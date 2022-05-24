Хроника войны с Украиной. День 90

Суд в Киеве вынес первый приговор российскому военному. 21-летнего Вадима Шишимарина приговорили к пожизненному заключению за убийство мирного жителя.

17:34

Ленинский суд Екатеринбурга оштрафовал на 200 тысяч рублей журналистку Елену Шукаеву за «дискредитацию» российской армии (статья 20.3.3 КоАП), передает из зала суда корреспондент «Новой Газеты. Европа».

Всего на Шукаеву составили пять протоколов за посты в социальных сетях, в том числе за пост со словами «Удивительное дело, российской статистике смертности от ковида граждане не верили, а в войну без потерь почему-то верят». По каждому протоколу судья присудил штраф в размере 40 тысяч рублей.

17:26

17:09

Генпрокуратура Украины отчиталась об установлении личностей военных, подозреваемых в убийстве старосты села Мотыжин Ольги Сухенко и ее семьи.

Ведомство подозревает в преступлении пять российских военнослужащих и трех бойцов ЧВК «Вагнер». Во время оккупации Киевской области они, полагает Генпрокуратура, грабили, пытали местных жителей, убивали и сжигали их дома. Всего им вменяется 14 эпизодов жестокого обращения с гражданским населением. После их пыток, утверждает ведомство, выжили только три человека.

Имена подозреваемых приводит Служба безопасности Украины.

Обновлено в 17:37. Добавлена информация об именах подозреваемых.

16:40

53 уголовных дела по статье о «фейках» о российской армии (статья 207.3 УК) возбуждены в России, сообщает глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

13 обвиняемых по статье о «фейках» находятся под стражей. Еще 12 фигурантов, по данным Чикова, находятся не в России.

Большая часть дел возбуждены по пункту «д» части 2 статьи 207.3 — распространение «фейков» по мотивам политической ненависти или вражды.

16:28

В Украине погиб генерал-майор военно-воздушных сил России в отставке Канамат Боташев, сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на трех его бывших подчиненных. Имена источников не называются из соображений безопасности.

В воскресенье 22 мая Генштаб Вооруженных сил Украины отчитался, что в небе над Луганской областью был сбит росийский штурмовик Су-25. Пилот не успел катапультироваться. Вскоре в телеграм-канале (каком именно, «Би-би-си» не уточняет) появилось сообщение с текстом «Сегодня погиб Канамат! Район Попасной, 8:25…». Источник издания подтвердил, что Боташев выполнял задания в Украине на Су-15.

«Русская служба Би-би-си» уточняет, что неизвестно, почему генерал в отставке оказался за штурвалом Су-25 в Украине. Источники издания предполагают, что он «просто не смог остаться в стороне».

Минобороны пока не ответило на вопрос «Русской службы Би-би-си» о возможной гибели Боташева.

По открытым источникам издание насчитало 31 погибшего в Украине российского военного летчика. Боташев — самый высокопоставленный из них.

16:03

Якутского музыканта Айхала Аммосова в третий раз оштрафовали из-за антивоенных акций по статье о дискредитации российской армии, пишет «Медиазона».

Сегодня Якутский городской суд оштрафовал Аммосова на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) за листовку «Нет Войне! Испачкай руки краской, а не кровью».

До этого, 18 мая, Аммосова оштрафовали на такую же сумму и по такой же статье за пикет у «Ритуал Сервиса» в Якутске с плакатом «Жених приехал».

17 мая активиста также штрафовали на 30 тысяч рублей за граффити «Суох Буоллун Сэрии! Нет Войне! No War!» ( «Нет войне!» на трех языках).

15:41

Российские военные заняли город Светлодарск в Донецкой области, сообщает «Свободное радио» со ссылкой на главу городской администрации Сергея Гошко.

Вооруженные военные, по его словам, ходят по улицам города и проверяют документы у местных жителей, а также вывешивают российский флаг на административное здание.

14:59

Из-за обстрела предприятия «Азот» погибли четыре человека, пишет глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, «Азот», на территории которого находится несколько бомбоубежищ, сегодня утром был обстрелян российскими военными. «Враг все силы направил на захват Северодонецка и Лисичанска. Но через три месяца едва продвинулся. Потому и продолжает обстреливать города. Особенно места скопления людей », — пишет Гайдай.

Информационное агентство самопровозглашенной ЛНР «Луганскинформцентр» со ссылкой на неназванного жителя Северодонецка передает, что «украинские нацбаты открыли сегодня около 11.00 утра прицельный огонь по предприятию "Азот"», есть погибшие и раненые.

14:35

Санкт-Петербург и Мариуполь станут городами-побратимами, сообщила пресс-служба губернатора Петербурга Александра Беглова.

Об этом он договорился с главой самопровозглашенной ДНР Денисом Пушилиным и Константином Иващенко, которого Пушилин объявил мэром Мариуполя. По словам Беглова, Санкт-Петербург «окажет воздействие в возрождении» города.

«Блокада Ленинграда и оккупация Мариуполя с его героическим освобождением от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, оставили глубокий след в судьбах людей и наших городов. Мы связаны общей историей и будущим», — сказал губернатор Санкт-Петербурга.

14:10

Басманный суд Москвы заочно арестовал основательницу петербургского журнала «Собака.ru» Веронику Белоцерковскую, против которой в марте было возбуждено уголовное дело о «фейках» про российскую армию. Она с начала войны публиковала антивоенные посты в своих социальных сетях.

13 мая Белоцерковскую объявили в розыск.

13:35

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал увольнение и антивоенную позицию советника постпредства России при офисе ООН в Женеве Бориса Бондарева. По словам Пескова, «этот господин выступил против общего консолидированного мнения нашей страны».

«Господин Бондарев больше не с нами, скорее, он против нас... Он осуждает действия российского руководства, а действия российского руководства поддерживаются практически всем населением нашей страны », — сказал сегодня Песков (цитата по РИА «Новости»).

Вчера Борис Бондарев на своей странице в фейсбуке сообщил о своем увольнении, а также назвал войну, которую Россия начала в Украине, преступлением. «Никогда еще мне не было так стыдно за свою страну и свою работу, как 24 февраля сего года », — написал он.

13:17

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко утверждает, что в городе под завалами многоэтажного дома на проспекте Мира обнаружили около 200 погибших. По его словам, это тела с «высокой степенью разложения».

Андрющенко пишет, что местные отказались собирать и упаковывать тела, и российское МЧС оставило место работ. По его словам, процесс перезахоронений и эксгумации сейчас фактически остановлен, так как этим занимается «так называемая государственная корпорация "Ритуал" из Донецка ».

«Для "официального" бесплатного перезахоронения нужно дождаться очереди, самостоятельно привезти тело погибшего в "морг", выдав, что тело погибшего только найдено, или согласиться на запись видео, где заявитель скажет, что [погибший] убит именно украинской армией », — написал Андрющенко.

12:49

Российские компании увольняют или переводят на более «низкие» должности IT-специалистов украинского происхождения, пишет РБК со ссылкой на два анонимных источника и главу АНО «Информационная культура» Ивана Бегтина.

Источник РБК на рынке кибербезопасности рассказал, что службы безопасности компаний «особо пристально следят за сотрудниками, которые сами либо их родственники являются гражданами Украины», рекомендуют не работать с ними и «берут их на карандаш». Один из неназванных участников Российского интернет-форума сказал РБК, что увольнения происходят из-за опасения диверсий. Это, прежде всего, относится к сотрудникам с доступом к критичным для бизнеса данным.

По версии Ивана Бегтина, такое негласное требование идет от государственных заказчиков, но каких именно — собеседники издания не уточняют.

Украинских IT-специалистов, как сказал Бегтин, в России сейчас не так много: «Чаще всего они либо работали на аутсорсе, либо работали на офшорных программистов, после того как те начали активно перебираться на Украину после 2014 года».

Ни одна из российских компаний, к которым обратился РБК, не подтвердила случаев таких увольнений.

12:10

23-летнего тюменца заключили под стражу по делу о «фейках» о российской армии (часть 2 статьи 207.3 УК). Также его подозревают в реабилитации нацизма (часть 4 статьи 354.1 УК), сообщает управление следственного комитета по Тюменской области.

11 апреля, как следует из пресс-релиза, он «под видом достоверных сообщений » опубликовал в интернете высказывания, «содержащих заведомо ложную информацию » о действиях российской армии. Также, по версии следствия, не позднее 6 мая тюменец разместил заявку с фотографией нацистского преступника в проекте «Бессмертный полк онлайн».

Тюменец, как пишет следствия, дал признательные показания.

Телеграм-канал Осторожно, новости без ссылок на источник сообщает, что задержанного зовут Эдуард Щербаков, он программист. На сайт «Бессмертного полка», по версии телеграм-канала, он загрузил фотографию Адольфа Гитлера.

11:02

Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Майкла Наки по делу о «фейках» о российской армии (часть 2 статьи 207.3 УК). Сам Наки находится не в России.

Как сообщал проект «Сетевые свободы», уголовное дело возбуждено из-за видео о девятом дне войны, на котором Наки и основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев обсуждают обстрел Запорожской ГЭС.

«В подтверждение заведомой ложности сведений следствие ссылается на то, что Майкл Наки военную спецоперацию называет "войной" и демонстрирует осведомленность о введении уголовной ответственности за фейки, а Левиев, сообщая об обстреле Запорожской АЭС, говорит, что "меньше всего мы верим в версию, что украинцы сами подожгли, это звучит бредово" », — писал проект.

Левиева заочно арестовали 18 мая, он также находится не в России.

9:34

В Северодонецке из-за обстрела российскими военными старых районов города погибли четыре человека, сообщает глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай. Одна из них была госпитализирована и погибла на операционном столе.

«Все четверо находились в одной многоэтажке. Вероятно, постоянно там и жили. Или по соседству. Вчера эта улица оказалась под очень плотным обстрелом — повреждено несколько домов. Всего по городу — как минимум шесть. Столько же в Лисичанске », — пишет Гайдай.

По его словам, российские войска сосредоточили усилия на проведении наступательной операции, чтобы оцепить Лисичанск и Северодонецк.

8:52

На главной площади города Мелитополь Запорожской области поднят российский флаг, передает российское госагентство РИА «Новости».

Итоги 89-го дня войны

Соломенский районный суд Киева приговорил российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному сроку за убийство мирного жителя в Сумской области.

87 человек погибли в результате ракетного удара по поселку Десна Черниговской области, сказал президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Глава ДНР Денис Пушилин утверждает, что все пленные украинские военные с «Азовстали» находятся на территории самопровозглашенной республики, там их будут судить.

Родителям срочников с крейсера «Москва» предлагают подписать заявления, что их сыновья «умерли в результате катастрофы», пишет «Новая газета. Европа» со ссылкой на двух матерей солдат.

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