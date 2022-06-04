Хроника войны с Украиной. День 101

Российские военные заняли большую часть Луганской области, но, по мнению британской военной разведки, за 100 дней войны не смогли достичь не одной стратегической цели.

10:40

В Горском при обстреле погибли мать с ребенком, рассказал глава Луганской области Сергей Гайдай. Кроме того, в Золотой погиб местный житель.

Также стало известно о гибели жителя Горского три дня назад.

По словам Гайдая, в Северодонецке продолжаются бои, есть раненые среди гражданского населения. Чиновник утверждает, что россияне там несут потери.

Из-за обстрелов в Северодонецке и Лисичанске за сутки повреждены шесть многоэтажек, в Горском — восемь домов, в Новоивановке — семь, во Врубовке — шесть.

Итоги 100-го дня войны

Россия взяла под контроль 90% Луганской области, но за сто дней войны в Украине не смогла достичь ни одной стратегической цели, сообщила британская военная разведка.

Под Севердонецком при обстреле были ранены двое журналистов Reuters, их водитель погиб.

С начала войны в Украине погибли как минимум 3 211 российских военных, подсчитала «Медиазона».

Евросоюз ввел санкции против Алины Кабаевой, жены и детей пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и украинских чиновников, которые руководят оккупационными администрациями в Херсоне и Мелитополе.

В Москве арестовали автора телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова, который стал фигурантом уголовного дела о «фейках» про российскую армию. За посты в соцсетях ему грозит до десяти лет колонии.

Фото на обложке: Okovalenko / Shutterstock.com