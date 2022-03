Хроника войны с Украиной. День 26

10 миллионов украинцев покинули свои дома из-за войны. В городах, занятых российскими военными, жители продолжают протестовать против их власти.

15:49

Журналист немецкого издания Bild Пол Ронжеймер опубликовал видео с места ночных обстрелов в Киеве, где сегодня сгорел торговый центр.

«Всего в 15 минутах от центра [Киева]. Это безумие», — комментирует увиденное журналист.

Aftermath of the attack in Kyiv. pic.twitter.com/cJTjZp0BqC — Paul Ronzheimer (@ronzheimer) March 21, 2022

15:38

Краснодарца Александра Кондратьева оштрафовали на 30 тысяч рублей за плевок на баннер с буквой Z и надписью #СвоихНеБросаем, рассказал адвокат Михаил Беньяш.

Прикубанский суд Краснодара посчитал это дискредитацией российской армии. Сам Кондратьев на заседании сказал, что считает букву Z на этом баннере свастикой и поэтому плюнул на нее.

Кондратьев увидел баннер на одной из улиц Краснодара, проезжая по дороге, остановился и вышел из машины, чтобы плюнуть на него. Этот момент попал на видеорегистратор другого автомобилиста, а через несколько дней Кондратьева задержала полиция.

15:30

В Харькове после попадания снаряда в жилой дом погиб 96-летний Борис Романченко, переживший концлагерь Бухенвальд, сообщила администрация мемориального комплекса Бухенвальд со ссылкой на его внучку. Это произошло 18 марта.

В 1942 году Романченко попал в Бухенвальд, после чего в течение трех лет прошел концлагеря Пенемюнде, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзен. Как сообщает администрации мемориального комплекса, Романченко выступал за то, чтобы люди помнили о нацистских преступлениях.

1/2

Wie wir von Angehörigen erfahren haben, wurde unser Freund Boris Romantschenko, der die KZs #Buchenwald, #Peenemünde, #Dora und #BergenBelsen überlebt hatte, am vergangenen Freitag bei einem Bombenangriff auf sein Wohnhaus in #Charkiw getötet. Wir sind zutiefst bestürzt. pic.twitter.com/SOMAdpQn35 — Stift. Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora (@Buchenwald_Dora) March 21, 2022

15:12

УНИАН передает, что в Херсоне на проукраинском митинге российские военные бросили в протестующих светошумовые гранаты и открыли стрельбу. Есть раненые.

Местные телеграм-каналы публикуют видео с раненым мужчиной, истекающим кровью. Девушка за кадром говорит, что раненый — пенсионер.

Херсон занят российскими войсками.

15:02

Глава Житомирской областной администрации Виталий Бунечко обвинил российские войска в обстреле сел Народицкого района из «Градов». По его словам, есть погибшие и пострадавшие, но глава региона не назвал их число.

14:59

Financial Times, The Economist, The Wall Street Journal и The Washington Post открыли доступ к своим статьям для читателей из России и Украины, сообщает Digiday.

Издание The New York Times не стало отменять платный доступ, но 9 марта создало телеграм-канал и публикует там ссылки на свои тексты и их фрагменты.

14:41

Российские военные похитили четверых мелитопольских журналистов, утверждал медиахолдинг «Местные вести».

«Домой к журналистам Юлии Ольховской и Любови Чайке, издателю Михаилу Кумоку, выпускающему редактору газеты «Мелитопольские ведомости» Евгении Борян пришли вооруженные люди, забрали их и увезли неизвестном направлении», — сказано в сообщении «Местных вестей». Российские войска, как считают в издании, таким образом пытаются добиться сотрудничества.

Кроме того, сайт «Вестей» подвергся хакерской атаке и не работает.

Позднее Национальный союз журналистов Украины сообщил об освобождении Борян, Ольховской и Чайки после беседы о необходимости сотрудничать с российскими военными. Однако по-прежнему неясно, где находится издатель «МВ-холдинга» Михаил Кумока.

Обновлено в 14:51. Добавлена информация об освобождении трех журналисток.

13:49

Российские военные ночью обстреляли Подольский район Киева, погибли восемь человек, сообщает мэр города Виталий Кличко.

По его словам, в результате обстрела Подольского района сгорел торговый центр, повреждены две школы и два детских сада, а также шесть жилых домов, три из которых больше непригодны для жизни.

Мэр Киева также отмечает, что из-за пожаров после авиаударов воздух в городе загрязнен, и просит носить на улице респираторы и не открывать окна.

13:17

Жительницу Тулы оштрафовали на 48 тысяч рублей из-за вывешенного на балконе плаката с надписью «Я против войны».

«Тем самым [она] подрывала доверие к проведению <…> специальной военной операции по защите граждан ДНР и ЛНР», — сказано в сообщении пресс-службы судов региона.

Тулячка признала вину по статье о дискредитации российских войск.

12:49

Повара иркутского управления ФСИН Марка Левицкого заставили уволиться из-за антивоенного пикета, сообщает «Иркутский инсайдер».

Левицкий, как пишет издание, работал во ФСИН три года. В начале марта он вышел к иркутскому стадиону «Труд» с плакатом «Путин — это не Россия. Нет войне на Украине. Путина в отставку». Его задержали и через несколько часов отпустили без протокола.

Однако начальство узнало об участии в пикете и заставило Левицкого подать заявление об увольнение, сославшись на устав, который запрещает сотрудникам ФСИН участвовать в митингах и пикетах. Повар не помнит, чтобы знакомился с этим документом и подписывал его.

12:30

В Кемерово против журналиста «Сибирь.Реалии» Андрея Новашова возбудили уголовное дело о фейках о российской армии, сообщает проект «Сетевые свободы».

Поводом для дела стал пост Новашова «ВКонтакте», в котором он опубликовал текст мариупольского депутата Петра Андрющенко об итогах семи дней, после того как Мариуполь окружили российские войска. Этот текст был приведен в переводе российской журналистки Виктории Ивлевой.

По данным «Сетевых свобод», следователь предложил Новашову «извиниться перед лицом вооруженных сил», но журналист отказался. Ему грозит до трех лет колонии.

12:04

Несколько домов в Одессе пострадали из-за обстрелов со стороны корабельной артиллерии, рассказал спикер оперативного штаба Одесской областной администрации Сергей Братчук. В результате обстрелов никто не погиб.

11:19

Глава дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов в эфире телеканала обвинил в предательстве и сотрудничестве с британским посольством Марину Овсянникову, ворвавшуюся в эфир во время программы «Время» с антивоенным плакатом.

«Незадолго до этого, по нашим данным, Марина Овсянникова говорила с английским посольством. Кто из вас вел телефонные переговоры с иностранным посольством? Не с визовым центром, а именно с посольством. С его сотрудником, конечно, пусть даже он. как говорится, и в штатском. Я вот, например, никогда не вел, — говорит Клейменов в эфире Первого с дикторской интонацией. — К чему это я? Нет, не к шпиономании, этим пусть специально обученные люди занимаются.

Я к тому, чтобы называть вещи своими именами и только. Эмоциональный порыв это одно, а предательство — это совсем другое. И когда человек предает свою страну и заодно всех нас, людей, с которыми бок о бок проработал почти 20 лет, предает холодно, расчетливо, за твердо оговоренный бонус, кстати чтобы и предыдущего не лишаться, акцию женщина с плакатом приурочила точно к получению очередной зарплаты. Так вот, предательство — это всегда личный выбор человека. От него не убережешь, как известно. Но назвать вещи своими именами обязательно надо. А то если бы известный поступок за 30 сребреников назвали бы порывом души, глядишь, мировая история пошла бы иначе.

На всякий случай, желаю всем здоровья, всем без исключения, даже предателям. Им и так с этим грузом жить дальше».

11:02

Вчера в ООН объявили, что количество украинцев, покинувших свои дома из-за войны, достигло 10 миллионов человек. Часть из них покинула страну, другая часть — уехала в другие регионы Украины.

Жители Бердянска, Херсона и Энергодара, занятых российскими войсками, вышли протестовать с украинскими флагами. В Бердянске протестующих грубо разогнали.

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» отправит часть сотрудников на простой из-за «сложной геополитической ситуации».

Математик Константин Ольмезов из Донецка, который не смог уехать из России в Украину, чтобы «защищать свою страну», покончил с собой.

Фото на обложке: Киевская городская государственная администрация