«Вы герои нашей деревни — нашего Мотыжина!»

2 апреля вооруженные силы Украины вернули контроль над Киевской областью. После этого весь мир увидел ужасающие фотографии и видео с телами убитых мирных жителей. Среди них опознали старосту села Мотыжин Ольгу Сухенко, ее мужа и сына, которых похитили из их дома 23 марта. «Холод» рассказывает историю этой семьи.

Когда 24 февраля началась война, 25-летний Александр Сухенко и его девушка Дарья Беленицына приехали из Киева к его родителям Ольге и Игорю Сухенко в Мотыжин, село в 50 километрах от столицы. «Мы верили и надеялись, что будет спокойно», — писала 25 марта девушка в своем инстаграме. Судя по ее постам в соцсетях, девушка эвакуировалась в Винницкую область в начале второй недели марта, в это время недалеко от Мотыжина уже шли бои. В селе остались Александр и его родители.

Как пишет «Укринформ», 23 марта в дом семьи Сухенко приехали российские военные. В своем посте от 25 марта Дарья Беленицына рассказывает, что с ними разговаривал Александр, и они показались ему «человечными». Военных было около десяти человек, они обыскали дом и угнали машину. В тот же день они забрали Ольгу и Игоря Сухенко, пообещав Александру, что «никого не будут трогать», сообщил спустя два дня после похищения родственник семьи.

Зампред Киевского областного совета Татьяна Семенова 26 марта рассказывала, что сначала военные хотели забрать только Ольгу, но ее муж настоял, что поедет с ней. Еще через шесть часов российские военные вернулись за сыном. «Соседи уже слышали технику у двора, очевидно, забрали и Александра», — говорил родственник семьи Сухенко.

Кроме них, в плен взяли еще 20 жителей Мотыжина. «Есть подозрение, что в селе действовал предатель, который выдал оккупантам местонахождение руководителя и активных крестьян», — рассказывала в интервью Семенова.

С того момента никто не знал, что происходит с семьей главы села и где они находятся. Киево-Святошинская окружная прокуратура начала расследование по факту похищения.

«Когда я сказала Саше, что он сделал все, чтобы им гордились и попросила покинуть село, он лишь ответил “Я не хочу, чтобы мной гордились. Я просто делаю все, что могу для победы”, — писала Дарья Беленицына после похищения. — Он уже победил, он мой Герой. Я хочу вернуть его и родителей. Людей, которые достойны наград, а не плена».

На 38-й день войны, когда российские войска отступили и ВСУ вернули контроль над Киевской областью, бойцы украинского мусульманского батальона «Крым» нашли тела семьи Сухенко и других жителей села. Ольгу и Александра обнаружили в братской могиле, а Игоря в колодце.

«Мне не хватит слов и сил, чтобы описать то, что чувствую я и вся наша семья, — написала Дарья. — Вы причинили боль, которую не унять, не простить».

Ольга Сухенко родилась 19 октября 1971 года в Киеве. В своей автобиографии на сайте Мотыжского сельсовета Ольга писала, что по национальности украинка и всю жизнь прожила в Украине. В 1989 году закончила среднюю школу №127 в Киеве, с 1992 по 1994 год училась в Киевском коммерческом колледже по специальности товаровед-организатор. Потом три года училась в Киевской государственной академии водного транспорта на заочном отделении и получила квалификацию специалиста по учету и аудиту.

В разное время Ольга работала на хлебозаводе, продавцом и воспитателем в детском саду в селе Мотыжин. В 2002 году Сухенко избрали секретарем местного сельсовета. А в 2006 году Ольга стала его председателем.

О ее работе на посту главы села информации в открытых источниках немного. Сухенко в разные годы давала распоряжения оказать денежную помощь, рассматривала земельные проекты и выплачивала надбавки учителям дошкольного учебного заведения «Веночек». «Агро ТВ» рассказывало, как в 2017 году Ольга с мужем Игорем Сухенко посетила дом престарелых в селе Грузское, в котором жил ветеран Второй мировой войны Федор Клименко, выходец из Мотыжина, и поздравила его с Днем победы над нацизмом — цветами, гостинцами и деньгами.

У Ольги и Игоря было двое детей: сын Александр и дочь Елена. 2 апреля Украинская футбольная ассоциация рассказала, что семья была образцовой, спортивной, уважаемой. «Они отчаянно защищали свой родной поселок, когда наступил трудный час, и погибли, как герои», — говорится в заявлении ассоциации.

С начала войны семья была категорически против эвакуации. «Они поняли, что людям нужна будет помощь, помогали лекарствами, продуктами», — рассказал родственник семьи.

Игорь Сухенко, по информации ассоциации, — предприниматель, бывший сопрезидент футбольного клуба «Колос» в Мотыжине, тренировал футболистов в родном селе. Его команда неоднократно побеждала на соревнованиях и в чемпионатах — от районных до областных. Когда началась война, «не побоялся взять в руки оружие, чтобы встретить колонну врага на подступах к селу», говорится в заявлении ассоциации.

Как сказано в сообщении ассоциации, Александр Сухенко был гордостью Игоря и Ольги Сухенко. В мирное время он «прошел путь от сельского футболиста к мастеру-профессионалу».

Александр Сухенко. Фото: футбольный клуб "Кудрівка"

В составе Футбольного Клуба «Чайка» он сыграл 21 матч, забив при этом три гола. Он играл на позиции форварда, отличался лидерскими качествами. Несколько раз выигрывал районные чемпионаты, а также был чемпионом и дважды обладателем кубка Киевской области в составе разных команд. Во время войны Александр помогал односельчанам спастись из оккупированного Мотыжина и развозил по селу гуманитарную помощь, которую доставляли его знакомые из западной Украины. «Он нашел дорогу, где не было русских фашистов, и развозил лекарства по всему селу, так как знал всех [его жителей]», — рассказал «Холоду» друг Александра.

Его товарищ Максим Карабчук рассказал «Холоду», что Сухенко был приятным, добрым и светлым человеком, лидером. Дочь Ольги Сухенко Елена, по всей видимости, не была в Мотыжине во время оккупации, в своем инстаграме она написала: «Простите, родные мои, что я вас не спасла. <...> Не прощу никому и никогда! Вы герои нашей деревни — нашего Мотыжина! Вы были и есть моя гордость, моя опора, моя семья».

Фото на обложке: инстаграм Дарьи Беленицыной