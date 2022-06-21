Хроника войны с Украиной. День 118

По словам советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, с начала войны погибли около 10 тысяч украинских военных.

16:07

Президент Владимир Путин назвал «вооруженную составляющую» России наиболее эффективной в мире, передает РИА «Новости».

«Я не думаю, что сегодня в мире есть более эффективная вооруженная составляющая, чем в России», — сказал Путин, общаясь с выпускниками высших военных учебных заведений.

Россия уже почти четыре месяца ведет войну в Украине. За это время, по подсчетам журналистов, власти сообщили о гибели более трех тысяч российских военных, а в конце марта российская армия отступила, покинув Киевскую и Черниговскую области. Последние недели Россия ведет бои за районы Луганской и Донецкой областей, которые оставались под контролем властей Украины.

15:31

С сайта Ельцин Центра по требованию силовиков удалили антивоенное заявление, сообщает It’s My City со ссылкой на пресс-службу центра.

Текст заявления, опубликованного 25 февраля, по-прежнему доступен в веб-архиве.

«Это немыслимая беда для обеих стран и их народов. Осознавая всю меру ответственности, которая лежит на нас как на гражданах более сильной стороны братоубийственного конфликта, призываем незамедлительно остановить военные действия», — говорилось в нем.

15:19

Семьям работников «Черноморнефтегаза», пропавших без вести после обстрела буровых платформ, выплатят компенсации по 6,5 миллионов рублей, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

Пятерым спасенным с платформы выплатят по 3 миллиона рублей.

14:45

В Тульской области гражданку Украины Татьяна Скомариду оштрафовали за разговор о том, что российские военные убивают в Украине мирных жителей, сообщает пресс-служба судов региона.

Ефремовский межрайонный суд признал ее виновной в «дискредитации» российской армии и назначил штраф в 30 тысяч рублей.

Дело рассмотрели 20 июня. При этом разговор, который стал поводом для административного протокола, произошел 19 июня.

По сообщению пресс-службы, тогда Скомарида в фойе гостинице «Встреча» в городе Ефремов «высказала негативное отношение к Вооруженным Силам РФ, проводящим специальную военную операцию на территории Донецкой и Луганской народных республик, а именно, что военные РФ убивают мирных граждан Украины».

«Медиазона» обратила внимание на то, что на сайте суда есть карточка еще одного административного дела против украинки — ее признали виновной в неповиновении полиции (статья 19.3 КоАП). Какое наказание она получила по этому делу, неизвестно.

В марте издание «Заря Ефремов» писало, что в здании гостиницы «Встреча», который входит в гостиничный комплекс «Ефремов», поселили 116 беженцев из Мариуполя.

14:19

Украина вернула тела еще 35 погибших украинских военных, сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий страны.

14:15

Минобороны России сообщило, что российские военные нанесли ракетные удары по военному аэродрому в районе Одессы в качестве ответа на вчерашний обстрел буровых платформ «Черноморнефтегаза».

Военное ведомство утверждает, что в результате были уничтожены ангары с беспилотниками «Байрактар-ТБ2».

Кроме того, в новой сводке Минобороны отчитывается о том, что в результате ударов российской авиации, ракетных войск и артиллерии убиты 570 «националистов».

Вчера украинские военные обстреляли буровые платформы недалеко от Крыма. Семь человек пропали без вести, трое пострадали.

13:05

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев пообещал, что меры России в ответ на отказ Литвы от транзита товаров в Калининград «окажут серьезное негативное влияние» на литовцев, передает РИА «Новости».

«На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы», — сказал Патрушев.

Он называет решение Литвы «блокадой» Калининградской области.

18 июня Литовская железнодорожная компания LTG Cargo, выполняя требования Еврокомиссии, прекратила транзит подсанкционных товаров в Калининградскую область. Это касается, например, предметов из чугуна и стали, реактивного топлива, товаров для использования в авиации и космической промышленности, нефти и нефтепродуктов, угля, строительной техники, а также икры, алкоголя, удобрений. Власти региона сообщили о планах доставлять эти товары по морю.

12:21

В Горно-Алтайске главного редактора газеты «Листок» Виктора Рау оштрафовали на 120 тысяч рублей по статье о призывах к санкциям, сообщает проект «Сетевые Свободы».

Поводом для дела стала заметка, в которой Рау призывал присылать в телеграм-бот «Нюрнберг 2.0» имена российских чиновников, поддержавших войну, в рамках сбора информации «для дальнейшего суда над ними» и передачи данных зарубежным министерствам иностранных дел.

Полицейские в материалах административного дела представили справку сотрудницы Горно-Алтайского государственного университета Юлии Хвастуновой, в которой та дает оценку публикации Рау. На сайте университета указано, что научная специальность Хвастуновой — теология.

Как пишут правозащитники, по мнению Хвастуновой, «автор статьи опирается исключительно на источники прозападного либерального толка с агрессивно антироссийской линией, точно повторяя пропагандистские и информационные лозунги прозападной антироссийской системы, что в ситуации жестокой информационной войны является осознанной деятельность по дезинформации населения России, постоянно игнорирует официальные заявления российских властей, а также видеоматериалы, фиксирующие мягкий деликатный характер ведения военных действий и охрану мирных жителей».

Поскольку судья огласил только резолютивную часть своего решения без мотивировочной, пока неясно, легли ли доводы Хвастуновой в основу постановления.

11:53

За сутки в Харьковской области погибли трое человек, еще семеро ранены, сообщает глава региона Олег Синегубов.

Под обстрелами находились Чугуевский, Харьковский и Изюмский районы. В последнем тушат пожар на газоперерабатывающем предприятии, который начался из-за обстрелов.

Российские военные продолжают обстреливать районы Харькова. Ночью нанесли удар по образовательному учреждению, здание разрушено на 40%.

По словам Синегубова, в районе города Изюм продолжаются бои.

10:46

Роскомнадзор заблокировал сайт британской газеты The Telegraph, заметил проект «Роскомсвобода».

«Генеральная прокуратура РФ посчитала фейковой одну из статей издания и внесла её в реестр запрещенной информации», — уточняет проект.

Поводом стала статья газеты об использовании российскими военными мобильных крематориев. Публикация сопровождалась комментарием министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что эти крематории могут использоваться для сокрытия доказательств военных потерь.

10:12

Глава Донецкой области Павел Кириленко обвинил российских военных в обстреле школы в Авдеевке снарядами реактивной системы залпового огня «Град» с магниевым зарядом.

«Это уже третья школа, уничтоженная россиянами в Авдеевке. Всего же в Донецкой области оккупанты разрушили около двух сотен школ», — пишет Кириленко.

10:08

За прошедшие сутки в Лисичанске погиб мужчина, а местная жительница получила ранение — ее эвакуировали в Краматорск, рассказал глава Луганской области Сергей Гайдай.

«Окончательное количество жертв устанавливаем, потому что вчера по городу практически невозможно было передвигаться», — пишет он в телеграм-канале.

В Горском из-за обстрелов повреждены еще 13 домов, в Новоивановке — семь, а во Врубовке разрушен лицей.

В промзоне Северодонецка продолжаются бои. По словам Гайдая, россияне попали в здание первой проходной комбината «Азот», обстреляли территорию кирпичного завода и открывали огонь в районе трех мостов. Бои идут также вблизи Николаевки.

Глава региона сегодня также рассказал, что на «Азоте» остаются 568 человек, в том числе 38 детей. По словам Гайдая, это, в основном, работники предприятия со своими семьями, которые «наотрез отказались эвакуироваться».

Итоги 117-го дня войны

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что украинская армия с начала войны потеряла около 10 тысяч военных.

Украинские силы нанесли удар по буровым платформам крымского «Черноморнефтегаза». Семеро человек, находившихся на платформах, пропали без вести, еще трое получили ранения.

Глава Брянской области обвинил украинских военных в обстреле приграничного поселка из оружия, поставляемого западными странами. Один человек пострадал.

Украинская армия в Северодонецке контролирует только территорию комбината «Азот», сообщил глава Луганской области.

По оценке вице-премьера Украины Ирины Верещук, более 1 500 мирных украинцев находятся в плену в российских тюрьмах.

Фото на обложке: Sofia Bobok / Anadolu Agency / ddp / Vida Press