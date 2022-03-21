Хроника войны с Украиной. День 26

10 миллионов украинцев покинули свои дома из-за войны. В городах, занятых российскими военными, жители продолжают протестовать против их власти.
15:49
Журналист немецкого издания Bild Пол Ронжеймер опубликовал видео с места ночных обстрелов в Киеве, где сегодня сгорел торговый центр.
«Всего в 15 минутах от центра [Киева]. Это безумие», — комментирует увиденное журналист.
15:38
Краснодарца Александра Кондратьева оштрафовали на 30 тысяч рублей за плевок на баннер с буквой Z и надписью #СвоихНеБросаем, рассказал адвокат Михаил Беньяш.
Прикубанский суд Краснодара посчитал это дискредитацией российской армии. Сам Кондратьев на заседании сказал, что считает букву Z на этом баннере свастикой и поэтому плюнул на нее.
Кондратьев увидел баннер на одной из улиц Краснодара, проезжая по дороге, остановился и вышел из машины, чтобы плюнуть на него. Этот момент попал на видеорегистратор другого автомобилиста, а через несколько дней Кондратьева задержала полиция.
15:30
В Харькове после попадания снаряда в жилой дом погиб 96-летний Борис Романченко, переживший концлагерь Бухенвальд, сообщила администрация мемориального комплекса Бухенвальд со ссылкой на его внучку. Это произошло 18 марта.
В 1942 году Романченко попал в Бухенвальд, после чего в течение трех лет прошел концлагеря Пенемюнде, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзен. Как сообщает администрации мемориального комплекса, Романченко выступал за то, чтобы люди помнили о нацистских преступлениях.
15:12
УНИАН передает, что в Херсоне на проукраинском митинге российские военные бросили в протестующих светошумовые гранаты и открыли стрельбу. Есть раненые.
Местные телеграм-каналы публикуют видео с раненым мужчиной, истекающим кровью. Девушка за кадром говорит, что раненый — пенсионер.
Херсон занят российскими войсками.
15:02
Глава Житомирской областной администрации Виталий Бунечко обвинил российские войска в обстреле сел Народицкого района из «Градов». По его словам, есть погибшие и пострадавшие, но глава региона не назвал их число.
14:59
Financial Times, The Economist, The Wall Street Journal и The Washington Post открыли доступ к своим статьям для читателей из России и Украины, сообщает Digiday.
Издание The New York Times не стало отменять платный доступ, но 9 марта создало телеграм-канал и публикует там ссылки на свои тексты и их фрагменты.
14:41
Российские военные похитили четверых мелитопольских журналистов, утверждал медиахолдинг «Местные вести».
«Домой к журналистам Юлии Ольховской и Любови Чайке, издателю Михаилу Кумоку, выпускающему редактору газеты «Мелитопольские ведомости» Евгении Борян пришли вооруженные люди, забрали их и увезли неизвестном направлении», — сказано в сообщении «Местных вестей». Российские войска, как считают в издании, таким образом пытаются добиться сотрудничества.
Кроме того, сайт «Вестей» подвергся хакерской атаке и не работает.
Позднее Национальный союз журналистов Украины сообщил об освобождении Борян, Ольховской и Чайки после беседы о необходимости сотрудничать с российскими военными. Однако по-прежнему неясно, где находится издатель «МВ-холдинга» Михаил Кумока.
Обновлено в 14:51. Добавлена информация об освобождении трех журналисток.
13:49
Российские военные ночью обстреляли Подольский район Киева, погибли восемь человек, сообщает мэр города Виталий Кличко.
По его словам, в результате обстрела Подольского района сгорел торговый центр, повреждены две школы и два детских сада, а также шесть жилых домов, три из которых больше непригодны для жизни.
Мэр Киева также отмечает, что из-за пожаров после авиаударов воздух в городе загрязнен, и просит носить на улице респираторы и не открывать окна.
13:17
Жительницу Тулы оштрафовали на 48 тысяч рублей из-за вывешенного на балконе плаката с надписью «Я против войны».
«Тем самым [она] подрывала доверие к проведению <…> специальной военной операции по защите граждан ДНР и ЛНР», — сказано в сообщении пресс-службы судов региона.
Тулячка признала вину по статье о дискредитации российских войск.
12:49
Повара иркутского управления ФСИН Марка Левицкого заставили уволиться из-за антивоенного пикета, сообщает «Иркутский инсайдер».
Левицкий, как пишет издание, работал во ФСИН три года. В начале марта он вышел к иркутскому стадиону «Труд» с плакатом «Путин — это не Россия. Нет войне на Украине. Путина в отставку». Его задержали и через несколько часов отпустили без протокола.
Однако начальство узнало об участии в пикете и заставило Левицкого подать заявление об увольнение, сославшись на устав, который запрещает сотрудникам ФСИН участвовать в митингах и пикетах. Повар не помнит, чтобы знакомился с этим документом и подписывал его.
12:30
В Кемерово против журналиста «Сибирь.Реалии» Андрея Новашова возбудили уголовное дело о фейках о российской армии, сообщает проект «Сетевые свободы».
Поводом для дела стал пост Новашова «ВКонтакте», в котором он опубликовал текст мариупольского депутата Петра Андрющенко об итогах семи дней, после того как Мариуполь окружили российские войска. Этот текст был приведен в переводе российской журналистки Виктории Ивлевой.
По данным «Сетевых свобод», следователь предложил Новашову «извиниться перед лицом вооруженных сил», но журналист отказался. Ему грозит до трех лет колонии.
12:04
Несколько домов в Одессе пострадали из-за обстрелов со стороны корабельной артиллерии, рассказал спикер оперативного штаба Одесской областной администрации Сергей Братчук. В результате обстрелов никто не погиб.
11:19
Глава дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов в эфире телеканала обвинил в предательстве и сотрудничестве с британским посольством Марину Овсянникову, ворвавшуюся в эфир во время программы «Время» с антивоенным плакатом.
«Незадолго до этого, по нашим данным, Марина Овсянникова говорила с английским посольством. Кто из вас вел телефонные переговоры с иностранным посольством? Не с визовым центром, а именно с посольством. С его сотрудником, конечно, пусть даже он. как говорится, и в штатском. Я вот, например, никогда не вел, — говорит Клейменов в эфире Первого с дикторской интонацией. — К чему это я? Нет, не к шпиономании, этим пусть специально обученные люди занимаются.
Я к тому, чтобы называть вещи своими именами и только. Эмоциональный порыв это одно, а предательство — это совсем другое. И когда человек предает свою страну и заодно всех нас, людей, с которыми бок о бок проработал почти 20 лет, предает холодно, расчетливо, за твердо оговоренный бонус, кстати чтобы и предыдущего не лишаться, акцию женщина с плакатом приурочила точно к получению очередной зарплаты. Так вот, предательство — это всегда личный выбор человека. От него не убережешь, как известно. Но назвать вещи своими именами обязательно надо. А то если бы известный поступок за 30 сребреников назвали бы порывом души, глядишь, мировая история пошла бы иначе.
На всякий случай, желаю всем здоровья, всем без исключения, даже предателям. Им и так с этим грузом жить дальше».
11:02
Вчера в ООН объявили, что количество украинцев, покинувших свои дома из-за войны, достигло 10 миллионов человек. Часть из них покинула страну, другая часть — уехала в другие регионы Украины.
Жители Бердянска, Херсона и Энергодара, занятых российскими войсками, вышли протестовать с украинскими флагами. В Бердянске протестующих грубо разогнали.
Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» отправит часть сотрудников на простой из-за «сложной геополитической ситуации».
Математик Константин Ольмезов из Донецка, который не смог уехать из России в Украину, чтобы «защищать свою страну», покончил с собой.
Фото на обложке: Киевская городская государственная администрация