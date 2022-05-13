Хроника войны с Украиной. День 79

В Украине попали под удары нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области и гражданские объекты в городе Новгород-Северский Черниговской области.

13:35

МИД Великобритании сообщил, что вводит санкции против Алины Кабаевой, передает РИА «Новости».

13:24

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что сегодня пройдут похороны 18-летнего Руслана Нефедова, погибшего во время обстрела села Солохи.

«Мы хороним молодого человека, почти мальчишку, который погиб во время обстрела ВСУ нашего приграничного села Солохи », — написал он.

Сестра погибшего Наталья Нефедова рассказала журналистам РЕН-ТВ, что в этот вечер он ушел гулять, и с началом обстрела не успел найти укрытие и получил ранение. Соседи повезли Нефедова в больницу еще до приезда скорой, однако помочь ему не удалось — он умер до приезда в больницу.

12:35

В Харьковской области взорваны три моста, важных для контрнаступления украинской армии, пишет CNN после анализа спутниковых снимков.

На снимках, сделанных вчера, видно, что мосты через реку Северский Донец рядом с селами Рубежное и Старый Салтов обрушены. Также взорван мост через Печенежскую ГЭС.

CNN отмечает, что, помимо разрушенных, есть только два небольших моста, пересекающих реку, и они находятся в занятых российской армией селах. Их состояние сейчас неизвестно, так как облака скрыли их на недавних спутниковых снимках.

Ни российская, ни украинская сторона пока не заявляли о разрушении мостов. CNN пишет, что отсутствие этих мостов помешает темпам украинского наступления.

11:43

В результате обстрела Одессы в центре города пострадал Воронцовский дворец, сообщает Верховная рада Украины со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова.

Памятник архитектуры национального значения, построенный в начале XIX века, был поврежден взрывной волной — во дворце выбило окна. Также пострадала лепнина.

11:06

Минобороны России подтвердило, что российские войска нанесли ракетные удары по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу в Полтавской области.

«На северной окраине Кременчуга в Полтавской области высокоточным оружием уничтожены производственные мощности нефтеперерабатывающего завода и резервуары с топливом для украинских войск », — цитирует ведомство РИА «Новости».

Вчера вечером власти Полтавской области сообщили, что 12 российских ракет ударили по инфраструктуре Кременчуга, большая часть из них — по заводу. Пострадавших нет.

10:55

Сегодня ночью в городе Дергачи Харьковской области из-за обстрелов погибли два человека, еще четверо ранены, пишет глава областной администрации Олег Синегубов. Дергачевский городской совет сообщает, что уничтожен городской дом культуры, в котором располагался гуманитарный штаб.

Как пишет совет, дом культуры был разрушен ракетным ударом российских войск. «В этой связи сегодня выдачи гуманитарной помощи не будет », — сказано в сообщении.

Синегубов отмечает, что в Дергачах пострадало также здание ЗАГСа, поликлиника и здание скорой помощи.

10:41

На семикилометровом участке дороги между селами Мотыжин и Ясногородка Киевской области в период с конца февраля до конца марта обнаружили тела 37 человек, сообщает The Wall Street Journal.

Журналисты назвали этот участок «дорогой смерти» — многие люди пытались эвакуироваться именно этим маршрутом.

Издание поговорило с очевидцами, изучило видео с автомобильных регистраторов и сообщения в соцсетях. На их основе в WSJ просчитали, откуда и кем могли вестись обстрелы. Российские войска, как пишут журналисты, применяли минометы и огнестрельное оружие. Неподалеку от трассы были найдены шевроны 37-й мотострелковой гвардейской бригады.

9:49

В Сумской области неподалеку от села Очкин ночью произошел ракетный удар, жертв нет, рассказал глава областной администрации Дмитрий Живицкий.

8:52

Российские военные за прошедшие сутки 31 раз обстреляли жилые массивы Луганской области. Погибли два человека, повреждены дома, пишет глава областной администрации Сергей Гайдай.

11 мая, как пишет Гайдай, в Лисичанске был смертельно ранен мужчина. На днях в больнице в Днепре умер 11-летний мальчик из Золотого.

По его словам, в Попаснянской и Горской общинах разрушено более 50 домов, российские войска ведут штурмовые действия: «Успеха по продвижению вперед они не имели, однако жилья разрушено множество». Также семь многоэтажек пострадали в Северодонецке, еще одна — в Лисичанске.

Итоги 78-го дня войны

В результате авиаудара российскими военными по Новгороду-Северскому в Черниговской области погибли три человека, пострадали еще 15 человек.

Украинские власти сообщили об ударах 8-12 ракет по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу в Полтавской области.

Количество людей, покинувших Украину с начала российского вторжения, превысило 6 миллионов человек.

CNN опубликовал видео, как в марте на окраине Киева российские военные застрелили двух невооруженных мирных жителей, вышедших к ним с поднятыми вверх руками.

ФСБ отчиталась о задержании жителя Курской области, который якобы готовил теракт в Курске по согласованию со спецслужбами Украины.