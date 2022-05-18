Хроника войны с Украиной. День 84

Следственный комитет России объявил, что будет допрашивать украинских военных, которые выходят с «Азовстали» и сдаются российским силам.
11:05
С «Азовстали» вышли еще 694 украинских военных, среди которых 29 раненых, сообщило Минобороны России.
Всего с 16 мая в плен сдались 959 военных, заблокированных на мариупольском комбинате. Раненых из них — 80 человек.
10:53
Депутат Верховной Рады Кира Рудик, участвовавшая в переговорах по ситуации на «Азовстали», рассказала, что Украина получила от Красного Креста и ООН гарантии того, что с солдатами, сдавшимися российским военным, все будет в порядке, пишет The New York Times.
«Это была единственная причина, по которой мы согласились на это, потому что солдаты были готовы идти до конца», — сказала она.
Reuters сообщило, что раненых украинских военных доставили в Новоазовск для лечения, а остальных привезли в недавно открывшуюся тюрьму в подконтрольной России Оленевке, недалеко от Донецка. В одном из автобусов было несколько женщин в военной форме, отметило агентство.
Вчера первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский, комментируя новость о вывозе украинских военных с «Азовстали», написал в твиттере, что они сдались без каких-либо условий.
После начала сдачи украинцев в плен стало известно, что Генпрокуратура России подала в Верховный суд иск с требованием признать «Азов» террористической организацией, СК собирается допрашивать пленных, а спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил разработать закон о запрете обмена «нацистских преступников». До этого Генштаб Украины объявил, что вышедших с «Азовстали» планируется обменять на пленных россиян.
10:27
Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Обе страны начали обсуждение этого вопроса после начала российского вторжения в Украину.
Итоги 83-го дня войны
С «Азовстали» вышли и сдались в плен России более 260 украинских военных. Это только первая группа вышедших. СК России уже объявил, что будет их допрашивать.
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