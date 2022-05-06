Хроника войны с Украиной. День 72

Украинские военные сообщают, что на «Азовстали» продолжаются обстрелы и взрывы.

13:45

Пенсионерку Наталью Филонову, попросившую водителя маршрутки снять висевшую в салоне букву Z, арестовали на пять суток. Об этом сообщают «Сибирь. Реалии» со ссылкой на активистку Лилию Донскую.

Советский районный суд Улан-Удэ счел действия Филоновой мелким хулиганством и сопротивлением полиции.

26 апреля пенсионерка попросила водителя маршрутки в Улан-Удэ убрать из салона букву Z. В ответ водитель высадил других пассажиров и отвез ее в отделение полиции, где ей стало плохо. После этого Филонову госпитализировали.

13:19

В Северодонецке Луганской области остаются около 15 тысяч человек из более чем 100 тысяч населения города, повреждены 80% объектов инфраструктуры, пишет «Громадське» со ссылкой на главу городской администрации Александра Стрюка.

«Вокруг города стоят войска, которые пытаются его штурмовать. <...> У нас остались люди, которые еще раньше приняли для себя решение не уезжать. Сейчас очень сложно уговорить их покинуть город. Это единичные случаи, когда нам удается кого-то уговорить », — говорит он.

По словам Стрюка, в городе повреждено электроснабжение, его сложно восстановить.

12:18

Жительницу Свердловской области Алену Смышляеву шесть раз оштрафовали по статье о дискредитации действий российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) на 180 тысяч рублей, сообщает проект «Сетевые свободы».

С 1 марта по 5 апреля «участковый лейтенант полиции Александр Голубцов регулярно посещал страницу Алёны Смышляевой в "приложении Фейсбук" и составлял протоколы», пишет проект.

11:43

Вчера вечером российские военные обстреляли предприятие «Азот » в Северодонецке, пишет глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай. В городе погибли два человека.

По его словам, около 18:00 российские снаряды попали в одну из последних АЗС в Луганской области и в расположенное рядом железнодорожное хозяйство «Азота ».

«Загорелись шпалы и трава на общей площади 400 м кв. Была угроза возгорания цистерн предприятия. Впрочем, спасателям удалось своевременно его предупредить », — написал Гайдай.

По его словам, вчера в Северодонецке было совершено 16 обстрелов по жилым кварталам и объектам инфраструктуры, из-за которых погибли два человека. Также повреждены 12 зданий, электроподстанция и комплекс торговых сооружений. Еще семь домов за сутки разрушены в Рубежном, два — в Новодружеске.

10:55

Затопить крейсер «Москва» помогли разведданные, которыми США поделились с Украиной, сообщает NBC.

Украинские военные обратились к США, чтобы спросить о корабле, шедшем по Черному морю к югу от Одессы. США идентифицировали его как «Москву», помогли подтвердить его местонахождение, после чего Украина нацелились на корабль и ударила по нему двумя противокорабельными ракетами «Нептун», рассказали NBC неназванные официальные лица. При этом США не участвовали в принятии решения о нанесении удара по крейсеру — американская морская разведка делится данными с Украиной, чтобы помочь ей защититься от российских корабельных атак.

Как пишет NBC, официальные представители США «выразили обеспокоенность тем, что сообщения об обмене разведданными США с Украиной могут разозлить Путина и спровоцировать непредсказуемую реакцию ».

В Минобороны России утверждали, что на крейсере произошел пожар, после которого «Москва» утонула при буксировке.

9:40

На журналиста Илью Азара составили протокол по статье о дискредитации использования российской армии (часть 2 статьи 20.3.3 КоАП). Максимальное наказание по ней — штраф до 100 тысяч.

Как пишет журналист, в прокуратуре ему сказали, что дело заведено из-за поста в Facebook, какого именно — не ясно.

9:32

Из «Азовстали», Мариуполя и прилегающих районов удалось эвакуировать 500 человек, рассказал генсек ООН Антониу Гутерриш. Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила об очередной эвакуации из Мариуполя, которая запланирована на сегодня, 12:00.

«Я надеюсь, что продолжение координации с Москвой и Киевом приведет к увеличению числа гуманитарных пауз для обеспечения безопасного прохода гражданских лиц », — написал Гутерриш.

Итоги 71-го дня войны

Полк «Азов» опубликовал видео взрывов на территории мариупольского комбината «Азовсталь» и сообщил, что штурм предприятия продолжается.

СБУ сообщила о задержании в Испании пророссийского блогера Анатолия Шария. Его подозревают в госизмене и нарушении равноправия граждан.

В Санкт-Петербурге у пятерых активистов группы «Мирное сопротивление» прошли обыски по делу о «фейках» о российской армии.

Сокамерницы устроили травлю художницы Саши Скочиленко, арестованной по делу о замене ценников в супермаркете на антивоенные листовки.

Фото на обложке: ГСЧС Украины