3 «о дискредитации Вооруженных сил РФ». По данным ОВД-Инфо на конец июня, по ней было заведено 2457 дел, а к ответственности привлечен 1781 человек. Тогда же Госдума одобрила поправки и в Уголовный кодекс: в соответствии с новой статьей 207.3 УК РФ за распространение недостоверных сведений о действиях вооруженных сил России грозит до 15 лет колонии. Сейчас, по данным правозащитников, по этой статье УК возбуждено более 70 уголовных дел.

Например, москвича Дмитрия Резникова суд оштрафовал на 50 тысяч рублей за то, что 13 марта он вышел на пикет с плакатом «*** *****». Суд признал это дискредитацией российских войск. Петербургскую художницу Сашу Скочиленко отправили в СИЗО за замену ценников в супермаркете на небольшие антивоенные листовки. Скочиленко вменяют распространение «фейков» о ВС РФ.

В начале июня полиция задержала доцента МГУ, кандидата от КПРФ на выборах в Госдуму 2021 года Михаила Лобанова из-за того, что он вывесил на балконе плакат «Нет войне». За это на него составили протокол о «дискредитации» российской армии.

В Екатеринбурге на активиста Владимира Короля составили административный протокол о «дискредитации» вооруженных сил России за то, что он вышел в мае на улицу с плакатом, где процитировал Владимира Путина: «Войной легче прикрыть свои провалы в экономической и социальной политике. В.В. Путин: Саммит G20 Аргентина Декабрь 2018».

Нельзя трогать Z-символику

Министерство обороны РФ сообщало, что буквы Z и V не являются официальными воинскими символами или обозначениями и не несут специальной нагрузки. Тем не менее, это не мешает властям привлекать россиян к ответственности за их использование в неправильном контексте.

В начале июня житель Уфы Роман Маринкин был задержан с плакатом «Качество жиzни падает. Vнешние угроzы растут». За это его оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации».

Житель Краснодара 32-летний Александр Кондратьев в начале марта, увидев плакат с буквой Z и георгиевской лентой, вышел из машины, чтобы плюнуть на него. Этот момент заснял на свой регистратор водитель другой машины. 17 марта Александра задержали и составили протокол по той же статье. В итоге он получил штраф — 30 тысяч рублей.

33-летнего жителя Сургута оштрафовали на 40 тысяч рублей за то, что он «писал негативные комментарии: Z — засранцы», объясняла суть дела начальник пресс-службы УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу Ольга Абмайкина.

6 мая пенсионерка Наталья Филонова попросила водителя маршрутки в Улан-Удэ убрать из салона букву Z. В ответ водитель высадил других пассажиров и отвез ее в отделение полиции. Филонову арестовали на пять суток по делам о мелком хулиганстве и сопротивлении полиции.

Нельзя рассказывать о войне в соцсетях (если ваше мнение расходится с позицией властей)

В апреле на московского муниципального депутата Любовь Якубовскую составили протокол о дискредитации российской армии из-за репоста публикации историка Тамары Эйдельман о событиях в украинской Буче, сообщила юристка Анастасия Буракова.

В начале июня суд оштрафовал экс-сотрудника МВД Игоря Князькова на 30 тысяч рублей за то, что он разместил во «ВКонтакте» аватар с надписью «Нет войне». «Им воров не надо ловить, лучше во “ВКонтакте” сидеть и статьи для людей рисовать!» — прокомментировал решение о «дискредитации» Князьков.

28 июня президенту Адвокатской палаты Удмуртии Дмитрию Талантову было предъявлено обвинение по статье о «фейках». Следствие решило, что Талантов разместил материалы «с заведомо ложной информацией об использовании вооруженных сил РФ на территории Украины в г. Ирпени и Буче, отождествляя их с идеологией фашизма и нацизма». Талантов поделился у себя в фейсбуке антивоенным постом из паблика «Московский активист» и написал: «А как по-другому [реагировать] после фотографий и видео от Харькова, Мариуполя, Ирпени, Бучи? Это уже не фашизм — это крайние нацистские практики!». Сейчас этот пост уже недоступен. Адвокату грозит до 10 лет тюрьмы.

Опасно может быть даже поставить лайк. В июле преподавателя философии и истории из Барнаула Алексея Аргунова оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии за грустный лайк под чужим постом о «дискредитации» армии в «Одноклассниках».

Нельзя критиковать войну в разговорах

Для того, чтобы заинтересовать правоохранительные органы, необязательно высказывать свою позицию на митинге или в социальных сетях. В конце июня в Тульской области гражданку Украины Татьяну Скомариду оштрафовали за разговор о том, что российские военные убивают в Украине мирных жителей. По сообщению пресс-службы судов региона, Скомарида в фойе гостинице «Встреча» в городе Ефремов «высказала негативное отношение к Вооруженным Силам РФ».

Семь лет колонии получил муниципальный депутат Алексей Горинов за то, что на заседании совета депутатов он назвал происходящее в Украине войной и призывал вывести оттуда российские войска.

В начале марта в Москве полиция пришла домой к шестикласснику, который выкрикнул в школе: «Слава Украине». Его мать вызвали в школу для беседы с инспекцией по делам несовершеннолетних.

Священника из Костромской области Иоанна Бурдина оштрафовали на 35 тысяч рублей за антивоенную проповедь. Его признали виновным по новой административной статье о дискредитации «использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Против учительницы из Пензы Ирины Ген возбудили уголовное дело по статье о «фейках» про российскую армию. Общаясь с учениками, Ген критиковала вторжение в Украину: «У нас тоталитарный режим. Любое инакомыслие считается мыслепреступлением. Мы все поедем на 15 лет. И я в том числе сейчас отъеду на 15 лет» — говорила учительница. Как рассказал глава правозащитной международной группы «Агора» Павел Чиков, о критических высказываниях учительницы английского языка в полицию сообщили ученики восьмого класса училища олимпийского резерва.

В середине июля 37-летний житель поселка Горки-10 в Подмосковье написал донос на жену, критикующую войну. Мужчина «попросил принять меры к своей супруге», которая выражает «антироссийские настроения» в связи с войной и «настраивает против правительства» ребенка.

Нельзя неправильно одеваться

Чтобы дискредитировать российскую армию, необязательно что-то говорить. В начале марта полицейские задержали в московском аэропорту Внуково девушку, у которой на рюкзаке была нашивка с перечеркнутым портретом Путина. Полицейские составили на нее протокол о «дискредитации» российской армии. Полицейские объяснили это тем, что Путин — верховный главнокомандующий. «Таким образом [задержанная] осуществила публичные действия, демонстрирующие ее личные отношения к президенту, тем самым в лице главнокомандующего дискредитировала вооруженные силы РФ и специальную операцию», — цитировало «ОВД-Инфо» протокол.

В конце марта петербуржец Константин Надеин вышел на пробежку. Полицейские задержали его из-за худи с надписями: «Путин вор!», «Слава Украине», «Слава Україні!» и «Putin is a liar». Через несколько часов после задержания Московский районный суд Петербурга оштрафовал его на 30 тысяч рублей, признав надписи на худи дискредитирующими российскую армию.

Признали «дискредитацией» армии РФ и кофту с надписью «No War». Жительницу Казани Зульфию Ситдикову, на которой была такая кофта, задержали 14 июня на приуроченном ко Дню Россию концерте Олега Газманова и отпустили после оформления протокола. 6 июля ее вызвали в отдел полиции, чтобы вернуть кофту, но в итоге снова задержали — в этот раз на Ситдикову ставили протокол о неповиновении полицейским. Суд арестовал ее на пять суток. 22 июля Ново-Савиновский районный суд Казани признал Зульфию Ситдикову виновной в «дискредитации» армии и оштрафовал ее на 40 тысяч рублей.