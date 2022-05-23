Хроника войны с Украиной. День 89

Суд в Киеве рассмотрел первое уголовное дело против российского военного об убийстве мирного жителя. 21-летнего Вадима Шишимарина приговорили к пожизненному сроку.

16:13

В Луганской области под поселком Врубовка под обстрел попал эвакуационный автобус, сообщает глава региона Сергей Гайдай.

Автобус вез 18 жителей Горской общины. В результате обстрела никто не пострадал. «Эвакуация и перевозка гуманитарных грузов дается очень тяжело, в день возможен только один рейс. Желающих выехать больше. Обстрелы продолжаются», — добавил Гайдай.

15:57

Роскомнадзор составил на главреда The New Times Евгению Альбац и компанию «Новые времена», которая принадлежит Альбац и на которую зарегистрирован сайт, административные протоколы о распространении «фейков», рассказали «Медиазоне» в Центре защиты прав СМИ.

По части 9 статьи 13.15 КоАП (распространение в СМИ заведомо недостоверной общественно значимой информации), по которой составлены протоколы, должностному лицу грозит штраф до 200 тысяч рублей, а юрлицу — до 500 тысяч рублей.

Поводом для преследования стали две публикации о вторжении в Украину, размещенные в первый день войны. Они обе были удалены с сайта еще в конце февраля после уведомлений Роскомнадзора.

Несмотря на то что редакция удалила материалы и уведомила об этом Роскомнадзор, 28 февраля сайт The New Times заблокировали.

«Получается, по логике Роскомнадзора, недостаточно просто сделать недоступным сайт для аудитории, нужно еще и разорить редакцию», — говорит глава Центра защиты прав СМИ Галина Арапова.

15:11

Советник постоянного представительства России при офисе ООН в Женеве Борис Бондарев объявил о решении уволиться и назвал вторжение в Украину преступлением. Пост об этом появился на странице Бондарева в фейсбуке, а его письмо с тем же содержанием опубликовал международный юрист Гиллель Нойер, директор UN Watch, занимающейся мониторингом деятельности ООН.

«За 20 лет работы мне доводилось наблюдать разные виражи нашей внешней политики, но никогда еще мне не было так стыдно за свою страну и свою работу, как 24 февраля сего года, — пишет Бондарев в фейсбуке. — Развязанная Путиным агрессивная война с Украиной, а по факту со всем западным миром, — не только преступление против украинского народа, но и, пожалуй, самое тяжкое преступление против народа России, которое жирной буквой Z перечеркнуло все надежды на постепенное развитие в нашей стране процветающего демократического общества».

Дипломат добавляет, что последние 20 лет «уровень лжи и непрофессионализма в работе МИД все время возрастал», а глава ведомства Сергей Лавров иллюстрирует деградацию этой системы.

«Сегодня МИД не занимается дипломатией. Он сеет ложь, разжигает ненависть и войну. Дипломатия обслуживает частные интересы узкого круга лиц, которые не имеют ничего общего с настоящими потребностями российского общества», — пишет бывший сотрудник постпредства, который считает, что у России больше нет союзников.

В конце поста Бондарев отмечает, что хотел бы работать на свою страну и дальше, но считает, что при нынешнем политическому курсе это «предавать свою Родину». Свое заявление дипломат называет запоздалым.

Борис Бондарев работал в постоянном представительстве России с 2002 года, а советником российской миссии при женевском офисе ООН — с 2019-го.

14:43

Назначенный российскими военными глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо объявил о введении в регионе с сегодняшнего дня бивалютной зоны — жители смогут пользоваться как гривной, так и рублем.

Курс, установленный властями: два рубля за одну гривну. Компании смогут выставлять ценники в обеих валютах, позднее это будет обязательным требованием.

Также Сальдо рассказал, что в ближайшие дни в области откроется отделение российского банка, который будет открывать счета «всем желающим предпринимателям Херсонской области». Название банка пока не раскрывается.

13:59

87 человек погибли в результате ракетного удара по поселку Десна Черниговской области, сказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Сегодня мы закончили работы на Десне — под обломками 87 жертв. Жизнь — это будущее. Наше будущее уже будет без этих людей», — цитирует Зеленского издание «Суспільне Новини».

17 мая Госслужба чрезвычайных ситуаций Украины сообщила об авиаударе по поселку и восьми жертвах. На следующий день власти уточнили, что число погибших выросло до 11 человек.

13:47

Суд в Благовещенске отправил под домашний арест активиста Владислава Никитенко, на которого завели уголовное дело о повторной дискредитации российской армии, сообщает «Сибирь.Реалии». Об этом изданию рассказали в изоляторе временного содержания, где Никитенко отбывал 15 суток ареста за посты в соцсетях о войне в Украине.

Никитенко стал одним из первых в России обвиняемых в повторной дискредитации российской армии (часть 1 статьи 280.3 УК).

Как пишет «Сибирь.Реалии», ранее активист подал заявление в военную прокуратуру на президента Владимира Путина за вторжение в Украину.

Никитенко провел шесть лет в колонии по обвинению в клевете на судью и его оскорблении, применении насилия к представителю власти и воспрепятствовании правосудию. Он вышел на свободу в конце 2021 года.

12:59

Соломенский районный суд Киева приговорил российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному сроку за убийство мирного жителя в Сумской области, сообщает «Ґрати».

Это первое уголовное дело против российского военного, участвовавшего во вторжении, рассмотренное украинским судом.

21-летний Шишимарин в суде признал вину и просил прощения у жены убитого Александра Шелипова. В то же время он говорил, что у него не было умысла на убийство, а стрелять в безоружного Шелипова, говорившего по телефону, ему велел сослуживец.

12:49

Немецкая разведка во внутреннем отчете сообщила об участии в нападении на Украину «российских правых экстремистов и неонацистов», пишет Der Spiegel со ссылкой на документ Федеральной разведывательной службы Германии (BND).

В отчете говорится об участии в военных действиях «Имперского легиона», военизированного подразделения «Русского имперского движения», и группы «Русич». Данных о количестве сторонников этих организаций, отправившихся в Украину, в документе BND нет.

Аналитики разведки отмечают, что сотрудничество с такими группировками доводит до абсурда названную российскими властями причину войны — «денацификацию».

В отчете BND рассказывается, что «Имперский легион» набирал в качестве бойцов, «в основном, людей с военным опытов» и выпускников собственного учебного центра «Партизан» в Петербурге. У немецкой разведки нет данных, было ли это согласовано или сделано по просьбе российских властей или нет, но обе организации участвовали в военных действиях в Донбассе на стороне России в 2014-2015 годах.

Про «Русич» в отчете говорится, что он известен особой жестокостью и имеет репутацию группировки, «никогда не берущей пленных». В обосновании подозрений группы в крайне правых взглядах в отчете есть снимок лидеров группы Алексея Мильчакова с флагом со свастикой и Ян Петровского, поднявшего руку в нацистском приветствии, отмечает издание.

«Русская служба Би-би-си» обратила внимание, что обе упомянутых организации в своих соцсетях открыто говорят об участии своих сторонников в войне в Украине.

12:01

Глава ДНР Денис Пушилин утверждает, что все пленные украинские военные с «Азовстали» находятся на территории самопровозглашенной республики, где их собираются судить, передает «Интерфакс».

«Международный трибунал планируется также организовать на территории республики», — сказал Пушилин, добавив, что «в настоящее время прорабатывается устав трибунала».

В то же время заместитель главы МИД России Андрей Руденко допустил возможность обсуждения обмена пленных с «Азовстали».

11:45

The New York Times рассказала об убийстве в марте 12 мирных жителей в одном районе Бучи, на углу улицы Ивана Франко, который контролировали российские военные. Среди убитых были в том числе жильцы домов, которые военные захватили для себя.

65-летняя Ольга Гаврилюк рассказала, что ее сына и зятя, которые остались присматривать за домом и собаками, убили выстрелом в голову 12 или 13 марта во дворе их дома. Военные сломали их забор, припарковали свой бронетранспортер в саду и заняли помещение.

Соседей Гаврилюков после оккупации не могли найти. В одной части дома жили учительница Татьяна Шипило с мужем Владимиром и их 39-летним сыном Андреем, а в другой — 47-летний Олег Ярмоленко. После отступления россиян в доме нашли кровавые следы, оставшиеся от тел, которые тащили по полу.

Татьяна Наумова последний раз созвонилась с матерью 22 марта, та много плакала. Вскоре к пожилым родителям Наумовой в дом пришли российские военные. Женщина вернулась в Бучу в апреле. Она не нашла родителей дома, но там были три лужи крови.

Вскоре французские криминалисты, которые работают в Буче, нашли шесть обгоревших тел — это оказались родители Наумовой, семья Шипило и их сосед Ярмоленко. У нескольких были огнестрельные ранения, у троих не было конечностей. Наумова рассказала, что у ее отца было множество огнестрельных ранений — головы и груди; а у ее матери не было руки и ноги. Татьяна уверена, что ее родителей пытали, а тела пытались сжечь, чтобы замести следы преступления.

50-летняя Надежда Чередниченко потеряла сына Владимира. Военные задержали его во дворе дома, она умоляла их отпустить мужчину. Когда Чередниченко видела сына последний раз, у него была повреждена рука. Тело Владимира нашли в подвале одного из домов через три недели после этих событий, когда россияне ушли из города.

Кроме того, мертвыми в канаве нашли братьев Юрия и Виктора Павленко, а еще одного местного жителя, задержанного, когда он бежал по железной дороге, обнаружили застреленным в подвале.

NYT связывает эти убийства с появлением в городе в середине марта 64-й мотострелковой бригады. Как пишет газета, эта бригада мало участвовала в боевых действиях и вошла в Бучу, после того как ее захватили другие подразделения. Бригаде же поставили задачу «удержать» город — военные установили свои блокпосты по всему городу, оставив бронетехнику во дворах местных жителей и заняв их дома.

Название бригады и список ее служащих нашли среди компьютерных файлов, оставленных в штабе российских военных в городе, пишет NYT. В апреле президент России Владимир Путин присвоил 64-й бригаде почетное наименование гвардейской.

Власти России отрицают причастность российских военных к убийствам мирных жителей, чьи тела нашли после отступления войск из Киевской области.

10:36

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий конфисковать в пользу государства активы граждан и компаний, поддерживающих российское вторжение, сообщается на сайте офиса президента.

«Процедура выявления и конфискации активов подсанкционных лиц, так или иначе поддерживающих агрессию оккупантов против Украины, позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов», — приводятся в релизе слова Зеленского.

В законе сказано, что конфискация имущества носит исключительный характер и допускается только в отношении физических и юридических лиц, которые своими действиями создали существенную угрозу национальной безопасности, суверенитету или территориальной целостности Украины, в том числе путем вооруженной агрессии или террористической деятельности, либо способствовали этому, например, финансируя такие действия.

Санкция применима только в период действия режима военного положения.

9:50

Количество людей, вынужденных бежать от войны, насилия, нарушений прав человека и преследований, впервые за всю историю наблюдения превысило 100 миллионов человек в мире, чему способствовала война в Украине, сообщает Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Эти данные включают в себя как тех, кто покинул свои страны, так и тех, кто покинул свой дом, переместившись внутри границ государства.

«Международная реакция на людей, спасающихся от войны в Украине, была исключительно положительной, — рассказал верховный комиссар Филиппо Гранди. — Сострадание живо, и нам нужна похожая мобилизация для кризисов по всему миру. Но в конечном счете гуманитарная помощь — это паллиатив, а не лекарство. Чтобы обратить эту тенденцию вспять, единственный ответ — мир и стабильность, чтобы невинные люди не были вынуждены выбирать между острой опасностью дома или рискованным бегством и изгнанием».

9:31

Компания Levi’s решила покинуть российский рынок после 29 лет работы в стране, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников на рынке. По их данным, компания ищет покупателя на часть своих магазинов и уже прекратила поставки товара.

В марте Levi’s объявила о приостановке коммерческой деятельности в России из-за войны в Украине, а через месяц гендиректор компании Чип Берг сказал, что сомневается в возвращении компании к полноценной работе на российском рынке.

8:42

В Лисичанске погибла жительница города, в чью квартиру попал российский снаряд, рассказал глава Луганской области Сергей Гайдай.

«Обстрел этого жилого квартала был очень плотным — повреждены сразу четыре дома», — пишет он в своем телеграм-канале. Всего в городе пострадали 13 домов.

В Северодонецке пожилой мужчина получил ранение. В этом городе повреждены пять многоэтажек.

Всего за прошедшие сутки в регионе были обстреляны более 70 жилых домов, в том числе 28 зданий в Новодружеске и 13 домов в Золотом.

Также Гайдай сообщил, что в реанимации Днепра умерла 11-летняя девочка, получившая минно-взрывную травму 7 мая в луганском Приволье.

Итоги 88-го дня войны

О новых обстрелах сообщали власти Харьковской, Донецкой, Луганской. Черниговской, Херсонской и Житомирской областей.

С начала марта российские суды рассмотрели более двух тысяч административных дел о дискредитации армии. Статью ввели через неделю после начала войны — 4 марта.

В Дагестане на последнем звонке ученица 11 класса закончила свое выступление словами «Нет войне! Свободу Украине! Путин — черт!». Через несколько часов появилось видео с извинением школьницы, а источник в МВД сообщил «Кавказ.Реалии» об административных делах против подростка и ее мамы.

Фото на обложке: Aris Messinis / AFP / Scanpix