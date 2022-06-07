Хроника войны с Украиной. День 104

Российские военные продолжают штурмовать город Северодонецк Луганской области.

11:44

Минобороны включило моряков с крейсера «Москва» в список участников «спецоперации», при этом в состав войск, привлекаемых к военным действиям, крейсер якобы не входил. Об этом пишет «Медиазона».

Издание сообщает об этом со ссылкой на ответ прокуратуры Черноморского флота матери раненного матроса Гульназ Уразаевой, согласно которому воинская часть 84201, в которой служили моряки «Москвы», включена в перечень «соединений и воинских частей, привлекавшихся к участию в специальной военной операции». Первым документ опубликовал телеграм-канал «Военный омбудсмен», его подлинность «Медиазоне» подтвердила Уразаева.

Решение о включении воинской части в перечень, согласно ответу прокуратуры, принято Минобороны для «обеспечения возможности социальных прав и гарантий, а также получения экипажем корабля и членами их семей выплат». При этом в документе сказано, что «Москва» не входила в состав войск, привлекаемых к «спецоперации» и находилась в нейтральных водах, когда затонула.

В Минобороны также не признают, что крейсер участвовал в войне в Украине.

11:03

В Харьковской области за последние сутки погибли два человека, еще семеро ранены, рассказал глава областной администрации Олег Синегубов.

Один человек погиб в городе Дергачи, еще один — в селе Черноглазовка.

По словам Синегубова, в Харькове из-под завалов достали 52-летнего мужчину, он серьезно не пострадал. Ночью, отмечает глава региона, был обстрелян Киевский район города и стадион «Металлист».

10:16

Новая Зеландия ввела санкции против 44 компаний России и Беларуси, в том числе против «Газпрома».

9:14

Российские военные обстреляли школу, рынок и горно-индустриальный колледж в городе Лисичанск, сообщает глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, из школы эвакуировали двух пострадавших, а здание колледжа «практически выгорело». Еще троих пострадавших, двоих мужчин и женщину, госпитализировали из Лисичанска и Приволья в другие регионы.

Итоги 103-го дня войны

В российском плену находятся около 2 500 украинских военных, защищавших территорию завода «Азовсталь», они не подвергаются пыткам, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Суд в Калининградской области признал список погибших в Украине российских военных запрещенной информацией.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил и рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект, который приравнивает переход на сторону противника в «условиях вооруженного конфликта» к госизмене.

Басманный районный суд Москвы арестовал Тимофея Мокия, шестого подозреваемого по делу о подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева, спустя полтора месяца после ареста первых пятерых подозреваемых.

Фото на обложке: ГСЧС Украины