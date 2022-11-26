Журналистка Оксана Гончарова почти два месяца находится в СИЗО: она ранила ножницами своего гражданского мужа Алексея Самусёва. 29 сентября он умер в больнице. Сейчас старший сын журналистки, 23-летний Петр Гончаров, организует защиту матери и заботится о младших братьях: 10-летнем Матвее и 3-летнем Арсении. «Радио Свобода» и «Верстка» поговорили как с Петром, так и со знакомыми семьи — рассказываем, что известно об их жизни.

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Первое впечатление — ну, нормальный, приятный

Оксана Гончарова росла в Волгоградской области. После школы поступила на факультет журналистики. На старших курсах Гончарова забеременела, но разошлась с отцом ребенка. Ее сын Петр Гончаров до девяти лет жил с бабушкой в городе Михайловка в Волгоградской области, а сама Оксана в это время училась и строила карьеру: переехала в Москву, устроилась в газету «Ведомости» и купила квартиру.

По словам одногруппницы Гончаровой Саглары Манджиевой, покупка жилья была для нее мечтой. Она не смогла купить недвижимость в Москве, но ей хватило на квартиру в Электростали. Именно там около 12 лет назад Оксана Гончарова встретила Алексея Самусёва.

Манджиева вспоминает, что между Самусёвым и Гончаровой была пропасть: «Я даже не знаю, прочел ли он в жизни хоть одну книгу. Но, скажем так, у него была симпатичная внешность. Оксана, конечно, всего добивалась сама, но ей было тяжело. И когда ты одна, с ребенком, и появляется мужчина, который начинает проявлять знаки внимания… » Гончаров описывает Самусёва как человека, который «пытался вешать на себя образ бандита 90-х» и «по сути не занимался ничем значимым». В какой-то момент, по его словам, Самусёв перестал работать и начал жить на деньги Гончаровой.

Живя с бабушкой, Петр Гончаров созванивался с мамой и слышал Самусёва на заднем фоне. Он спрашивал, кто это, и иногда разговаривал с ним. Чуть позже Оксана Гончарова решила перевезти сына к себе в Электросталь.

В первый раз Петр встретил Самусёва на Павелецком вокзале, куда он пришел вместе с Гончаровой, чтобы встретить ее сына. «У него был костюм весь белый. Первое впечатление — ну, нормальный, приятный. Все-таки я был ребенком. Сейчас, смотря спустя года, я не представляю, как я мог тогда его [так] воспринять», — вспоминает Петр Гончаров.

Знаешь, зачем я его прощаю? Потому что его по-другому нельзя успокоить

Отношения между Гончаровым и Самусёвым не заладились сразу после переезда сына к матери. Он говорит, что относился к Самусёву как к отчиму, с которым приходится жить, «не понимал этого человека».

Перепалки в семье происходили постоянно. «Если я приносил плохую оценку, то он мог оскорбить или ударить, запугивать. Я мог часто в углу сидеть, закрываться от него», — вспоминает Петр Гончаров. Он жаловался на отчима матери, а она, в свою очередь, пыталась объяснить Самусёву, что так общаться с детьми нельзя. Самусёв соглашался, как будто понимал, но продолжал вести себя по-старому.

Гончарова хотела съехать, вырваться из этой среды, где весь двор поддерживал Самусёва, принимая его поведение как норму, но Самусёв этому препятствовал. Он часто караулил Гончарову, когда та, например, возвращалась из детского сада, шантажировал ее и оказывал психологическое давление.

Гончарова по-настоящему не прощала Самусёва и не верила, что он исправится. Однажды она сказала сыну: «Знаешь, зачем я его прощаю? Потому что его по-другому нельзя успокоить».

Ситуация ухудшилась в 2012 году, после рождения сына Матвея. Самусёв неоднократно ломал Оксане Гончаровой ребра, нос, отбивал ноги и выдирал ей волосы. Как выяснила «Верстка», Самусёва не раз судили. С 2010 по 2016 год суд четыре раза признавал его виновным в преступлениях, среди которых — грабеж и причинение вреда здоровью (кому — неизвестно). В 2019 году его дважды признали виновным в угрозах убийством, но, несмотря на судимости в прошлом, оба раза дали условный срок.

Уже после 2019 года Гончарова подавала заявления о побоях и причинении легкого вреда здоровью, но в их рассмотрении суд отказывал. Петр Гончаров говорит, что самыми спокойными для его матери были дни, когда Самусёва арестовывали.

Он же вас не убил? Не убил. Значит, продолжайте как-то жить

Одногруппница Гончаровой Саглара Манджиева вспоминает, что в какой-то момент у той не осталось ни одного целого ребра, был сломан нос и выбиты зубы. «Я приезжала к Оксане в Электросталь и своими глазами видела залитую кровью квартиру. В прямом смысле слова», — говорит Манджиева.

Друзья и коллеги видели синяки и ушибы Гончаровой, не раз вызывали полицию, когда Самусёв запирал ее дома. По словам экс-редактора «Ведомостей» Инны Кравченко, иногда из-за этого Гончарова не могла приехать на работу. Коллеги утешали Гончарову, советовали ей уйти от Самусёва, собирали деньги на юристов. Манджиева тоже убеждала Гончарову съехать из квартиры в Электростали, но та не могла решиться: квартира в ипотеке и двое маленьких детей ее останавливали.

В декабре 2020 года в фейсбуке Гончаровой появились странные посты: «Друзья спасайссай» и «рмямосейяейчас». Одна из знакомых, увидев эти посты, вызвала полицию. Чуть позже странные записи пропали, но появился новый пост: «Друзья, я всех перепугала вчера. Ситуация у меня действительно сложная, и надо отдать должное полиции — они мне много раз помогали. Дело в другом. Если я посажу этого ублюдка — ко мне в квартиру влетит бутылка. Зимой. Разбитое окно. Дети. Это холод, и это его дружки, которые очень его любят и уважают. Проблема не в одном человеке. Она системная. Но я справлюсь. Клянусь». По воспоминаниям коллег и друзей, это происходило не раз: Гончарова писала посты, к ней приезжала полиция, а позже посты удалялись.

«Она постоянно ходила снимать побои, обращалась в полицию. Полиция каждый раз присылала отписки об отсутствии состава преступления. “Он же вас не убил? Не убил. Значит, продолжайте как-то жить. Не пускайте его”», — вспоминает Петр Гончаров. Но его мать не могла не пускать в квартиру того, кто постоянно ее шантажировал и преследовал: «Она попала в это кольцо, из которого не могла выбраться. У нее в голове был коллапс, который недавно взорвался. Она просто не выдержала».

Ее многолетние мучения закончились, но вот таким вот способом

Вечером 28 сентября 2022 года Петру Гончарову позвонила мать Самусёва Любовь Петровна. Она сказала, что между Гончаровой и Самусёвым произошла «перебранка». Гончаров попросил перезвонить ему позже, но не дождался звонка. На следующий день он перезвонил сам и узнал, что его мать забрали в полицию, потому что «она порезала Алешу». На следующий день Любовь Петровна сообщила, что Самусёв скончался в больнице.

По словам адвоката Гончаровой Александра Гаранина, в тот день Самусёв в очередной раз пришел к Гончаровой домой без приглашения, взяв с собой друга. Они пили водку. Потом между Гончаровой и Самусёвым началась ссора. Гончарова просила помощи у друга Самусёва, но тот отказался вывести его из квартиры. В какой-то момент Самусёв начал бить Гончарову и схватил со стола ножницы. Она перехватила их, чтобы защититься, но ножницы, по ее словам, соскользнули — Гончарова воткнула их в Самусёва, ближе к ключице. Удар был не сильным, потому что Самусёв держал руку Гончаровой, в которой были ножницы. После него Самусёв еще был в сознании и даже ударил Гончарову ногой, прежде чем вышел из квартиры и его забрала скорая.

Личные вещи Оксаны Гончаровой из квартиры в Электростали уже забрал ее сын. «Эмоционально пробило, когда мне отдали ее браслет “Спаси и сохрани”, потому что он всегда был на ней, — вспоминает Петр Гончаров. — А теперь передо мной вещь есть, а человека нет. Я ее потерял».

После смерти Самусёва Петр видел Гончарову только один раз — в день первого заседания по избранию меры пресечения, 30 сентября. Им удалось перекинуться парой фраз. «Увидев ее, я подумал, что ее многолетние мучения закончились, но вот таким вот способом… Самым тяжелым, который только можно представить. Она выглядела очень уставшей и измученной», — говорит Петр.

Адвокат Александр Гаранин и Петр Гончаров старались добиться для Гончаровой домашнего ареста. В суде сын говорил, что сможет ее содержать. Сама Гончарова говорила, что хочет помогать детям. Ее младшему сыну Арсению, который родился в 2019 году, нужен особый уход: у него анемия. Суд тем не менее отправил Гончарову в СИЗО, мотивировав решение тяжестью преступления.

Оба несовершеннолетних сына Гончаровой сейчас находятся с матерью Самусева Любовью Петровной, которая всегда была на стороне своего сына. Петр видится со своими братьями. Арсению три года, и он пока мало что понимает — постоянно спрашивает, где мама. Матвей принял ситуацию — понимает, что Самусев «довел маму». Детей никто не опрашивал, хотя Матвей видел, как Самусев избивал Гончарову.

Сейчас в планах у Петра — добиться еще одной встречи с матерью. Пока что они общаются письмами.