Хроника войны с Украиной. День 88

Российские войска взорвали Павлоградский мост через реку Северский Донец, соединяющий Северодонецк с Лисичанском в Луганской области.
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В Киевской области обнаружили тела еще двух мирных жителей, убитых во время оккупации региона российскими войсками. Об этом сообщает полиция Киевской области.
Таких образом, общее число погибших в регионе во время оккупации достигло 1 290 человек.
Тела жителей села Бузовая (Бучанский район) эксгумировали вчера, 21 мая. Пожилая женщина погибла в конце февраля во дворе своего дома во время обстрела. В начале марта был убит ее 27-летний внук. Родственники похоронили их на местном кладбище.
Итоги 87-го дня войны
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Фото на обложке: Олексій Самсонов / КМДА