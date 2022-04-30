Хроники войны с Украиной. День 66

Российские военные взяли в плен двух британцев, оказывающих гуманитарную помощь в Украине. Минобороны РФ опубликовала видео с одним из пленных, назвав его «наемником».

9:19

Российские власти пытались обменять украинских гражданских на российских военнопленных, рассказала «Би-би-си» вице-премьер Украины Ирина Верещук. Такой обмен запрещен Женевской конвенцией.

«Мы знаем, что там более тысячи заложников, в том числе почти 500 женщин», — приводит «Би-би-си» слова Верещук. «Женщин мы чуть ли не клещами достаем», — добавила она.

Девять гражданских, по словам Верещук, были недавно отправлены в Украину с тяжелыми травмами, в том числе с ампутированными в России конечностями.

Итоги 65-го дня войны

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Фото на обложке: Олег Переверзев для «Холода»