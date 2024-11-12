Российские власти используют новые методы вербовки на войну

Они подбрасывают наркотики и обманывают безработных. На что готово Минобороны, чтобы заменить тысячи погибших на фронте?

Развивая наступление в Украине, Россия теряет все больше солдат. Чтобы пополнять резервы, российское Минобороны не только увеличивает стартовые выплаты людям, впервые подписавшим контракт на военную службу, но и расширяет арсенал способов вербовки, прибегая в том числе к манипуляциям и давлению: запугивает 18-летних срочников, обманывает соискателей работы, заставляет людей под следствием подписывать контракты. «Холод» пообщался с представителями правозащитных организаций и рассказывает, на что идут российские власти, чтобы восполнить потери на фронте, и как себя можно обезопасить.



За почти три года войны в Украине погибло не менее 77 тысяч российских военных — это минимальная оценка «Медиазоны» и «Би-би-си», основанная на пофамильном списке погибших. По оценке «Медузы», которая проанализировала дела о наследстве умерших людей, погибших на фронте больше 120 тысяч человек. Количество раненых на войне россиян может быть до трех раз выше и составлять еще 360 тысяч. Реальное число может быть еще выше, поскольку российские власти скрывают данные о потерях.

Более 120 тысяч россиян погибли на войне в Украине

Чтобы продолжать наступление в Украине, российские власти вынуждены активно и непрерывно пополнять ряды военных. Иностранные медиа со ссылкой на западные спецслужбы сообщали, что весной 2024 года Россия теряла около тысячи солдат в сутки, то есть около 30 тысяч человек в месяц. Примерно такими же темпами российские власти восполняют потери, набирая по 25–30 тысяч контрактников в месяц.

С этими оценками согласен военный аналитик, руководитель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев: в середине октября 2024 года он говорил, что косвенным подтверждением такого темпа набора новобранцев можно считать высокий темп наступления со стороны России. «Может быть, на самом деле это 25 тысяч, а может быть, 35 тысяч, здесь с такой точностью мы не можем сказать. Но что темп достаточно высокий — да, мы это видим», — говорил Левиев.

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Однако набирать новых добровольцев на контрактную службу к концу третьего года войны стало сложнее.

«По нашей оценке, исходя из полученных обращений, число добровольцев, которые подписали контракт, сошло на нет к концу 2023 года», — говорит Иван Чувиляев, представитель правозащитного проекта «Идите лесом», помогающего военнослужащим дезертировать.

Согласен с ним и Сергей Кривенко, директор правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право»: «Последние призывные кампании на срочную службу и мобилизация осенью 2022 года показали, что россиян, добровольно идущих на войну, не так уж и много».

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О сложностях с набором добровольцев косвенно говорит и тот факт, что федеральным и региональным властям регулярно приходится повышать стартовые выплаты за подписание контракта, а сам процесс вербовки зачастую проходит с помощью манипуляций, административного или психологического давления. Приходится прибегать и к совсем экстремальным мерам пополнения частей на фронте: например, приглашать к участию военных из КНДР.

Оформление документов на воинскую службу по контракту в Тамбове, 31 октября 2024 года. Фото: Александр Сухоруков / Спутник / Imago Images / SNA / Scanpix

До начала 2023 года вербовка добровольцев велась не слишком активно, говорит Чувиляев. «До того момента фронт пополнялся за счет заключенных, которых в колониях вербовал ЧВК “Вагнер”. А с 2023 года, после бунта Пригожина, вербовкой активно начало заниматься Минобороны», — говорит он.

По его словам, сначала Минобороны заманивает людей на контракты, обманывая их с помощью подставных вакансий, уговоров со стороны работодателей, уговоров или давления со стороны полицейских. Практика обманов и манипуляций ради подписания контрактов будет расширяться и усложняться, и у Минобороны будут появляться новые методы, считает Чувиляев.

Манипуляции и обман

Одна из распространенных практик заманивания людей на контракт — подставные вакансии, в которых не идет речи о военной службе. О недавнем подобном случае рассказывает Чувиляев: «Парень искал работу в Петербурге, откликнулся на вакансию инженера, его позвали на собеседование и прислали адрес, а вместе с адресом схему проезда. Парень погуглил этот адрес и увидел, что там находится воинская часть».

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Если бы мужчина приехал по указанному адресу, в военной части его стали бы уверять, например, что работа будет связана исключительно с производством дронов и никакого отношения к непосредственно военной службе не имеет, говорит Чувиляев, основываясь на сообщениях, которые поступают в «Идите лесом».

«Людям говорят: все будет красиво, все будет хорошо, не переживайте. А потом вместо рабочего договора подсовывают контракт с Минобороны. И если человек это подписывает, то все, он уезжает на фронт», — говорит он.

Подобное летом 2023 года произошло с мужчиной, который обратился к проекту «Идите лесом»: ему «позвонили с администрации поселка и сказали, что нашли работу». Мужчина приехал в здание администрации, где его встретил представитель военкомата, который рассказал о работе «по гражданской линии»: что он будет заниматься стройкой, но обещал, что «никакого СВО» не будет.

«И я повелся, поверил. Вроде бы люди представительные: один — из военной организации, другой — из нашей, местной власти. И подписал, там было быстро-быстро, потому что времени не хватало, рабочий день заканчивался. А потом, когда меня привезли на полигон, я уже понял, что меня просто надули», — говорит он. Так его принудили участвовать в военных действиях, вопреки его желанию.

Кривенко сообщает о случаях, когда сотрудников одной из компаний просили подписать контракты якобы только для отчета перед начальством, уверяя, что это можно будет отменить.

В штурмовики пытаются оформить даже безработных граждан, вставших на биржу труда.

Еще один очень распространенный, по словам правозащитников, вариант вербовки заключается в том, что людям на словах обещают выгодные условия: например, службу по определенной специальности или в конкретном регионе (рядом с домом) или короткую командировку, после которой контракт будет завершен. Так могут обмануть даже командиры, с которыми у человека сложились доверительные отношения, говорит Кривенко.

В реальности же любой подписанный контракт с Минобороны — бессрочный (до окончания «частичной мобилизации»). Если человек его подписывает, он не имеет возможности выбирать, где ему служить, не может сам решать, какую должность занимать и не может уволиться. Как говорят правозащитники, независимо от того, что обещают людям перед подписанием контракта устно, большинство из них становятся штурмовиками на передовой.

Достается и бывшим заключенным: силовики заставляют их подписывать контракт с Минобороны под угрозой заведения нового уголовного дела. О таком случае «Холоду» рассказал Федор Сорокин (имя и фамилия изменены в целях безопасности). У него была судимость за хранение наркотиков, отсидев три с половиной года в колонии, весной 2022 года он вышел на свободу.

Как говорит Сорокин, летом 2023 года он получил сообщение в WhatsApp, в котором говорилось о заведении на него нового уголовного дела: «Там было требование явиться в отделение полиции. Но адрес был указан военкомата, а не отделения полиции, я погуглил. И никуда не пошел», — говорит он.

Чтобы избежать проблем с военкоматом и местной полицией, Сорокин переехал в другой регион и во время оформления медкнижки при трудоустройстве указал настоящий адрес проживания там. «Ко мне сразу после этого домой пришли люди в штатской одежде, представились сотрудниками военкомата и доставили сначала в отдел полиции, а оттуда увезли в Ростовскую область», — говорит Сорокин. Везли несколько суток в машине в сопровождении трех мужчин в штатском, а там предложили выбор: «Либо сейчас подписываешь контракт, либо пакетик наркотиков окажется у тебя в кармане», — рассказывает он. Так Сорокин подписал контракт, хотя добровольно служить он не рвался.

Пункт отбора на военную службу в Тамбове, 31 октября 2024 года. Фото: Александр Сухоруков / Спутник / Imago Images / SNA / Scanpix

Незаконной вербовкой занимаются в том числе и региональные Центры занятости. Директор правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право» Сергей Кривенко рассказал «Холоду», что один из жителей Новосибирской области, находившийся на учете в Центре занятости, среди вакансий, которые там должны предлагать каждый месяц, получил предложение о работе пехотинцем. В Центре занятости мужчине сообщили, что стать пехотинцем предлагают всем мужчинам, которые оформляются как безработные для получения пособия.

Кривенко говорит о том, что направлять в военкомат Центр занятости не имеет права. Если человек получил такое направление, он не обязан являться в военкомат и может пожаловаться в прокуратуру на незаконную вербовку. Большинство людей, из-за манипуляции и обмана подписавшие контракт с Минобороны, не сделали бы этого, если бы заранее знали правду — о том, что им придется участвовать в боях непосредственно на передовой, — говорят правозащитники.

Вербовка заключенных и обвиняемых

До начала 2023 года вербовкой заключенных преимущественно занималась ЧВК «Вагнер», ее основатель Евгений Пригожин утверждал, что участников войны после полугода службы в ЧВК освобождают через процедуру помилования. Затем узаконили вербовку в колониях через Минобороны. С весны 2024 года законной стала отправка на войну обвиняемых, для которых, благодаря подписанию контракта, приостанавливают уголовные дела и отменяют меру пресечения, а с октября — еще и подсудимых. То есть обвиняемые в совершении преступлений и те, чьи дела уже рассматриваются в суде, могут отправиться на фронт прямо из СИЗО или из-под домашнего ареста.

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«Я разговариваю со всеми дезертирами, и если это бывший заключенный, я всегда спрашиваю, сколько на фронт уходило из колонии вместе с ним, — мне отвечают, что уходило от 50 до 75 человек. И такие эшелоны регулярно уходят практически из каждой колонии, — говорит Чувиляев. — А сейчас узаконили вербовку еще и тех людей, которые находятся только под следствием: они еще не признаны виновными, таким человеком может оказаться вообще кто угодно, в том числе и человек, которому подкинули пакетик с наркотиками и задержали по “народной” статье 228».

Вербовка в СИЗО стала системой, говорит Чувиляев. Многим из завербованных в СИЗО устно обещают, что они смогут освободиться через год, и более того, людей уверяют, что следователь будет ходатайствовать о закрытии уголовного дела в обмен на год службы.

При этом по закону судимость может быть снята с человека только при условии, что он получил государственную награду, уволился или когда закончится «СВО» (а уволиться с контрактной службы, даже имея значительные ранения, практически невозможно).

Добровольческие подразделения

Добровольческое подразделение БАРС (боевой армейский резерв страны) появилось еще в 2021 году. Тогда Минобороны предлагало отслужившим срочную службу заключать контракт на три года, в рамках которого нужно было ежемесячно проходить тренировочные занятия и один раз в год являться на военные сборы, получая за это зарплату.

Но уже в марте 2022 года добровольческие подразделения БАРС начали формировать для участия в войне в Украине, а осенью того же года приравняли их по статусу и льготам к военнослужащим контрактникам. Эти подразделения, согласно сообщениям Минобороны, принимали участие в боях на оккупированных Россией территориях.

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Осенью 2024 года было принято решение о создании отдельных приграничных подразделений БАРС: «БАРС — Курск», «БАРС — Белгород» и «БАРС — Брянск». По словам замглавы Минобороны Юнус-Бека Евкурова, эти три отряда должны «содействовать оперативным штабам губернаторов»: помогать с эвакуацией, охранять блокпосты, мосты и другие объекты, бороться с беспилотниками и диверсионно-разведывательными группами.

Однако правозащитники, с которыми пообщался «Холод», считают, что в любой момент ситуация может измениться и подписавших контракты с отрядами БАРС людей в приграничных регионах могут отправить затыкать дыры на фронте.

«Они преподносят подписание контракта с БАРС как вступление в некое элитное формирование, а на самом деле это подписание контракта с Минобороны. И этих людей в любой момент могут отправить в штурм», — говорит Чувиляев. И хотя пока что о таких случаях, когда добровольцев из приграничных отрядов БАРС направляли бы в зону боевых действий, неизвестно, фактически это могут сделать, как с добровольцами «старых» отрядов БАРС.

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Вербовка в БАРС по всей стране ведется давно, с этой осени она активизировалась в приграничных с Украиной территориях: например, в Белгородской области и в Крыму. Жителей Белгородчины агитировали вступать в БАРС в том числе и через смс.

Правозащитная группа «Гражданин. Армия. Право» получила одно обращение от 19-летнего добровольца, который думал, что устраивается в добровольческое подразделение БАРС: «Подписал контракт, не осознавая, на что иду. В военкомате обещали, что попаду в БАРС [и буду] за компьютером работать. На деле попал в штурмовики, был на передовой, на данный момент нахожусь в госпитале по ранению. Обдумав, понял, что война не для меня. В 19 лет рановато еще, хочу домой к семье».

Запугивание срочников

Правозащитный проект «Призыв к совести» приводит примеры на основе полученных обращений, как солдат срочной службы уговаривают и вынуждают подписывать контракты: говорят, что служба по контракту выгоднее срочной, ведь можно заработать денег, или уверяют, что существует альтернатива срочной службе по контракту без участия в войне, убеждают, что срочники в любом случае будут мобилизованы, лучше уж сразу подписать контракт и получать за это деньги, говорят, что контракт может быть краткосрочным (от трех месяцев), обещают оставить в части подписавших контракт и угрожают, что не подписавших контракт отправят в зону боевых действий.

Призывники перед отправкой в гарнизоны на сборном пункте областного военкомата в Новосибирске, 17 апреля 2024 года. Фото: Александр Кряжев / Спутник / Imago Images / SNA / Scanpix

Бывает, что срочникам угрожают уголовным наказанием за отказ подписать контракт, пользуясь тем, что они недостаточно хорошо понимают законодательство и находятся в информационном вакууме из-за невозможности регулярно общаться с близкими. Вот с каким сообщением к группе «Гражданин. Армия. Право» обратилась мать одного из срочников: «Он плачет и говорит, что не собирался никуда идти добровольцем. Он хотел только пройти срочную службу. Ему грозили тюрьмой от пяти до семи лет лишения свободы и потребовали подписать какие-то предписания и документы. Сейчас он в казарме, и там говорят, что они в срочном порядке примут присягу и поедут на полигон на обучение, и через три месяца их отправят в штурмовой отряд на СВО».

Подобный случай в начале ноября произошел в Челябинской области: три срочника пожаловались на запугивание и давление спустя месяц после призыва. По рассказам родителей срочников, им угрожали отправкой в Белгородскую область и уверяли, что большинство военнослужащих оттуда живыми не возвращаются. «Сказали, что без контракта вернетесь грузом 200. По одному выводили перед строем, ставили и рассказывали: “Вот твоя мама придет, а ты весь разорванный, расчлененный”. Им постоянно крутили фильм “9 рота”, целый день держали в закрытом помещении», — пересказывала произошедшее мать срочника.

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«Потом моего сына и его сослуживца пригласил на разговор служащий данной части, предложил оказать помощь, чтобы остаться в данной военной части. Он заверил, что при подписании нужного документа их не отправят в зону боевых действий, а они останутся служить весь год в расположении военной части № 93992 “Чебаркуль-12”», — говорил отец другого срочника.

Времени на то, чтобы прочитать документы, которые им выдали якобы для защиты и того, чтобы те остались в конкретной части, по словам срочников, им не дали, а также препятствовали тому, чтобы те написали отказ.

Подобные случаи давления на срочников стали очень распространенной практикой, говорят правозащитники. Если раньше перед подписанием контракта с Минобороны молодые люди должны были закончить вуз или техникум или, как минимум, отслужить минимум три месяца, то с весны 2023 года подписывать контракты на военную службу разрешено сразу после школы.

Обещания о более легкой форме службы, службе в определенной части или краткосрочном контракте, которые устно дают срочникам, невыполнимы. Подписавшие контракт с Минобороны люди считаются добровольцами, готовыми служить «до окончания СВО», их могут отправить куда угодно, в том числе на передовую, и назначить на любые позиции.

Как себя защитить?

Обезопасить себя от столкновения с представителями власти или силовиками, которые будут использовать методы психологического или административного давления или вовсе будут угрожать, довольно сложно. Тем не менее правозащитники составили ряд рекомендаций, следуя которым можно минимизировать риски и подстраховаться на случай подобных угроз.

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Первый совет — вести себя настолько осторожно, насколько это возможно. Следует помнить, что представители власти не друзья, не товарищи и не советчики, у них свои задачи, которые зачастую направлены на выполнение целевых показателей по набору на контракт. В связи с чем от таких людей исходит максимальная угроза и с ними надо всегда держать ухо востро. Верить устным обещаниям представителей власти, сотрудников военкомата или полиции нельзя.

«Помните, что заключение контракта по закону должно быть добровольным. Если вас принуждают, вы можете обжаловать это в военной прокуратуре», — говорит Сергей Кривенко.

Вторая рекомендация — иметь советчика, на которого нужно оформить генеральную доверенность: это может быть родитель, жена или девушка, любой другой родственник или надежный друг.

«В случае если у вас отнимут телефон, человек с доверенностью может советоваться с правозащитниками от вашего имени, принимать решения и писать заявления за вас», — говорит Иван Чувиляев.

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«Если человек подписал контракт под давлением и не согласен с ним, то важно фактически не исполнять его: не получать оружие, не участвовать в военной подготовке, отказаться от денежного довольствия. Это может помочь при подаче жалоб и исков», — говорит Кривенко.

Если контракт подписан в пункте отбора (с людьми без статуса военнослужащего), есть немного времени, чтобы передумать без последствий. После подписания заявления в пункте отбора человек получает предписание о направлении к месту службы, там он должен подписать контракт, после чего командир должен издать приказ. Пока этого не произошло, можно подать новое заявление с отзывом предыдущего по этому образцу. Аналогично можно поступить, если был подписан не контракт, а рапорт на подписание контракта: пока командир не издал приказ о заключении контракта, можно подать второй рапорт и отозвать предыдущий.

Заявление или рапорт о нежелании заключать контракт может написать и человек, на которого оформлена генеральная доверенность. Образцы таких заявлений можно посмотреть на сайте проекта «Призыв совести».

Список правозащитных проектов и организаций, к которым можно обратиться за помощью, если вас или вашего близкого принуждают подписать контракт или же если контракт уже подписан, но вы или ваш близкий не желаете участвовать в войне:



– «Идите лесом»;

– «Школа призывника»;

– «Солдатские матери Санкт-Петербурга»;

– «Движение сознательных отказчиков»;

– Чат горячей линии Коалиции юристов и экспертов российских правозащитных организаций «Призыв к совести»;

– «Не поеду»-бот от «Призыва к совести» и ЦЗПЧ «Мемориал», который генерирует иски, чтобы оспорить незаконные действия военкомата;

– «Первая линия».

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