Хроника войны с Украиной. День 68

С территории «Азовстали» при содействии ООН начали эвакуировать мирных жителей.

10:47

После эвакуации мирных жителей российские войска снова начали обстреливать мариупольский комбинат «Азовсталь», на территории которого находятся украинские военные, в том числе сотни раненых, рассказал командир 12-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Денис Шлега.

«После того как вчера закончилась операция по выводу мирного населения с завода, враг начал применять все виды вооружения, и ночь у нас была неспокойной. Где-то с двух до трех утра работала по "Азовстали" корабельная артиллерия, а под утро стало тише», — цитирует командира «Укринформ».

Вчера украинские власти сообщили об эвакуации около 100 мирных жителей на территории, подконтрольные Украине. Россия же объявила, что еще 80 человек эвакуированы на территорию ДНР. Ранее власти Украины сообщали, что на «Азовстали» около тысячи мирных жителей.

10:18

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал непростительным и возмутительным, а также «ужасной исторической ошибкой » высказывание российского главы МИД Сергея Лаврова, который сказал, что «у Гитлера тоже была еврейская кровь», а евреи — «самые ярые антисемиты».

«Евреи не убивали себя во время Холокоста. Самый низкий уровень расизма по отношению к евреям — обвинять самих евреев», — написал Лапид в твиттере.

1 мая Лавров дал интервью итальянскому телеканалу Mediaset. Российский министр отвечал на вопрос, в котором упоминалось, что президент Украины Владимир Зеленский — еврей и это не согласуется с российским тезисом о необходимости «денацификации» страны.

Лавров сказал: «Нацификация есть: захваченные в плен боевики и батальоны "Азов", "Айдар" и других подразделений, носят на одежде, своем теле символ и татуировки свастики, нацистских батальонов Ваффен-СС, открыто читают и пропагандируют "Майн кампф". Он выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. В семье не без урода, как у нас говорят».

10:05

В Запорожской области в городе Орехов из-за обстрелов госпитализировали четыре человека, еще двое мужчин с осколочными ранениями погибли, сообщает областная военная администрация. Власти утверждают, что российские военные обстреляли многоэтажные дома.

9:48

В Луганской области трое человек погибли в результате обстрелов, сообщает глава региона Сергей Гайдай. Еще трое пострадали.

«По меньшей мере 12 домов уничтожено в Ореховом, четыре — в Горском. В Лисичанске сгорело старинное здание многопрофильной гимназии, которая является частью бельгийского наследия города, а также повреждены несколько домов. В Северодонецке — шесть многоэтажек, пять из которых расположены рядом», — рассказал Гайдай.

9:24

Большой театр отменил показы в начале мая оперы «Дон Паскуале» режиссера Тимофея Кулябина и балета «Нуреев» режиссера Кирилла Серебренникова. Причины отмены театр не назвал.

Оба режиссера в своих соцсетях выкладывали антивоенные посты.

9:08

Основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков рассказал The New York Times, что на следующий день после его антивоенного поста администрация президента России потребовала от руководства банка разорвать связи с бизнесменом, пригрозив в противном случае национализацией банка.

Также, по словам Тинькова, от руководства банка потребовали поменять название. 22 апреля банк объявил о смене названия.

На прошлой неделе Тиньков продал свою долю в 35% компании «Интеррос» российского бизнесмена Владимира Потанина. Тиньков утверждает, что продал ее за 3% от реальной стоимости.

«Я не мог обсуждать цену. <…> Они заставили меня продать ее из-за моих заявлений. Я продал ее за копейки», — сказал банкир. В то же время он добавил, что благодарен Потанину за возможность спасти часть денег.

Также Тиньков рассказал о найме телохранителей из-за того, что его знакомые в российских спецслужбах сказали, что ему стоит опасаться за свою жизнь.

В банке сказали NYT, что никаких угроз не получали.

Исправлено в 10:40. Изначально ошибочно утверждалось, что долю пришлось продать на 3% дешевле, чем она стоит.

8:42

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил ночью о двух взрывах в регионе.

«По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет», — написал он.

Итоги 67-го дня войны

Минобороны России отчиталось об эвакуации более миллиона украинцев в российские регионы.

Около 100 мирных жителей вышли с территории «Азовстали» в Мариуполе и направились на территорию, подконтрольную украинским властям, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В то же время Минобороны России объявило об эвакуации 80 мирных жителей с «Азовстали» на территорию ДНР. Военные утверждают, что тех, кто хотел уехать в подконтрольные Украине регионы, передали представителям ООН.

В Донецкой, Харьковской, Днепропетровской в результате обстрелов погибли несколько человек.

В Луганской области российские военные взяли в плен водителя эвакуационного автобуса.

На военном объекте в Белгородской области, граничащей с Украиной, произошел пожар.

Фото на обложке: Олег Переверзев для «Холода»

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