Хроника войны с Украиной. День 99

Российские военные продолжают штурмовать луганский Северодонецк. Тем временем в Госдуме утверждают, российские войска «практически перестали терять людей».

11:11

Банк бесплатных фото Pixabay закрыл доступ пользователям в России.

«Мы решительно осуждаем продолжающуюся незаконную войну России в Украине. В ответ на российское вторжение в Украину Pixabay больше не доступен в России», — сказано в сообщении на странице фотобанка при ее открытии с российских IP-адресов.

Накануне сервис для графического дизайна Canva объявил о закрытии доступа к своему сайту в России. Решение было принято тоже из-за вторжения в Украину.

10:52

Во Львовской области пять человек пострадали при обстреле Стрыйского и Самборского районов, сообщает глава области Максим Козицкий. Четверо из них находятся в состоянии средней тяжести — их госпитализировали.

По словам Козицкого, вчера вечером были нанесены ракетные удары по железной дороге в обоих районах. Всего было четыре попадания.

10:33

Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал депутата гордумы Алексея Холодарева на 40 тысяч рублей за пост с критикой символов Z и V и с просьбой не звать его на мероприятие в поддержку «спецоперации», сообщает 66.ru.

Суд признал это дискредитацией российской армии.

Сам депутат не согласен с этой оценкой и отрицает войну. «Я против убийств в любой форме и, на мой взгляд, все мои избиратели — за жизнь. Я очень люблю Россию, я люблю Украину, и мне очень обидно, что наши граждане и украинцы погибают сейчас непонятно за что», — приводит It's My City фрагмент выступления Холодарева на заседании.

В начале апреля депутата, который с 24 февраля критикует действия России в Украине, исключили из партии «Справедливая Россия — За правду», от которой он прошел в думу. В партии назвали его действия «наносящими вред политическим интересам партии».

10:05

Ночью российские военные обстреляли Киевский и Слободской районы Харькова, рассказал глава региона Олег Синегубов.

В Киевском районе снаряд попал в школу — в результате погибла женщина, еще один человек пострадал. Как уточняет областное управление ГСЧС, в Слободском районе из-за обстрела загорелось трехэтажное производственно-хозяйственное здание, но о пострадавших не сообщается.

Вчера во время обстрелов Харькова днем пострадали еще два мирных жителя. В селе Циркуны один человек был ранен.

Также под обстрелами оказались город Чугуев и ближайшие поселки Коробочкино и Клугино-Башкировка. Там пострадали четыре человека.

Губернатор сообщает, что на территории Харьковской области продолжаются бои. По его словам, на харьковском и изюмском направлениях российские военные сосредоточены на обороне и удержании уже занятых территорий.

9:17

Издание «Север.Реалии» рассказало о гибели на войне в Украине 21-летнего Антона Федосеева из деревни Большой Сабск в Ленинградской области, который родился с дефектом внешности и пошел служить по контракту, чтобы накопить на операцию.

«Заветной мечтой Антона была пластическая операция на лице, чтобы нос у него стал как у всех. Заработать на нее в деревне было нереально, говорят все его знакомые, поэтому после службы в армии он и согласился на контракт», — пишет «Север.Реалии».

Во время родов пуповина обмотала ребенку лицо, врачам пришлось делать срочную операцию. Федосеев вырос в многодетной семье — после смерти отца в 2004 году мать осталась одна с четырьмя детьми.

После учебы в Бегуницком агротехнологическом техникуме, где 20-летний Федосеев отучился на тракториста, ему пришла повестка в военкомат.

«После окончания колледжа он проходил практику, которую еще пойди найди в наших краях с тракторными правами. На местных фермах и так толком не платят, да еще и задерживают деньги. Конечно, он пытался найти хоть какую-то стабильность, вот и подписал контракт, хотя мы все его отговаривали», — говорит старшая сестра военного Алена Федулова.

Последний раз она разговаривала с братом 10 мая. Федосеев говорил о хорошей зарплате, был доволен, что сможет помочь матери. Он собирался скорее сделать пластическую операцию. «Он своего внешнего вида стеснялся, хотел заработать на операцию, а у нас разве такие деньги водятся?» — объясняет его сестра.

Во время последнего разговора он сказал, что их «куда-то перебрасывают » и он будет без связи, но потом он обязательно приедет в отпуск домой.

Федосеев служил механиком-водителем в 200-й отдельной мотострелковой бригаде береговых войск Северного флота. В начале марта издание Odessa Journal сообщило, что эта бригада разбита под Харьковом. Советник офиса президента Украины Алексей Арестович утверждал, что практически все служащие бригады погибли.

Семье Федосеева сообщили, что Антон погиб 19 мая под артобстрелом в Харьковской области. Домой его привезли в цинковом гробу.

Итоги 98-го дня войны

На востоке Украины из-за обстрелов продолжают гибнуть мирные жители.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на востоке страны каждый день погибают от 60 до 100 украинских солдат. В то же время депутат Госдумы Андрей Картаполов утверждает, что Россия «практически перестала терять людей» в боевых действиях.

Приморских депутатов, которые потребовали вывести российские войска из Украины, исключили из фракции КПРФ.

На жителя Нижегородской области завели уголовное дело о дискредитации российской армии за плакат на заднем стекле машины «с недостоверной информацией о российской армии».

Фото на обложке: Госслужба чрезвычайных ситуаций Украины