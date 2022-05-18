Хроника войны с Украиной. День 84

Следственный комитет России объявил, что будет допрашивать украинских военных, которые выходят с «Азовстали» и сдаются российским силам.

11:05

С «Азовстали» вышли еще 694 украинских военных, среди которых 29 раненых, сообщило Минобороны России.

Всего с 16 мая в плен сдались 959 военных, заблокированных на мариупольском комбинате. Раненых из них — 80 человек.

10:53

Депутат Верховной Рады Кира Рудик, участвовавшая в переговорах по ситуации на «Азовстали», рассказала, что Украина получила от Красного Креста и ООН гарантии того, что с солдатами, сдавшимися российским военным, все будет в порядке, пишет The New York Times.

«Это была единственная причина, по которой мы согласились на это, потому что солдаты были готовы идти до конца», — сказала она.

Reuters сообщило, что раненых украинских военных доставили в Новоазовск для лечения, а остальных привезли в недавно открывшуюся тюрьму в подконтрольной России Оленевке, недалеко от Донецка. В одном из автобусов было несколько женщин в военной форме, отметило агентство.

Вчера первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский, комментируя новость о вывозе украинских военных с «Азовстали», написал в твиттере, что они сдались без каких-либо условий.

После начала сдачи украинцев в плен стало известно, что Генпрокуратура России подала в Верховный суд иск с требованием признать «Азов» террористической организацией, СК собирается допрашивать пленных, а спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил разработать закон о запрете обмена «нацистских преступников ». До этого Генштаб Украины объявил, что вышедших с «Азовстали» планируется обменять на пленных россиян.

10:27

Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Обе страны начали обсуждение этого вопроса после начала российского вторжения в Украину.

A historic day!



Today, Sweden and Finland hand in letters expressing their countries’ interest to apply for @NATO membership to SG @jensstoltenberg #SwedenNATO pic.twitter.com/ZbdfJW3xtu — Sweden at NATO (@SwedenNato) May 18, 2022

Итоги 83-го дня войны

С «Азовстали» вышли и сдались в плен России более 260 украинских военных. Это только первая группа вышедших. СК России уже объявил, что будет их допрашивать.

Российские военные нанесли ракетные удары по Львовской и Сумской областям. Обстрелы продолжаются в Луганской и Донецкой областях — власти сообщают о новых жертвах.

В результате боевых действий в первый месяц войны в Черниговской области были разрушены или повреждены около 3,5 тысяч домов, в основном, жилых.

Житель Черниговской области Николай Куличенко рассказал, что российские военные застрелили двух его братьев и пытались застрелить его, но неудачно. Его с братьями сбросили в яму и присыпали землей, но Куличенко смог выбраться и спастись.

Глава Курской области дважды за день сообщил об обстреле приграничных районов с территории Украины. Об обстреле рассказал и белгородский губернатор.

В Бурятии школьную учительницу оштрафовали за разговор с детьми о войне в Украине, который полиция и суд расценили как дискредитацию российской армии.

Фото на обложке: Maksym Chub / Shutterstock.com