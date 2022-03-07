Хроника войны с Украиной. День 12

Почти 5 тысяч человек задержали вчера в России на антивоенных демонстрациях. В ОВД Братеево в Москве избивали задержанных и угрожали им физической расправой. «Холод» рассказывает о происходящем.

19:40

Канада наложила санкции на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, министра здравоохранения Михаила Мурашко, министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева, гендиректора Первого канала Константина Эрнста, телеведущего Владимира Соловьева, главреда RT Маргариту Симоньян, миллиардера Олега Дерипаску и депутата Госдумы Павла Крашенинникова.

19:35

19:30

Более полутора миллиона человек покинули Украину за последние 10 дней, сообщает Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Он назвал это самым быстро растущим кризисом беженцев в Европе со времен второй мировой войны.

19:14

В Москве полиция пришла домой к шестикласснику, который выкрикнул в школе «Слава Украине», пишет «Новая газета».

По словам ученика, на уроке истории учительница обсуждала с детьми события в Украине. Преподавательница говорила об «агрессии Украины», процветающем в стране нацизме и «фейковых постах» украинцев и американцев о том, что на митингах в России избивают людей. После урока школьник крикнул «Слава Украине».

На следующий день ученика и его мать вызвали в школу для беседы с инспекцией по делам несовершеннолетних, в итоге мать написала заявление о том, что забирает сына из школы.

Еще через день домой к школьнику пришли полицейские, рассказал сам подросток. Около получаса они стучали в дверь, затем отключили электричество в квартире и ушли, оставив под дверью повестку о вызове на опрос.

«Я сидел на кровати и думал, что сейчас будет. Но не боялся. Мне даже интересно было, что у них там происходило. Как они там решают: вот у нас тут двенадцатилетний мальчик свое мнение высказал, давайте-ка мы к нему домой придем. Вот он нам не открывает, давайте ему свет отключим», — рассказал мальчик.

18:43

В Дублине грузовик протаранил ворота посольства России, сообщает Evening Standard. На видео слышны одобрительные крики после того, как грузовик сносит ворота.

Полиция начала расследование, а водителя арестовали.

Издание отмечает, что в последние дни у российского посольства в Дубрине проходят протесты из-за войны в Украине.

18:01

«Единая Россия» предложила национализировать производства иностранных компаний, которые закрывают бизнес в России, передает ТАСС.

«Такие действия западных компаний — не что иное, как предумышленное банкротство. «Единая Россия» предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем выходе и закрытии производств в России во время спецоперации на Украине», — сказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

17:33

C 24 февраля в результате военных действий в Украине погибли 406 человек, сообщает управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Еще 801 человек получил травмы и ранения. Среди погибших 27 детей, среди раненных — 42 ребенка.

Основные причины гибели гражданского населения — применение оружие взрывного действия с большой площадью поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии, и ракетные и авиационные удары.

В управлении отмечают, что погибших и пострадавших, скорее всего, больше, поскольку информация из районов, где идут активные боевые действия, задерживается.

16:03

На антивоенных акциях по всей России задержали 5020 человек, сообщает «ОВД-Инфо» (признано «иностранным агентом»). Акции проходили как минимум в 69 городах.

Всего же с 24 февраля за протесты против войны задержано 13518 человек.

15:37

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что Россия предупредила Украину о том, что война прекратится, как только украинские власти страны выполнят условия российской стороны.

«Они должны внести поправки в их Конституцию, согласно которым Украина откажется от любых целей вступить в какой-либо блок. Мы также говорили о том, что они должны признать Крым российской территорией, и о том, что они должны признать Донецк и Луганск независимыми государствами. Это все. И это прекратится в тот же момент», — цитирует Пескова Reuters.

Одновременно с этим пресс-секретарь сказал, что Украина должна прекратить боевые действия: «Мы действительно заканчиваем демилитаризацию Украины. Мы закончим ее. Но главное, чтобы Украины прекратила свои боевые действия. Они должны прекратить их, и тогда никто не будет стрелять».

14:51

Компания Levi Strauss&Co. временно прекращает работу в России. В официальном заявлении говорится LS&Co, что в течение нескольких месяцев компания собирается помогать сотрудникам и партнерам, которые пострадают из-за ухода Levi Strauss с российского рынка.

А компания «Боинг» заявила о прекращении закупок титана из России и закрытии технических отделов в Москве и Киеве.

14:37

Россия пополнила список «недружественных» стран. Теперь их 48 — среди них:

Австралия

Албания

Андорра

Великобритания

страны ЕС

Исландия

Канада

Лихтенштейн

Микронезия

Монако

Новая Зеландия

Норвегия

Республика Корея

Сан-Марино

Сингапур

Тайвань

Украина

Черногория

Швейцария

Япония

Согласно распоряжению правительства, «российские граждане и компании, само государство, его регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях. Для этого должник может попросить российский банк создать специальный рублевый счет «С» на имя иностранного кредитора и перечислить на него выплаты в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на день платежа». Этот порядок распространяется на выплаты, превышающие 10 млн рублей в месяц (или аналогичную сумму в валютном эквиваленте).

14:24

Петербургский городской суд зарегистрировал административное дело по статье 20.3.3 (ч.1) КоАП в отношении Натальи Вакутиной, участвовавшей в антивоенном митинге 6 марта. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Вакутину обвиняют в том, что она вышла на акцию с плакатом «Нет войне» и скандировала этот лозунг.

Согласно протоколу, Вакутина «находясь у д. 35 по Невскому пр., осуществила публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в ДНР и ЛНР в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, которые используются на основании решения Президента РФ и с согласия Совета Федерации ФС РФ, при большом скоплении граждан, не менее 100 человек, держала в руках и демонстрировала плакат «Нет войне», а также выкрикивала аналогичный лозунг, тем самым выражала свое мнение об участии Вооруженных сил РФ в войне, а не в специальной операции».

14:03

За последние дни минимум 20 тысяч россиян уехали в Грузию. Несмотря на это, визы для россиян вводить пока не собираются.

13:30

Издание «РБК-Украина» опубликовало видео последствий попадания снаряда в жилой дом в Харькове.

13:17

⁠Поэтесса Вера Полозкова покинула Россию. «Мы улетели. Это была очень горькая неделя», — написала она.

«Абсолютно безумная, зверская война против ближайших соседей, худший за 30 лет экономический кризис и пропаганда в лучших традициях геббельсовских руководств. И ненависть как национальная идея. Но государство — не равно народ. Люди, принимающие решения за мой народ, у власти незаконно: честных выборов не было десятилетие. Поэтому их единственное оружие — вранье и нагнетание ужаса. Я верю, что так будет не всегда», — заявила Полозкова.

12:55

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ввести против России новые санкции, бойкотировать ее экспортные продукты и не покупать у нее нефть.

«Можно называть это эмбарго, а можно просто моралью», — сказал он.

12:51

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш призвала женщин выходить на антивоенный митинг 8 марта в 14:00.

«Завтра нам не нужны тюльпаны и коробки конфет. Все, чего мы действительно хотим — чтобы наши близкие были с нами, в безопасности. Пора смело и громко заявить об этом», — написала она.

12:38

На члена совета правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова составили протокол о нарушении правил проведения акции. Его задержали 6 марта на Манежной площади во время одиночного пикета против войны в Украине, сообщает «Кавказский узел».

12:32

Переговоры РФ и Украины в Беловежской пуще могут начаться в 15:00 по московскому времени, пишет «Интерфакс».

12:25

Uniqlo остается в России.



«Одежда — это жизненная необходимость. Народ России имеет такое же право на жизнь, как и мы», — заявил генеральный директор компании.

Фото: Uniqlo

12:11

В Международном суде ООН проходят слушания по иску Украины против России. Украина обвиняет ее в геноциде своих граждан.

11:54

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Украина не примет вариант гуманитарных коридоров, предложенных Россией. Они предполагают эвакуацию в Россию и Беларусь.

«Это неприемлемый вариант для открытия гуманитарных коридоров», – сказала она.

Украина направила в ответ свое видение возможных гуманитарных коридоров.

11:46

Российские власти 7 марта объявили с 10:00 «режим тишины» и заявили, что открывают гуманитарные коридоры для выхода гражданского населения из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум, «учитывая катастрофическую гуманитарную обстановку и ее резкое обострение в городах Киев, Харьков, Сумы и Мариуполь, а также по личной просьбе президента Французской Республики Эммануэля Макрона». Некоторые коридоры предполагают эвакуацию гражданского населения украинских городов в Россию.

11:36

Новая Зеландия ввела санкции против более чем 100 российских чиновников, бизнесменов и их родственников. Они не смогут путешествовать в эту страну. В списке президент Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, глава правительства Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров и другие.

11:20

По обновленным данным ОВД-Инфо, задержаны больше 5 тысяч человек, в том числе как минимум 2394 в Москве и 1263 в Санкт-Петербурге.

10:25

Запись пыток в ОВД Братеево.

«— Я тебе угрожаю физической расправой».

«Чмо, *****».

«Путин на нашей стороне. Вы враги народа. Щас ******** [добьем] тебя. Еще премию за это получим».

«Вы ******** [сумасшедшие]».

«— Вы говорите о том, чтобы током меня бить? — Да, 220 вольт».

«— Сука, отвечать будешь?

— 51 статья.

Звуки удара, вздох девушки.

— Чмо, отвечать будешь? Я хуже могу!

— 51 статья.

Звуки удара».

Такую запись в ОВД Братеево сделала одна из задержанных Александра Калужских, которую избивали во время допроса.

«Били по ногам, по голове подзатыльники. Облили водой. Сорвали маску, вырвали телефон из рук, кинули в стену, дважды. В конце подняли, вытерли отпечатки. Хватали за волосы, водили в разные стороны. Обзывали. В кабинете были две девушки, они просто смотрели на пытки», — рассказал она изданию Sota.

Девушка уже вышла из ОВД.

10:00

Что произошло за ночь

На протестных антивоенных митингах в 69 городах России задержали почти 5 тысяч человек.

В ОВД Братеево, по словам задержанных, «били по ногам, голове, облили водой».

TikTok приостанавливает работу в России из-за закона о «фейках», по которому за высказывания о войне можно получить до 15 лет колонии. Вести прямые трансляции и загружать новый контент из страны больше нельзя, но можно обмениваться сообщениями. Согласно заявлению компании, эти меры будут действовать, пока она разбирается с последствиями закона.

Фото на обложке: Валерий Нутовцев