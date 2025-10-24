«Он не человек, он зверь!»

В конце сентября в Кыргызстане пропала 17-летняя Айсулуу Мукашева. Она выехала из родного села в ближайший город, чтобы навестить подругу, и больше ее никто не видел. Тело Мукашевой нашли через два дня — ее изнасиловали и убили. Когда подозреваемого арестовали, он признался, что убил еще нескольких женщин. Произошедшее потрясло местных жителей, а в стране теперь обсуждают возвращение смертной казни. Подробности — в материале «Холода».
27 сентября 17-летняя Айсулуу Мукашева отправилась из родного села Барскоон в ближайший крупный город Каракол к подруге. Поездка должна была занять около часа, но Мукашева так и не доехала до города, а потом не вернулась домой. Обычно она не уходила без предупреждения, поэтому уже спустя восемь часов ее родственники обратились в милицию.
Сотрудники милиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения на автозаправке. На одной из них было видно, как Мукашева садится в автомобиль Honda. Через два дня ее тело со следами насильственной смерти обнаружили в Кеминском районе Чуйской области Кыргызстана — совсем в другой стороне от дороги из Барскоона в Каракол. Как писали журналисты, родственникам не стали показывать тело Айсулуу, чтобы не шокировать их.
Убийца пытался сбежать
Милиция определила номер машины по записям с камер и объявила план «Перехват», но подозреваемый попытался скрыть следы преступления. Он помыл и бросил автомобиль, а также продал телефон убитой и уничтожил SIM-карту, сообщил журналистам на пресс-конференции глава пресс-службы МВД Султан Макилов. 28 сентября машину подозреваемого все же нашли, а позднее задержали и его самого.
Им оказался 41-летний Кумарбек Абдыров, ранее судимый за грабеж, разбой и похищение человека. Он успел уехать в столицу страны Бишкек в пяти часах езды от Барскоона. Там его поймали, а затем поместили в изолятор временного содержания.
Имя задержанного в МВД не назвали, но позднее раскрыли его на официальном сайте ведомства, что позволило СМИ установить его личность.
По версии следствия, в тот день Мукашева села в машину Абдырова. Он увез ее в соседнее село и там изнасиловал. Потом он отвез ее к пруду в 60 километрах, остановился на пляже, где задушил ее, а затем спрятал ее тело в траве.
По словам представителя МВД Султана Макилова, Абдыров показал милиции, где спрятал тело Мукашевой. Макилов добавил, что тело невозможно было бы найти без указаний подозреваемого.
Не первое убийство
В 2016 году Абдырова уже обвиняли в попытке убийства девушки. «Он меня поволок, бросил в арык. Через секунд 15–20 бросил в меня большой камень. Наверное, хотел попасть в голову, но попал в руку. Он постоял, посмотрел и ушел. Я не знаю, сколько я там пролежала, но мне казалось, что вечность. Я боялась пошевелиться, боялась, что он вернется. Спустя какое-то время я выбралась из канала, вышла на дорогу, увидела, что напротив есть заправка, и побежала туда. Там мне помогли и отвезли в больницу», — цитировало рассказ пострадавшей от Абдырова издание 24kg.
По информации кыргызского телеканала «ЭлТР», Абдыров спросил пострадавшую (неизвестно, при каких обстоятельствах это было): «Как ты развязала веревку? До этого ни у кого не получалось». Тогда Абдырова осудили на 12 лет, но потом сократили срок. Его признали виновным только в разбое и похищении человека и назначили семь лет лишения свободы с конфискацией имущества.
«ЭлТР» со ссылкой на правоохранительные органы рассказал, что Абдыров может быть причастен еще к семи изнасилованиям и убийствам женщин. После задержания по подозрению в убийстве Айсулуу Мукашевой Абдыров признался в еще нескольких громких преступлениях, которые вызвали резонанс в Кыргызстане. Убийц девушек искали много лет, но так и не нашли.
15 октября 2025 года МВД Кыргызстана сообщило, что Абдыров рассказал, что убил 19-летнюю студентку Камилу Дуйшебаеву. Она пропала в марте 2014 года под Бишкеком. Через шесть дней ее тело нашли на окраине села Байтик — Дуйшебаеву задушили ее же шарфом. Это преступление считалось одним из самых загадочных в Кыргызстане.
По данным канала «ЭлТР», он также признался, что убил 22-летнюю девушку в Бишкеке. Ее тело со связанными руками и пакетом на голове нашли на улице Раззакова в центре города 13 марта 2014 года. Девушку изнасиловали и задушили.
Также, как пишут журналисты, Абдыров рассказал, что в феврале 2011 года убил 22-летнюю женщину, которая была на восьмом месяце беременности. Ее тело, по данным издания Kaktus Media, обнаружили в поле в селе Орок через месяц после пропажи.
«Он должен исчезнуть»
Убийство Айсулуу Макашевой своей жестокостью шокировало многих в Кыргызстане и других странах Центральной Азии. Несколько сотен жителей села Барскоон во время похорон Мукашевой обратились к президенту и попросили его вернуть смертную казнь, потому что «тюрьма их [преступников] не исправит». «Он не человек, он зверь! Он должен исчезнуть!» — кричала на камеру мать Мукашевой на ее похоронах, которые прошли 30 сентября. Казни для преступника требуют даже его родственники — в частности, его дядя.
Мораторий на смертную казнь в Кыргызстане ввели в 1998 году, а в 2010 присоединились и к ее международному запрету.
«Это закономерная эмоциональная реакция на продолжающееся гендерное насилие и убийства женщин. Люди устали каждый день читать ужасные новости и не видеть изменений. Складывается ощущение, что масштабы насилия стремительно растут», — объяснила «Холоду» исследовательница в области гендерного насилия и прав человека в НПО Freedom for Eurasia Светлана Дзарданова.
В связи с происходящим 1 октября президент Кыргызстана Садыр Жапаров поручил разработать закон, который разрешит ввести смертную казнь в стране за изнасилование детей и убийство, сопряженное с изнасилованием. 13 октября проект вынесли на общественное обсуждение. Если его одобрят на референдуме, то Конституция Кыргызстана изменится.
Жители Кыргызстана называют возможные поправки в Конституцию «законом Айсулуу». Многие из них поддерживают решение Жапарова.
Страна фемицида
Кыргызстан считается одной из самых опасных стран для женщин в Центральной Азии. Однако местные правозащитники считают смертную казнь «преждевременной и юридически недопустимой мерой». С этим согласны и международные правозащитные организации. Их представители утверждают, что это «популистское» решение не поможет устранить насилие над женщинами и детьми. «Невыносимая боль семьи Айсулуу не должна использоваться в политических целях. Их трагедия отражает системные недостатки, которые продолжают подвергать риску женщин и девочек», — говорится в обращении правозащитников.
Исследовательница в области гендерного насилия и прав человека в НПО Freedom for Eurasia Светлана Дзарданова в разговоре с «Холодом» сказала, что для реальной защиты женщин нужны системные изменения. «Во-первых, нужно признать сам факт проблемы и начать собирать полные и достоверные статистические данные. Во-вторых, обеспечить политическую волю и ресурсы. Сегодня почти все кризисные центры и шелтеры работают без государственной поддержки. Это необходимо менять», — считает Дзарданова.
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк также осудил желание властей Кыргызстана вернуть смертную казнь.
«Путь к защите общества лежит не через казни, а через сильные институты и подотчетность», — говорил Тюрк.
Юристы правозащитного фонда «Правовая клиника “Адилет”» отмечают, что для борьбы с сексуализированным насилием нужно в первую очередь обеспечить комплексную защиту пострадавших и улучшать расследования таких преступлений. По их мнению, большинство убийств и изнасилований женщин происходят в том числе из-за недостаточной подготовки сотрудников милиции.
Например, в 2021 году похитили и убили 26-летнюю Айзаду Канатбекову. После этого в Бишкеке прошел митинг против домашнего насилия, где, по данным журналистов, милиция устраивала провокации. Под давлением общественности в МВД провели внутреннюю проверку и наказали около 30 сотрудников, но они продолжили работать в правоохранительных органах.
Это не единственное дело, где власти страны бездействовали. В январе 2024 года 23-летнюю женщину Айкыз Калмурза кызы задушил муж на глазах у трехлетней дочери. Родственники убитой говорили, что он постоянно жестоко избивал ее. Айкыз часто попадала в больницу, но, несмотря на многочисленные заявления в милицию, сотрудники так и не отреагировали.