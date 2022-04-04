Хроника войны с Украиной. День 40

Российские военные называют провокацией фотографии и видео с убитыми мирными гражданами в Киевской области. Тем временем Human Rights Watch задокументировала военные преступления против мирного населения в этом регионе.

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В Новодружеске во время обстрела вечером 3 апреля были убиты два волонтера, рассказал глава Луганской области Сергей Гайдай.

Он утверждает, что волонтеры попали под обстрел со стороны российских военных. Погибшие выдавали гуманитарную помощь местным жителям.

«Так было и вчера, пока не прилетела мина. Кстати, одна из погибших спасла жизнь коллеге, прикрыв ее собой, когда начался российский обстрел города», — написал глава области.

За прошедшие сутки из-за обстрелов пожары произошли в двух многоэтажках Северодонецка и нескольких частных домах Новодружеска.

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Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о ракетных ударах по городу. Он попросил жителей не публиковать фотографии и видео ударов.

Итоги 39-го дня войны

Минобороны России назвало «очередной провокацией» и «постановкой киевского режима» фотографии и видео из Бучи с телами убитых людей, в том числе со связанными руками.

Human Rights Watch обвинила российских военных в преступлениях против мирных жителей. Правозащитники подтвердили информацию о массовых казнях в Черниговской и Киевской областях и многократном изнасиловании женщины под Харьковом.

Из Киевской области после ухода российских войск вывезли 410 тел мирных жителей, рассказала генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

В Каховке в Херсонской области российские военные открыли стрельбу по участникам проукраинского митинга.

Российские военные нанесли удар в районе Одесса по нефтеперерабатывющему заводу и хранилища горюче-смазочных материалов.

Фото на обложке: Rodrigo Abd, AP/Scanpix